Die Bank of Korea hat den Leitzins um 0,25 Punkte auf 3,25 Prozent angehoben und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt. Die asiatischen Börsen reagierten am Morgen mehrheitlich mit Gewinnen: Der Nikkei 225 lag um 07:00 Uhr bei 57.760,97 Punkten (+1,3 Prozent), der Hang Seng bei 22.314,52 Punkten (+1,6 Prozent).
Bank of Korea: Leitzins auf 3,25 Prozent, weitere Erhöhungen in Aussicht – wie weit reicht die Zinswende der Notenbanken bis zum DAX?
Die Bank of Korea hob den Leitzins um 0,25 Punkte auf 3,25 Prozent und stellte weitere Schritte in Aussicht. Was das für Notenbanken, Anleihen und den DAX bedeuten kann.
Steckbrief
- Index
- DAX (^GDAXI)
- ISIN
- DE0008469008
- Schlusskurs
- 24.702,13 Punkte
- Veränderung
- -1,26 %
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs DAX Xetra am Mittwoch, 25.11.2026; Quelle: finanzen.net
Der Zinsschritt der Bank of Korea ist für europäische Anleger vor allem als Signal interessant: Auch eine große Notenbank in Asien strafft die Geldpolitik, während der DAX (ISIN DE0008469008) am Mittwoch, 25.11.2026, laut finanzen.net um 1,26 Prozent auf 24.702,13 Punkte fiel, den tiefsten Schluss seit Juli. Einen Beleg, dass der Zinsschritt aus Seoul den DAX bewegt, gibt es nicht; die Redaktion ordnet ihn als Teil eines größeren Zinsumfelds ein.
Notenbanken im Überblick
Was hat die Bank of Korea beschlossen – und was sagen die Märkte dazu?
Nach Angaben von finanzen.at (Dow Jones Newswires, Stand 07:33 Uhr) und aktiencheck.de hob die Bank of Korea den Leitzins um 0,25 Punkte auf 3,25 Prozent an und stellte weitere Erhöhungen in Aussicht. Ein konkreter Zielwert oder Zeitplan wurde in den der Redaktion vorliegenden Quellen nicht genannt.
|Markt
|Stand
|Veränderung
|Nikkei 225
|57.760,97 Punkte
|+1,3 %
|Hang Seng
|22.314,52 Punkte
|+1,6 %
|Shanghai Composite
|3.470,28 Punkte
|-0,2 %
|Gold
|3.570,99 US-Dollar
|-0,3 %
|Öl
|94,4 US-Dollar
|-0,3 %
|US-Rendite 10 Jahre
|4,87 %
|–
Asien-Stand 07:00 Uhr (MEZ) laut Reuters; Gold, Öl und Rendite Stand 07:33 Uhr laut finanzen.at.
Quelle: Reuters via onvista (26.11.2026, 06:39 Uhr); finanzen.at Morning Briefing (07:33 Uhr)
Das große Bild
Was bedeuten steigende Leitzinsen für den DAX, Bankaktien und Immobilienaktien?
Nach Einschätzung der Redaktion wirken höhere Leitzinsen über zwei Wege auf Aktien. Sie erhöhen die Finanzierungskosten, was zinsempfindliche Branchen wie Immobilienaktien belastet. Gleichzeitig verbessern sie tendenziell die Zinsmargen von Banken, weshalb Bankaktien oft anders reagieren als der Gesamtmarkt. Wie stark das im Einzelfall durchschlägt, hängt von Bilanz und Zinsbindung der Unternehmen ab.
Dass Zinsen für den Markt derzeit ein Thema sind, zeigt das Umfeld: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag laut finanzen.at am Morgen bei 4,87 Prozent. Die Wall Street blieb am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel verkürzt um 19:00 Uhr. Laut aktiencheck.de stand zudem das Protokoll der EZB-Zinssitzung vom 28./29. Oktober am Donnerstag um 13:30 Uhr im Kalender. Aussagen zu dessen Inhalt liegen der Redaktion aus eigener Prüfung nicht vor.
FAQ
Häufige Fragen zur Zinserhöhung der Bank of Korea
Wie hoch ist der Leitzins der Bank of Korea? Nach der Erhöhung um 0,25 Punkte liegt er bei 3,25 Prozent.
Plant die Bank of Korea weitere Zinserhöhungen? Laut finanzen.at und aktiencheck.de stellte die Notenbank weitere Erhöhungen in Aussicht. Einen Zeitplan nennen die Quellen nicht.
Wie reagierten die Börsen in Asien? Laut Reuters lagen der Nikkei 225 um 1,3 Prozent und der Hang Seng um 1,6 Prozent im Plus, der Shanghai Composite um 0,2 Prozent im Minus (Stand 07:00 Uhr).
Was bedeutet die Zinserhöhung für den DAX? Einen belegten Zusammenhang gibt es nicht. Aus Sicht der Redaktion zählt vor allem das Gesamtbild der Notenbankpolitik, etwa die weiteren Beschlüsse der EZB.
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