Ab Samstag, 28. November, herrscht Funkstille. Zwölf Tage lang darf sich kein Mitglied der US-Notenbank mehr zur Geldpolitik äußern – erst am Abend des 9. Dezember 2026 bricht Fed-Chef Kevin Warsh das Schweigen. Was bis dahin gesagt wurde, muss den Märkten reichen. Und es reicht für genau eine Gewissheit: Die Fed-Zinserhöhung kommt. Die Frage, die an der Wall Street wirklich Geld bewegt, steht woanders. Sie steht in einem unscheinbaren Punktediagramm, das die Fed am selben Abend veröffentlicht.
Fed-Zinserhöhung: Ab Samstag schweigt die Notenbank – der wahre Sprengstoff steckt im Dot Plot
Die Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember ist eingepreist. Brisanter ist die Lücke dahinter: Die Notenbank sah im September nur noch einen weiteren Zinsschritt, die Wall Street rechnet mit drei. Die letzten Worte von Williams, Cook und Bowman, die Stimmen der Ökonomen – und vier Szenarien für den Zinsentscheid.
Die Lücke
Warum der Dot Plot wichtiger ist als die Zinserhöhung selbst
Zwischen dem, was die Fed zuletzt aufgeschrieben hat, und dem, was der Markt inzwischen erwartet, klafft ein halber Prozentpunkt.
Viermal im Jahr trägt jedes Mitglied des Offenmarktausschusses ein, wo es den Leitzins am Ende der kommenden Jahre sieht. Das Ergebnis ist der Dot Plot. Die jüngste Ausgabe stammt vom 16. September, dem Tag der ersten Zinserhöhung seit 2023. Damals lag der Median für Ende 2026 bei 4,1 Prozent und für Ende 2027 ebenfalls bei 4,1 Prozent. Übersetzt hieß das: noch ein Schritt im laufenden Jahr, danach Stillstand.
Zehn Wochen später ist diese Linie überholt. Die Zielspanne liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent, der Dezember-Schritt würde den September-Median bereits ausschöpfen. JPMorgan, Bank of America und Deutsche Bank erwarten jedoch Erhöhungen auf drei Sitzungen in Folge, bis auf 4,50 bis 4,75 Prozent im März. Der Terminmarkt gibt ihnen teilweise recht: Laut CME FedWatch waren am 26. November zusammen 50 Basispunkte bis Ende Januar zu rund 58 Prozent eingepreist.
Wo liegt der Zinsgipfel? Fed-Projektion und Bankprognosen im Vergleich
%
- Prognose
Jeweils Mitte der Zielspanne. Fed: Median für Ende 2027 aus den Projektionen vom 16.09.2026. Banken: erwarteter Höchststand nach den jüngsten Prognosen. Prognosen können sich als falsch erweisen.
Quelle: Federal Reserve, Angaben der Banken laut Medienberichten, Stand November 2026
Daten als Tabelle
|Prognose
|Leitzins
|Fed-Median vom September
|4,125
|ING und OCBC
|4,125
|Goldman Sachs und UBS
|4,375
|JPMorgan, Bank of America, Deutsche Bank
|4,625
Ganz überraschend käme eine Verschiebung nicht. Schon im September trugen acht der 18 Teilnehmer für Ende 2027 einen höheren Zins ein als der Median. Seither ist die Gesamtrate des PCE-Preisindex auf 3,8 Prozent gestiegen – das Gremium hatte für das Jahresende 3,7 Prozent veranschlagt. Goldman Sachs rechnet damit, dass die Mehrheit der Mitglieder im neuen Dot Plot einen weiteren Schritt nach dem Dezember anzeigt. Die Ausgangslage vor der Sitzung haben wir gestern im Beitrag zum Showdown am 9. Dezember aufgearbeitet.
Die letzten Worte
Was die Fed-Entscheider vor der Schweigeperiode noch gesagt haben
Die Richtung ist unstrittig. Auffällig ist, wie unterschiedlich die Notenbanker begründen, warum sie erhöhen wollen.
