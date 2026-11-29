Es ist eine seltsame Stille. Seit Samstag darf kein Mitglied der US-Notenbank mehr über Geldpolitik sprechen, und ausgerechnet in dieses Schweigen hinein hat die Wall Street ihre beste Woche seit Jahren gefeiert. Dabei steht fest, was am 9. Dezember 2026 passieren dürfte: die zweite Fed-Zinserhöhung dieses Zyklus. Zwischen heute und dem Zinsentscheid liegt nur noch eine Zahl mit Gewicht – der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die Notenbanker können ihn nicht mehr kommentieren. Umso genauer lohnt der Blick darauf, was sie vorher gesagt haben.
Fed-Zinserhöhung: Die Wall Street feiert, die Notenbank schweigt – am Freitag fällt die letzte Zahl, auf die es noch ankommt
Zehn Tage vor dem Fed-Zinsentscheid erlebt die Wall Street ihre beste Woche seit Jahren, obwohl die Zinserhöhung am 9. Dezember als ausgemacht gilt. Die Notenbanker dürfen nichts mehr sagen. Was sie zum Arbeitsmarkt gesagt haben, was Ökonomen vom Jobbericht am 4. Dezember erwarten – und vier Szenarien.
Das Paradox
Rekordwoche vor der Zinserhöhung – wie passt das zusammen?
Die Börse feiert nicht die Fed. Sie feiert, dass eine andere Angst nachgelassen hat – und dass die Zinserhöhung längst im Kurs steckt.
Der Dow Jones stieg in der abgelaufenen Woche um 5,47 Prozent auf 50.780 Punkte, so stark wie seit Oktober 2022 nicht mehr. Der S&P 500 gewann 5,61 Prozent auf 7.298 Punkte, nachdem er in der Woche davor 8,61 Prozent verloren hatte. Der Volatilitätsindex VIX fiel um ein Drittel auf knapp 24. Auslöser war vor allem die Beruhigung im KI-Sektor; die Einzelheiten stehen in unserem Wochenbericht zur besten Wall-Street-Woche seit 2022.
Am Zinsmarkt hat sich in derselben Woche nichts entspannt. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten am Freitag bei 4,94 Prozent, und für Januar war nach Marktberichten bereits eine weitere Erhöhung zu rund 64 Prozent eingepreist. Die Aktienrally steht damit auf einer Annahme: dass die Fed liefert, was erwartet wird, und nicht mehr.
Die Entscheider
Was die Fed zum Arbeitsmarkt gesagt hat, bevor sie verstummte
Wer verstehen will, wie die Notenbank den Jobbericht lesen wird, findet die Antwort in ihren Reden vom November. Der Tenor: Der Arbeitsmarkt ist kein Problem mehr – und deshalb auch kein Argument.
Christopher Waller, Gouverneur. In seiner Londoner Rede vom 10. November bezifferte er das Stellenplus der vergangenen sechs und zwölf Monate auf rund 80.000 pro Monat – etwas mehr, als nach den meisten Schätzungen nötig ist, um die Arbeitslosenquote stabil zu halten. Angebot und Nachfrage seien „ungefähr im Gleichgewicht“. Zugleich beschrieb er einen Markt mit wenig Einstellungen und wenig Entlassungen und wies auf die gestiegene Langzeitarbeitslosigkeit hin. Seine Zinsentscheidung machte er trotzdem allein an der Inflation fest.
Michelle Bowman, Vizechefin für Aufsicht. Sie nannte am selben Tag ausdrücklich den Jobbericht für November als eine der beiden Zahlen, die sie vor der Sitzung abwarten wolle.
Der Arbeitsmarkt ist zwar stabil, wirkt aber nicht angespannt.
Bowman ergänzte, der Nutzen weiterer Straffung müsse sorgfältig gegen ihre Kosten abgewogen werden; die Finanzierungsbedingungen hätten sich bereits verschärft. Unter den Mitgliedern des Direktoriums ist sie damit diejenige, bei der ein schwacher Bericht am ehesten Gehör fände.
Philip Jefferson, Vizechef. Er hat die Rangfolge am klarsten formuliert.
Entsprechend sehe ich im Verlauf der Inflation das wichtigere Signal.
Kevin Warsh, Vorsitzender. Er gibt keine Vorabsignale, hat seine Priorität aber Mitte Oktober in Bangkok benannt: „Wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir Preisstabilität liefern werden.“ Das Protokoll der Oktober-Sitzung passt dazu: Fast alle Teilnehmer rechnen mit einer Erhöhung im Dezember. Wie sich die Lager um Waller und Williams gegenüberstehen, zeigt unser Beitrag zum Showdown am 9. Dezember.
Die letzte Hürde
Der US-Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember: Was Ökonomen erwarten
Am Freitag um 14:30 Uhr MEZ veröffentlicht das US-Arbeitsministerium die Zahlen für November. Die von LSEG befragten Ökonomen erwarten 90.000 neue Stellen und eine Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent. Andere Umfragen nennen 80.000 bis 100.000. Die Stundenlöhne sollen um 0,3 Prozent zum Vormonat steigen.
Neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft
Tsd.
- Konsensprognose
Wallers Richtwert aus der Rede vom 10.11.2026: rund 80.000 Stellen pro Monat im Schnitt der vergangenen sechs und zwölf Monate. Prognosen können sich als falsch erweisen.
