Eine Woche nach dem schwersten Einbruch seit Jahren hat die Wall Street fast zwei Drittel der Verluste zurückgeholt. Der Dow Jones stieg um 5,47 Prozent auf 50.780,64 Punkte, das ist sein stärkster Wochengewinn seit Oktober 2022. Der S&P 500 legte 5,61 Prozent auf 7.298,34 Punkte zu und verbuchte die beste Woche seit April 2025. Der Nasdaq-100 gewann sogar 6,78 Prozent. In der Vorwoche hatte der S&P 500 noch 8,61 Prozent verloren. Bemerkenswert ist, was diese Rally nicht aufgehalten hat: Mitten in der Woche kamen Inflationsdaten, die eine Zinserhöhung der Fed im Dezember fast unausweichlich machen.
Wall Street feiert die beste Woche seit 2022 – dabei gilt die nächste Zinserhöhung der Fed als so gut wie sicher
Plus 5,5 Prozent im Dow Jones, plus 5,6 Prozent im S&P 500, die Angstkurve VIX um ein Drittel tiefer. Und das, obwohl die Inflation auf 3,8 Prozent steigt und die US-Notenbank am 9. Dezember die Zinsen anheben dürfte. Die große Analyse: warum die Börse die Zinsangst abschüttelt und welche drei Termine jetzt alles entscheiden.
Die Inflation
Die Daten, die eine Zinserhöhung erzwingen dürften
Am Mittwoch meldete das US-Handelsministerium den von der Fed bevorzugten Preisindex PCE. Im Oktober stiegen die Verbraucherpreise um 3,8 Prozent zum Vorjahr, nach 3,6 Prozent im September. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel kletterte auf 3,3 Prozent. Erwartet waren 3,2 Prozent, und so hoch lag sie zuletzt im November 2023. Gleichzeitig wurde das Wachstum im dritten Quartal auf aufs Jahr hochgerechnet 4,3 Prozent nach oben korrigiert. Die Fed hält ihren Leitzins derzeit in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Laut CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte am 25. November bei 94,4 Prozent. Das Zinsband stiege damit auf 4,00 bis 4,25 Prozent.
Offen ist nur noch die Größe des Schritts. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte schon Anfang November erklärt, er sei auch für eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte offen, wenn die Inflation nicht nachlässt. Der Ökonom Ed Yardeni forderte diese Woche öffentlich genau diesen großen Schritt. Die Präsidentin der Fed von Cleveland, Beth Hammack, wirbt dagegen für kleinere, stetige Anhebungen. Der Anleihemarkt hat sich längst festgelegt: Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen lag am 25. November bei 4,61 Prozent und damit deutlich über der Mitte des aktuellen Zinsbandes.
Die Börse
Warum Aktien trotzdem steigen
Der wichtigste Treiber kam nicht aus Washington, sondern aus dem Silicon Valley: Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze löste am Montag die Wende im KI-Sektor aus. Allein Nvidia lieferte laut Marktberichten rund ein Sechstel des Wochengewinns im S&P 500. Der Angstindex VIX fiel um 33,66 Prozent auf 23,81 Punkte, nachdem er am 20. November in der Spitze bei rund 36 gelegen hatte. Unsere Lesart: Eine Zinserhöhung, die der Markt zu fast 100 Prozent erwartet, kann ihn kaum noch überraschen. Gefährlich wäre nur ein größerer Schritt oder ein Signal für weitere Erhöhungen im Jahr 2027. Ganz vergessen ist der Absturz trotzdem nicht. Laut Reuters steuern S&P 500 und Nasdaq auf ihren schwächsten November seit 2008 zu. Auch der DAX profitierte von der Erholung und schloss die Woche mit einem Plus von 2,57 Prozent bei 25.441,24 Punkten.
Drei Termine entscheiden nun über den Dezember. Am 4. Dezember folgt der Arbeitsmarktbericht für November, Volkswirte rechnen mit rund 90.000 neuen Stellen und einer Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent. Am 8. und 9. Dezember tagt der Offenmarktausschuss der Fed. Die Verbraucherpreise für November erscheinen erst am 10. Dezember und damit einen Tag nach dem Zinsentscheid. Die Notenbank entscheidet also ohne die aktuellsten Inflationsdaten.
Einordnung der Redaktion: Die beste Börsenwoche seit 2022 ist vor allem eine Erleichterungsrally. Der Ausverkauf der Vorwoche war von Angst um den KI-Boom getrieben, und diese Angst hat sich mit Huangs Rückkehr zunächst gelegt. Die Zinsfrage dagegen ist nicht gelöst, sondern nur eingepreist. Anleger sollten den 9. Dezember daher weniger an der Zinserhöhung selbst messen als an der Botschaft für 2027. Signalisiert die Fed eine Pause, hätte die Erholung Rückenwind. Kündigt sie weitere Schritte an, würde die Rechnung für hoch bewertete Wachstumswerte erneut schwieriger.
FAQ
Häufige Fragen zur Zinserhöhung der Fed
Wann entscheidet die Fed über die Zinsen?
Der Offenmarktausschuss tagt am 8. und 9. Dezember 2026. Die Entscheidung wird am 9. Dezember bekannt gegeben.
Wie stark dürfte die Fed die Zinsen erhöhen?
Der Markt rechnet überwiegend mit 0,25 Prozentpunkten auf eine Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent. Fed-Gouverneur Waller hält auch 0,5 Prozentpunkte für denkbar.
Welche Kennnummern haben die genannten Indizes?
Dow Jones Industrial Average: ISIN US2605661048, WKN 969420. S&P 500: ISIN US78378X1072, WKN A0AET0. Nasdaq-100: ISIN US6311011026, WKN A0AE1X. DAX: ISIN DE0008469008, WKN 846900.
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