John Williams, New York Fed. Der Vize im Offenmarktausschuss hielt am 23. November eine der letzten großen Reden vor der Sitzung. Die Inflation liege bei rund 3,5 Prozent, es gebe „noch Arbeit zu erledigen“. Zugleich machte er klar, dass ein Teil des Preisdrucks außerhalb der Reichweite der Fed liegt.
Geldpolitik kann keine Schiffe bewegen und keine Pipelines oder Raffinerien wieder öffnen.
Williams erwartet, dass die Inflation im kommenden Jahr auf knapp über 2 Prozent sinkt. Die Wirkung der Zölle sei weitgehend abgeklungen, sagte er – das könne sich ändern, falls neue Zölle kämen. Zwei Tage später kamen sie.
Lisa Cook, Gouverneurin. Sie hatte schon im Oktober für eine Erhöhung gestimmt und legte am 20. November nach: Die Finanzierungsbedingungen seien noch zu locker, die Fed riskiere, hinter die Kurve zu geraten, wenn sie jetzt nicht handle.
Michelle Bowman, Vizechefin für Aufsicht. Sie ist die leiseste unter den Falken. Eine Erhöhung im Dezember sagte sie am 10. November vor dem Council on Foreign Relations nicht ausdrücklich zu, ihre Diagnose ließ aber wenig Zweifel.
Der Inflationsdruck hält länger an, als ich gehofft hatte, und zeigt zuletzt Anzeichen einer Verbreiterung.
Philip Jefferson, Vizechef. Bei wachsender Wirtschaft und stabilem Arbeitsmarkt liefere der Verlauf der Inflation das wichtigere Signal für die Geldpolitik, sagte er am 13. November.
Christopher Waller, Gouverneur. Er hat die Messlatte gelegt: 50 Basispunkte im Dezember – oder 25 mit einem klaren Signal für Januar. Warum diese Alternative das Gremium spaltet, steht in unserer Analyse 25 oder 50 Basispunkte.
Kevin Warsh, Vorsitzender. Er gibt keine Vorabsignale und hält sich an seinen Satz aus Jackson Hole vom 28. August: „Es ist die Aufgabe der Fed, für stabile Preise zu sorgen.“ Damit liegt die Bühne am 9. Dezember bei ihm allein.
Der neue Störfaktor
Zölle zwei Tage nach der Entwarnung – was Ökonomen daraus machen
Am 25. November legte das Büro des US-Handelsbeauftragten neue Zölle von bis zu 20 Prozent gegen China, die EU und zwölf weitere Handelspartner vor. Der effektive US-Zollsatz stiege nach Schätzungen von 11,2 auf über 13 Prozent. In Kraft ist davon nichts, frühestens im Januar könnte es so weit sein. Die Folgen für einzelne Aktien behandelt unser Beitrag zu den neuen US-Zöllen und der Fed-Zinsangst.
EY: Risiko einer schärferen Fed
Chefökonom Greg Daco sieht einen angebotsseitigen Kostenschock bei robuster Nachfrage. Unternehmen könnten die Kosten weitergeben, das erhöhe das Risiko einer „falkenhafteren Reaktion der Fed“.
RSM: Preiserhöhungen in Wellen
Chefökonom Joe Brusuelas warnt vor höheren Güterpreisen im ersten Quartal. Firmen könnten die Preise nicht nur im Januar, sondern über das ganze Quartal hinweg anheben.
Capital Economics: weniger dramatisch als es aussieht
Stephen Brown erwartet nur einen geringen Preiseffekt, weil die neuen Abgaben frühere ersetzen. Sein Kollege Bradley Saunders nennt die Dezember-Erhöhung nach den PCE-Daten „sicher“ und hält einen Folgeschritt im Januar für möglich.
KPMG: Die Fed in der Zwickmühle
Chefökonomin Diane Swonk sieht die Notenbank im Dezember „in einer schwierigen Lage“: zwischen einer weiteren Erhöhung und der Sorge vor einer größeren Marktkorrektur. Für die Rückkehr zum Ziel müsse die Kernrate dauerhaft um höchstens 0,2 Prozent im Monat steigen. Zuletzt waren es 0,3 Prozent.
Truist: kein Grund zur Aufregung
Mike Skordeles verweist auf niedrige Vergleichswerte aus dem Vorjahr. Der Inflationstrend sei ohne Energie und Lebensmittel weitgehend unverändert.
