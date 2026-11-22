Am Dienstag, 17. November 2026, war die Salesforce Aktie der größte Verlierer im Dow Jones: Sie brach um 9,45 Prozent auf 194,52 Dollar ein. Auf Wochensicht summiert sich das Minus laut Yahoo Finance auf rund 16 Prozent. Bemerkenswert: Das Unternehmen selbst hatte keine neuen Zahlen vorgelegt. Es war ein Ausverkauf der ganzen Branche. Auch die ServiceNow Aktie und die Workday Aktie verloren kräftig, der Software-ETF IGV gab an diesem Tag 3,3 Prozent nach.
Salesforce Aktie: Minus 16 Prozent in einer Woche – wird die Software-Branche zum Opfer der KI?
Die Salesforce Aktie stürzt an einem Tag um 9,5 Prozent ab, die ServiceNow Aktie liegt seit Januar fast 43 Prozent im Minus, die Workday Aktie rutscht mit. Warum Software-Aktien plötzlich verkauft werden, was Salesforce und ServiceNow dagegen setzen und was am 2. Dezember wichtig wird.
Die Ursachen
Warum Software-Aktien plötzlich fallen
Für den Absturz am 17. November nennen Beobachter zwei Erklärungen. Nach Angaben von Trefis und Invezz verunsicherte eine Serie prominenter Technologie-Ausfälle die Anleger: Sie fürchten, Software-Unternehmen könnten besonders anfällig für Missbrauch durch KI sein. 25 von 28 größeren Systemsoftware-Werten gaben an diesem Tag nach. Laut Seeking Alpha und Yahoo Finance verkauften außerdem Fondsmanager Software-Aktien, um Platz für den Börsengang von Anthropic zu schaffen. Dahinter steht die größere Angst des Jahres: KI-Agenten könnten Aufgaben übernehmen, für die Unternehmen bisher viele Lizenzen bei Salesforce oder Workday kaufen.
Software-Ausverkauf am 17. November 2026
%
Tagesverluste, Beträge ohne Vorzeichen; Workday laut aktiencheck.de 5,8 %, laut Invezz 4,15 %
Quelle: aktiencheck.de, Trefis, Invezz
Daten als Tabelle
|Salesforce
|9,45
|ServiceNow
|6,6
|Workday
|5,8
|Software-ETF IGV
|3,3
Der Kanarienvogel
Die ServiceNow Aktie als Warnsignal für die Branche
Schon Ende Oktober hatte ein vorsichtiger Ausblick von ServiceNow die Aktie um 19 Prozent einbrechen lassen. Die Salesforce Aktie verlor damals sechs Prozent, ohne selbst etwas verkündet zu haben. Die ServiceNow Aktie schloss am 20. November bei 87,61 Dollar, in fünf Handelstagen ein Minus von 14,3 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt der Verlust 42,8 Prozent. Dabei wächst das KI-Geschäft laut Unternehmen kräftig. ServiceNow-Chef Bill McDermott argumentiert, KI ersetze Unternehmenssoftware nicht, sondern sei auf sie angewiesen.
Die Analysten
Was die Häuser für die Salesforce Aktie erwarten
Die Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion, liegen deutlich über dem aktuellen Kurs: Das durchschnittliche Kursziel von 56 Analysten lag Mitte November bei rund 287 Dollar, die Spanne reicht von 165 bis 475 Dollar. J.P. Morgan bestätigte am 17. November sein Kaufvotum mit einem Kursziel von 265 Dollar. Anfang November hatte allerdings die Ratingagentur S&P die Bonitätsnote von Salesforce von A+ auf A gesenkt und dabei auf Zukäufe und Ausschüttungen an die Aktionäre verwiesen. Der nächste Prüfstein sind die Quartalszahlen am 2. Dezember.
Wenn alle Software-Aktien gleichzeitig fallen, wird die Angst vor KI zum eigenen Risikofaktor.
Häufige Fragen zur Salesforce Aktie
Warum fällt die Salesforce Aktie so stark?
Es ist ein Branchenausverkauf aus Angst vor KI-Agenten, dazu kamen Technologie-Ausfälle und Verkäufe vor dem Anthropic-Börsengang. Eigene schlechte Zahlen gab es nicht.
Wann legt Salesforce die nächsten Zahlen vor?
Am 2. Dezember 2026.
Welches Kursziel haben Analysten für die Salesforce Aktie?
Der Durchschnitt von 56 Analysten lag zuletzt bei rund 287 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wie stark ist die ServiceNow Aktie gefallen?
Seit Jahresbeginn um rund 43 Prozent, allein in der letzten Woche um mehr als 14 Prozent.
Wertpapierdaten: Die Salesforce Aktie (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Handelssymbol Xetra: FOO, US-Handelssymbol: CRM, NYSE), die ServiceNow Aktie (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Handelssymbol Frankfurt: 4S0, US-Handelssymbol: NOW, NYSE) und die Workday Aktie (ISIN: US98138H1014, WKN: A1J39P, Handelssymbol Xetra: W7D, US-Handelssymbol: WDAY, Nasdaq). Anthropic (Nasdaq-Neuling): ISIN, WKN und Handelssymbol folgen nach Prüfung.
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