Warum fällt die Salesforce Aktie so stark?

Es ist ein Branchenausverkauf aus Angst vor KI-Agenten, dazu kamen Technologie-Ausfälle und Verkäufe vor dem Anthropic-Börsengang. Eigene schlechte Zahlen gab es nicht.

Wann legt Salesforce die nächsten Zahlen vor?

Am 2. Dezember 2026.

Welches Kursziel haben Analysten für die Salesforce Aktie?

Der Durchschnitt von 56 Analysten lag zuletzt bei rund 287 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Wie stark ist die ServiceNow Aktie gefallen?

Seit Jahresbeginn um rund 43 Prozent, allein in der letzten Woche um mehr als 14 Prozent.