Die Frage ist nicht mehr, ob die US-Notenbank im Dezember die Zinsen anhebt, sondern wie stark und wie oft danach. Der Markt preist für den Zinsentscheid am 9. Dezember (14 Uhr US-Ostküstenzeit) laut CME FedWatch eine Anhebung um 25 Basispunkte zu rund 99 Prozent ein (Cash., 23.11.2026). Es wäre die erste Erhöhung unter Fed-Chef Kevin Warsh, der am 22. Mai 2026 die Nachfolge von Jerome Powell antrat.
Fed-Zinsentscheid am 9. Dezember: 25 oder 50 Basispunkte? Warsh-Fed steht vor der ersten Erhöhung – wie viele Schritte stecken im Markt?
Der Markt rechnet zu rund 99 Prozent mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember. Streit gibt es über die Größe und die Zahl der weiteren Schritte. Was Waller, Goldman Sachs und Citi erwarten und was das für DAX, Dollar und Anleihen bedeutet.
Die Bandbreite der Erwartungen reicht von einem einzelnen Schritt bis zu mehreren weiteren Erhöhungen 2027. Für Anleger entscheidet das über die Richtung von Anleihenrenditen, Dollar und Aktienbewertungen, vom DAX bis zur Nasdaq.
Die Debatte
Warum streiten Ökonomen über 25 oder 50 Basispunkte?
Bei der Sitzung am 28. Oktober blieb der Leitzins im Korridor von 3,75 bis 4,00 Prozent, bei einem Votum von 10 zu 2. Die Gouverneurin Lisa Cook und Beth Hammack wollten sofort um 0,25 Prozentpunkte anheben. Seitdem sind die Daten gemischt, aber überwiegend hitzig: Die Verbraucherpreise stiegen im September um 0,6 Prozent zum Vormonat, im Oktober um 0,4 Prozent, die Kernrate lag drei Monate in Folge bei 0,3 Prozent (Cash., 17.11.2026). Der Arbeitsmarkt meldete im Oktober 165.000 neue Stellen, die Arbeitslosenquote lag bei 4,1 Prozent.
Fed-Gouverneur Christopher Waller neigt zu 25 Basispunkten, hält bei schwachen Daten aber auch 50 für angemessen. Citi erwartet 25 Basispunkte und hält das aktuelle Zinsniveau laut Cash. für „unhaltbar“ hoch.
|Stimme
|Erwartung
|CME FedWatch
|ca. 99 % für +25 Basispunkte am 9.12.
|Citi
|+25 Basispunkte im Dezember
|Christopher Waller (Fed)
|neigt zu 25, hält 50 bei schwachen Daten für möglich
|Goldman Sachs (David Mericle)
|Dezember-Schritt, dritter Schritt im März 2027, erste Senkung erst Dezember 2027
|Renaissance Macro (Neil Dutta)
|noch vier bis fünf Schritte denkbar
Aussagen der genannten Häuser, Stand 17. bis 23.11.2026. Keine Einschätzung von aktiencheck.de.
Quelle: Cash., 17.11. und 23.11.2026
Märkte
Wie reagieren DAX, Dollar und Anleihen auf die Fed-Erwartung?
Die Erwartung steckt weitgehend in den Kursen. Der DAX schloss am Dienstag 1,26 Prozent tiefer (Aktiencheck DAX Check am Abend, 24.11.2026), belastet vor allem von Chipwerten. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten zuletzt unter 4,9 Prozent (Aktiencheck, 24.11.2026). In Europa steht der EZB-Entscheid am 17. Dezember an: Alle 71 Ökonomen einer Reuters-Umfrage erwarten eine Anhebung auf 2,75 Prozent, der Markt preist sie zu rund 91 Prozent ein (Cash., 23.11.2026).
Das große Bild
Was bedeutet eine Zinswende für Konjunktur und Aktien?
Höhere Zinsen verteuern Kredite und drücken die Bewertung wachstumsstarker Aktien, vor allem Technologie. Bankaktien profitieren oft von steileren Zinskurven, kapitalintensive Branchen und Immobilienwerte leiden. Hinzu kommen die Zollrisiken: Meldungen über ein neues US-Zollpaket am Dienstag können die Inflationserwartung weiter treiben.
Termine
Was beobachten Anleger jetzt?
Mittwoch, 25. November: PCE-Inflation und BIP-Revision in den USA.
8. und 9. Dezember: FOMC-Sitzung, Entscheidung am 9. Dezember.
17. Dezember: Zinsentscheid der EZB.
Häufige Fragen zur Fed-Zinserhöhung
Wann entscheidet die Fed? Am 9. Dezember 2026 um 14 Uhr US-Ostküstenzeit nach der Sitzung am 8. und 9. Dezember.
Wie hoch ist die Erhöhung? Erwartet werden 25 Basispunkte; Waller hält bei schwachen Daten auch 50 für denkbar.
Wer führt die Fed? Kevin Warsh seit dem 22. Mai 2026.
Was heißt das für den DAX? Steigende Zinsen können Aktienbewertungen belasten; die Erhöhung ist aber bereits weitgehend eingepreist.
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