Quelle: US-Arbeitsministerium, LSEG-Konsens, Commerzbank
Daten als Tabelle
|Monat
|Stellen
|September
|60
|Oktober
|165
|November (Konsens)
|90
Commerzbank: 100.000 Stellen, zwei Zinsschritte
Die Volkswirte der Bank erwarten ein Plus von 100.000 und halten an 25 Basispunkten im Dezember und im März fest. „Ein größerer Schritt ist unwahrscheinlich“, schreiben sie – wegen der verschärften Finanzierungsbedingungen und des gesunkenen Benzinpreises. Den Zinsgipfel sehen sie bei rund 4,50 Prozent.
Bloomberg Economics: Dezember, dann Pause
Anna Wong, Andrew Sacher und Eliza Winger erwarten 25 Basispunkte und anschließend eine Pause im Jahr 2027. Die Äußerungen der Notenbanker lieferten keinen Hinweis darauf, dass die Marktturbulenzen ihren nächsten Schritt ändern.
Robin Brooks: Warnung vor dem Ausverkauf
Der Ökonom der Brookings Institution und frühere Devisenstratege von Goldman Sachs hält dagegen. Die Fed straffe, während der Ölpreis falle; das treibe Realzinsen und Dollar und setze Risikoanlagen unter Druck. Er warnte vor einem möglichen „völligen Zusammenbruch“ der Märkte, sollte die Notenbank die Erwartungen nicht dämpfen. Sie hat es vor der Schweigeperiode nicht getan.
Die Analyse
Vier Szenarien für den Jobbericht – und was sie für den Zinsentscheid bedeuten
Einschätzung der Redaktion: Weil die Fed ihre Entscheidung an die Inflation gebunden hat, ändert der Bericht nur an den Rändern etwas. Dort aber viel. Die Schwellen sind eigene Orientierungswerte.
Im Rahmen: 50.000 bis 150.000 Stellen, Quote bei 4,1 %
Das Bild vom Gleichgewicht bleibt, die Zinserhöhung um 25 Basispunkte auch. Die Aufmerksamkeit wandert vollständig zu den neuen Projektionen. Warum dort die eigentliche Überraschung liegen kann, steht in unserer Analyse zum Dot Plot.
Deutlich stärker: über 150.000 Stellen oder kräftigere Löhne
Ein zweiter Monat wie der Oktober würde Wallers Lager stützen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Folgeschritt im Januar dürfte steigen, die Debatte über 25 oder 50 Basispunkte käme zurück. Für die Aktienrally wäre das der unbequemste Fall: gute Konjunktur, aber höhere Zinsen für länger.
Schwach: unter 50.000 Stellen oder Quote bei 4,3 %
Die Zinserhöhung im Dezember bliebe nach den bisherigen Aussagen wahrscheinlich – Jefferson und Waller haben sich an die Inflation gebunden. Gestärkt würde aber die Sicht, dass danach Schluss ist. Kurzfristige Renditen und Dollar dürften nachgeben.
Einbruch: Stellenabbau
Nur ein solcher Bericht könnte die Erhöhung selbst infrage stellen. Der Terminmarkt gibt einer Pause kaum mehr als ein bis zwei Prozent. Die Fed stünde dann vor der Wahl zwischen ihrer Glaubwürdigkeit bei der Inflation und dem zweiten Teil ihres Mandats – ohne die Möglichkeit, die Märkte vorher darauf vorzubereiten.
Der Fahrplan
Die Woche vor dem Fed-Zinsentscheid Tag für Tag
Für deutsche Anleger zählt neben der Fed die EZB, die acht Tage später entscheidet; den Zusammenhang erklärt unser Beitrag zu den Zinserhöhungen von Fed und EZB. Die Inflationsdaten, auf die sich die Notenbanker berufen, haben wir im Artikel zum Kern-PCE von 3,3 Prozent eingeordnet.
FAQ zur Fed-Zinserhöhung und zum US-Arbeitsmarktbericht
Wann erscheint der US-Arbeitsmarktbericht für November? Am Freitag, 4. Dezember 2026, um 14:30 Uhr MEZ. Es ist die letzte große Konjunkturzahl vor dem Fed-Zinsentscheid.
Was erwarten Ökonomen vom Arbeitsmarktbericht? Im Konsens rund 90.000 neue Stellen nach 165.000 im Oktober und eine unveränderte Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent.
Kann der Arbeitsmarktbericht die Fed-Zinserhöhung noch verhindern? Nach den Aussagen der Notenbanker nur bei einem sehr schwachen Bericht. Mehrere Fed-Mitglieder haben erklärt, dass sie ihre Entscheidung vor allem an der Inflation ausrichten.
Warum steigen die Aktienkurse trotz der erwarteten Zinserhöhung? Die Erhöhung um 25 Basispunkte ist an den Terminmärkten fast vollständig eingepreist. Die Erholung der vergangenen Woche ging vor allem auf die Beruhigung bei den KI-Werten zurück.
Wann entscheidet die Fed über den Leitzins? Am Mittwoch, 9. Dezember 2026, um 20:00 Uhr MEZ. Die Zielspanne liegt derzeit bei 3,75 bis 4,00 Prozent.
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