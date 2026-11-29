Der Dow Jones stieg in der abgelaufenen Woche um 5,47 Prozent auf 50.780 Punkte, so stark wie seit Oktober 2022 nicht mehr. Der S&P 500 gewann 5,61 Prozent auf 7.298 Punkte, nachdem er in der Woche davor 8,61 Prozent verloren hatte. Der Volatilitätsindex VIX fiel um ein Drittel auf knapp 24. Auslöser war vor allem die Beruhigung im KI-Sektor; die Einzelheiten stehen in unserem Wochenbericht zur besten Wall-Street-Woche seit 2022.

Am Zinsmarkt hat sich in derselben Woche nichts entspannt. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten am Freitag bei 4,94 Prozent, und für Januar war nach Marktberichten bereits eine weitere Erhöhung zu rund 64 Prozent eingepreist. Die Aktienrally steht damit auf einer Annahme: dass die Fed liefert, was erwartet wird, und nicht mehr.