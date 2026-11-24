Bei der Sitzung am 28. Oktober blieb der Leitzins im Korridor von 3,75 bis 4,00 Prozent, bei einem Votum von 10 zu 2. Die Gouverneurin Lisa Cook und Beth Hammack wollten sofort um 0,25 Prozentpunkte anheben. Seitdem sind die Daten gemischt, aber überwiegend hitzig: Die Verbraucherpreise stiegen im September um 0,6 Prozent zum Vormonat, im Oktober um 0,4 Prozent, die Kernrate lag drei Monate in Folge bei 0,3 Prozent (Cash., 17.11.2026). Der Arbeitsmarkt meldete im Oktober 165.000 neue Stellen, die Arbeitslosenquote lag bei 4,1 Prozent.

Fed-Gouverneur Christopher Waller neigt zu 25 Basispunkten, hält bei schwachen Daten aber auch 50 für angemessen. Citi erwartet 25 Basispunkte und hält das aktuelle Zinsniveau laut Cash. für „unhaltbar“ hoch.