Claudia Sahm: eine Stoppregel statt Prognosen
Die frühere Fed-Ökonomin rechnet mit 25 Basispunkten und schlägt vor, im Beschluss festzuhalten, wann die Arbeit getan ist. Das könne die Brücke zwischen Warsh und den Mitgliedern schlagen, die mehr Orientierung verlangen.
Die Inflationsdaten, auf die sich alle beziehen, haben wir im Beitrag zum Kern-PCE von 3,3 Prozent eingeordnet.
Die Analyse
Vier Szenarien für den Dot Plot – und was jedes bedeuten würde
Einschätzung der Redaktion: Die Zahl im Beschluss ist das eine. Der Median für Ende 2027 entscheidet, wie der Markt sie liest.
Die taubenhafte Erhöhung: +25 Basispunkte, Median bleibt bei 4,1 %
Die Fed erhöht und signalisiert zugleich das Ende. Das entspräche den Prognosen von ING und OCBC, widerspräche aber dem Terminmarkt, der für Januar mehrheitlich einen weiteren Schritt einpreist. Kurzfristige Renditen und der Dollar dürften in diesem Fall nachgeben. Nach den jüngsten Reden wäre es die größte Überraschung in die milde Richtung.
Das Basisszenario: +25 Basispunkte, Median steigt auf 4,4 %
Ein Schritt jetzt, ein weiterer 2027. Das ist die Linie von Goldman Sachs und UBS und liegt nahe an dem, was am Markt eingepreist ist. Eine große Kursreaktion wäre dann eher von der Pressekonferenz zu erwarten als von den Zahlen.
Die falkenhafte Neuordnung: +25 Basispunkte, Median bei 4,6 %
Das Gremium bestätigt den Pfad von JPMorgan, Bank of America und Deutscher Bank. Der Januar würde zur nächsten offenen Sitzung, die Zinskurve verschöbe sich am kurzen Ende nach oben. Zinsempfindliche Wachstumswerte gerieten erfahrungsgemäß unter Druck.
Der Doppelschlag: +50 Basispunkte
Wallers Variante ist am Terminmarkt kaum noch eingepreist. Sie würde die Lücke zum Markt auf einen Schlag schließen, wäre aber genau die „dramatische“ Maßnahme, die Williams ablehnt.
Der Fahrplan
Die Termine bis zum Fed-Zinsentscheid im Überblick
Dass die EZB acht Tage später folgt, macht den Dezember für deutsche Anleger doppelt bedeutsam; den Spielraum der Europäer beleuchtet unser Beitrag zu Fed und EZB. Was der zweite Zinsschritt für die Indizes heißt, steht in der Analyse zu S&P 500 und DAX.
FAQ zur Fed-Zinserhöhung und zum Dot Plot
Was ist der Dot Plot der Fed? Ein Punktediagramm, in dem jedes Mitglied des Offenmarktausschusses anonym einträgt, wo es den Leitzins am Ende der kommenden Jahre sieht. Die Fed veröffentlicht es viermal im Jahr mit ihren Wirtschaftsprojektionen, das nächste Mal am 9. Dezember 2026.
Was ist die Schweigeperiode der Fed? Vor jeder Sitzung äußern sich die Mitglieder nicht öffentlich zur Geldpolitik. Vor dem Dezember-Entscheid gilt das vom 28. November bis zum 10. Dezember 2026.
Wann entscheidet die Fed über die Zinserhöhung? Am Mittwoch, 9. Dezember 2026, um 20:00 Uhr MEZ. Die Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh beginnt um 20:30 Uhr.
Wie hoch steigt der US-Leitzins 2027? Die Fed sah im September 4,1 Prozent. Die Bankprognosen reichen von 4,00 bis 4,25 Prozent (ING, OCBC) bis 4,50 bis 4,75 Prozent (JPMorgan, Bank of America, Deutsche Bank). Prognosen können sich als falsch erweisen.
Welche Rolle spielen die neuen US-Zölle für die Fed? Die am 25. November vorgeschlagenen Zölle könnten die Güterpreise im ersten Quartal 2027 erhöhen. Ökonomen sind uneins, wie stark. In Kraft sind sie nicht.
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