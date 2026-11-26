Nach Einschätzung der Redaktion wirken höhere Leitzinsen über zwei Wege auf Aktien. Sie erhöhen die Finanzierungskosten, was zinsempfindliche Branchen wie Immobilienaktien belastet. Gleichzeitig verbessern sie tendenziell die Zinsmargen von Banken, weshalb Bankaktien oft anders reagieren als der Gesamtmarkt. Wie stark das im Einzelfall durchschlägt, hängt von Bilanz und Zinsbindung der Unternehmen ab.

Dass Zinsen für den Markt derzeit ein Thema sind, zeigt das Umfeld: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag laut finanzen.at am Morgen bei 4,87 Prozent. Die Wall Street blieb am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel verkürzt um 19:00 Uhr. Laut aktiencheck.de stand zudem das Protokoll der EZB-Zinssitzung vom 28./29. Oktober am Donnerstag um 13:30 Uhr im Kalender. Aussagen zu dessen Inhalt liegen der Redaktion aus eigener Prüfung nicht vor.