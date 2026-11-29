Der wichtigste Treiber kam nicht aus Washington, sondern aus dem Silicon Valley: Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze löste am Montag die Wende im KI-Sektor aus. Allein Nvidia lieferte laut Marktberichten rund ein Sechstel des Wochengewinns im S&P 500. Der Angstindex VIX fiel um 33,66 Prozent auf 23,81 Punkte, nachdem er am 20. November in der Spitze bei rund 36 gelegen hatte. Unsere Lesart: Eine Zinserhöhung, die der Markt zu fast 100 Prozent erwartet, kann ihn kaum noch überraschen. Gefährlich wäre nur ein größerer Schritt oder ein Signal für weitere Erhöhungen im Jahr 2027. Ganz vergessen ist der Absturz trotzdem nicht. Laut Reuters steuern S&P 500 und Nasdaq auf ihren schwächsten November seit 2008 zu. Auch der DAX profitierte von der Erholung und schloss die Woche mit einem Plus von 2,57 Prozent bei 25.441,24 Punkten.