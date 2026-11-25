Fed-Zinserhöhung im Dezember: Kern-PCE steigt auf 3,3 Prozent, Williams schließt Schritte hintereinander nicht aus – wie viel ist schon eingepreist?

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 22:04 5 Min.

Die Kerninflation PCE liegt im Oktober mit 3,3 Prozent über der Erwartung, der Markt sieht die Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember als nahezu sicher. Was New Yorks Fed-Präsident Williams sagt und worauf Anleger bei S&P 500, Dollar und Anleihen achten.

Kern-PCE Oktober im Jahresvergleich (Erwartung 3,2 %, Vormonat 3,1 %) 3,3 % Marktwahrscheinlichkeit für +25 Basispunkte am 9. Dezember rund 96–98 % S&P 500 am Mittwochabend (−0,2 %), Yahoo-Kursanzeige 7.188 Quelle : Yahoo Finance Liveblog und Ticker, 25.11.2026; Admiral Markets (CME FedWatch), 24.11.2026 Die Inflationsdaten vor Thanksgiving festigen die Erwartung einer Zinserhöhung der Fed. Die Kernrate des PCE-Preisindex stieg im Oktober auf 3,3 Prozent und lag damit über der Prognose von 3,2 Prozent; der Gesamtindex blieb mit 3,8 Prozent im Rahmen der Erwartungen (Yahoo Finance, 25.11.2026). Händler setzen laut Yahoo auf rund 98 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember. Der S&P 500 notierte am Mittwoch laut Yahoo-Kursanzeige bei 7.188 Punkten, ein Minus von 0,2 Prozent. PCE-Inflation Oktober Was zeigen die PCE-Daten für die Fed-Zinsen? Der PCE-Preisindex gilt als bevorzugtes Inflationsmaß der US-Notenbank. Veröffentlicht wurde er am Mittwoch um 8.30 Uhr New Yorker Zeit (14.30 Uhr MEZ). Die Zahlen im Überblick: PCE-Inflation Oktober 2026 im Vergleich zur Erwartung Kennzahl Ist Erwartung Vormonat Gesamtindex, Jahresrate 3,8 % 3,8 % 3,6 % Gesamtindex, Monatsrate +0,3 % +0,3 % +0,5 % Kernindex, Jahresrate 3,3 % 3,2 % 3,1 % Kernindex, Monatsrate +0,3 % +0,3 % +0,3 % Monatswerte laut Yahoo-Zusammenfassung und Admiral Markets (Konsens); Jahreswerte jeweils gegenüber dem Vorjahresmonat. Quelle : Yahoo Finance, 25.11.2026; Admiral Markets Yahoo ordnet die Gesamtrate als „largely as expected“ ein; die Überraschung liegt in der Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel. Parallel stieg das US-Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal nach der zweiten Schätzung mit 4,3 Prozent (vorläufig 3,4 Prozent, Erwartung 3,5 Prozent). Starke Konjunktur und hartnäckige Preise sind genau die Mischung, die eine Notenbank zum Handeln drängt. Was sagt Fed-Präsident Williams zu weiteren Zinserhöhungen? Der Präsident der New Yorker Fed, Williams, sagte am 23. November 2026 vor Publikum in New York, die Inflation sei „zu hoch“ und es gebe „noch viel zu tun“ (Reuters über Kitco, wiedergegeben von Admiral Markets; die Anführungszeichen geben eine Übersetzung wieder). Zinserhöhungen bei aufeinanderfolgenden Sitzungen schloss er laut Seoul Economic Daily nicht aus, falls nötig; einen bestimmten Zeitpunkt habe er nicht im Sinn und er sehe keine Notwendigkeit für dramatische Maßnahmen. Als persönliche Projektionen nennt der Bericht für Ende 2026 eine Inflation von 3,5 Prozent, für 2027 knapp über 2 Prozent und für 2028 2 Prozent, dazu ein BIP-Wachstum von je 2,75 Prozent in 2026 und 2027 und eine Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent. Die nächste Entscheidung fällt auf der Sitzung am 8. und 9. Dezember 2026; der Beschluss ist für den 9. Dezember um 14 Uhr New Yorker Zeit angesetzt (Admiral Markets). Laut CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit für +25 Basispunkte am 24. November bei 93,5 bis 96,4 Prozent, der Rest entfiel auf +50 Basispunkte. Was bedeutet das für S&P 500, Dollar und US-Anleihen? Die Zinsentscheidung ist weitgehend eingepreist; für Märkte zählt deshalb, wie die Fed den weiteren Weg beschreibt. Am Mittwoch zeigte sich das so: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel laut Yahoo gegen 10.32 Uhr New Yorker Zeit um 7 Basispunkte auf 4,82 Prozent, die der 30-jährigen um 0,6 Prozent auf 5,24 Prozent; das Hoch der Zehnjährigen lag am 13. November bei 5,156 Prozent (Admiral Markets). Der Euro notierte in der asiatischen Sitzung bei 1,0939 Dollar (Admiral Markets). Der Volatilitätsindex VIX stieg laut Yahoo auf 27,89 Punkte (+5,8 Prozent). Bei Aktien trennt die Zinssorge die Branchen. Technologiewerte und Halbleiteraktien stehen unter Druck; was davon auf die Zinserwartung und was auf die KI-Debatte zurückgeht, lässt sich aus den vorliegenden Berichten nicht trennen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion und keine Prognose. Zinsempfindliche Branchen wie Immobilien-, Versorger- und Bankaktien beobachten Anleger traditionell bei steigenden Renditen, konkrete Kursdaten dazu liegen hier nicht vor. Was für Gelassenheit spricht Die Anhebung im Dezember ist zu rund 96 bis 98 Prozent eingepreist.

