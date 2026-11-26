Die US-Notenbank Federal Reserve steuert auf ihren zweiten Zinsschritt nach oben in diesem Jahr zu: Am 9. Dezember 2026 gilt eine Anhebung um 25 Basispunkte als nahezu sicher, wie aktien.news am Donnerstag, 26. November 2026, berichtet. Die Zielspanne für den Leitzins liegt derzeit bei 3,75 bis 4,00 Prozent, ein Schritt von 0,25 Punkten würde sie auf 4,00 bis 4,25 Prozent heben. Für Anleger im S&P 500, im DAX und an den Anleihemärkten ist das die wichtigste Notenbank-Weichenstellung der kommenden zwei Wochen.

Die Wall Street blieb am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen. Am Mittwoch, 25. November 2026, schloss der S&P 500 laut ariva bei 7.182,78 Punkten (minus 0,25 Prozent), der Nasdaq 100 bei 26.046,90 Punkten (minus 0,64 Prozent) und der Dow Jones bei 50.182,95 Punkten (plus 0,33 Prozent). Der DAX notierte am Donnerstag um 14:51 Uhr MEZ bei 25.170 Punkten, ein Plus von 1,9 Prozent (finanzen.at).