Die Gesamtrate des PCE entsprach mit 3,8 Prozent der Erwartung.

Williams sieht laut Bericht keine Notwendigkeit für dramatische Maßnahmen.

Die Rendite der Zehnjährigen fiel am Mittwoch auf 4,82 Prozent. Was dagegen spricht – Risiken Die Kernrate übertraf mit 3,3 Prozent die Erwartung von 3,2 Prozent.

Williams schloss Erhöhungen bei aufeinanderfolgenden Sitzungen nicht aus.

Das BIP-Wachstum von 4,3 Prozent im dritten Quartal lässt wenig Konjunktursorge erkennen.

Aktien und Anleihen schwanken; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Dies ist keine Anlageberatung. Welche Termine sind für die Fed wichtig? Donnerstag, 26. November 2026: Thanksgiving, die US-Börsen sind geschlossen; am Freitag ist der Handel verkürzt (Yahoo, Admiral Markets).

Anfang Dezember 2026: US-Arbeitsmarktbericht als weiterer Datenpunkt vor der Sitzung.

8./9. Dezember 2026: FOMC-Sitzung, Beschluss am 9. Dezember um 14 Uhr New Yorker Zeit.

17. Dezember 2026: Zinsentscheid der EZB, die ihrerseits über eine Anhebung berät (Cash., 10.11.2026). FAQ: Häufige Fragen zur Fed und zur PCE-Inflation Wie hoch ist die PCE-Inflation im Oktober 2026? Der Gesamtindex liegt bei 3,8 Prozent, der Kernindex bei 3,3 Prozent im Jahresvergleich. Wird die Fed im Dezember die Zinsen erhöhen? Der Markt rechnet laut CME FedWatch mit rund 96 bis 98 Prozent Wahrscheinlichkeit mit einer Anhebung um 25 Basispunkte; entschieden wird am 9. Dezember. Was sagt Williams zu weiteren Erhöhungen? Er sieht die Inflation als zu hoch und schloss Schritte bei aufeinanderfolgenden Sitzungen laut Bericht nicht aus. Wo stehen die Zehnjährigen-Renditen in den USA? Laut Yahoo bei 4,82 Prozent am Mittwochvormittag New Yorker Zeit. Fazit: Die Fed-Zinserhöhung ist eingepreist, der Pfad danach nicht Mit einer Kern-PCE von 3,3 Prozent und starken Wachstumsdaten ist die Fed-Zinserhöhung im Dezember für den Markt nahezu gesetzt. Für den S&P 500, den Dollar und US-Anleihen zählt, ob weitere Schritte folgen, wie Williams sie nicht ausschließt. Eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.

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