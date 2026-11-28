JPMorgan Aktie: Zwölf Prozent unter dem Hoch, die Fed vor der Tür – und die eigenen Strategen rufen 8.200 Punkte aus

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 15:14 3 Min.

Die größte US-Bank notiert klar unter ihrem Sommerhoch, obwohl ihre Strategen dem S&P 500 weitere Kursgewinne zutrauen. Vor dem Fed-Entscheid lohnt der Blick auf die JPMorgan Aktie.

Bild: JPMorganChase / Max Touhey (Pressebild)

Wenn die größte Bank der Vereinigten Staaten hustet, hört die Wall Street hin. Im Moment sendet JPMorgan gemischte Signale. Die JPMorgan Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, im verkürzten Handel bei 322,96 US-Dollar, ein Plus von 1,96 Prozent und viertbester Wert im Dow Jones. Vom 52-Wochen-Hoch bei 366,50 US-Dollar aus dem August trennen sie trotzdem rund zwölf Prozent. JPMorgan Chase & Co. · ISIN: US46625H1005 · WKN: 850628 · Handelssymbol: CMC · US-Handelssymbol: JPM Schlusskurs am 27. November, plus 1,96 Prozent 322,96 $ 52-Wochen-Hoch vom 13. August 366,50 $ 52-Wochen-Tief vom 12. März 279,10 $ Dividendenrendite bei 1,65 $ je Quartal 2,04 % Quelle : NYSE, Kursdaten vom 27. November 2026 Die Lage Optimistisch für den Markt, gebremst im eigenen Kurs Die Aktienstrategen des Hauses haben in dieser Woche für Aufsehen gesorgt: Der S&P 500 sei auf dem Weg zu 8.200 Punkten, und Rücksetzer wie der jüngste seien Teil dieses Weges. Die eigene Aktie spiegelt diese Zuversicht nur bedingt. Sie hat sich vom Märztief deutlich erholt, das Sommerhoch aber nicht wieder erreicht. Ein Grund ist die Vorsicht gegenüber dem Kreditzyklus. Zuletzt wurde über mögliche Transaktionen zur Übertragung von Kreditrisiken berichtet – ein Instrument, mit dem Banken ihre Bilanz entlasten. Zugleich wächst das Geschäft mit der Finanzierung von KI-Infrastruktur. Das bringt Erträge, bündelt aber auch Risiken in einem Sektor, dessen Investitionstempo der Markt immer wieder hinterfragt. Der Termin Der 9. Dezember und die Zinsmarge Am 9. Dezember entscheidet die US-Notenbank über den Leitzins. An den Terminmärkten gilt eine Erhöhung um mindestens 25 Basispunkte als nahezu sicher. Für eine Bank mit riesigem Einlagengeschäft bedeutet das zunächst höhere Zinserträge. Die Kehrseite: Teurere Kredite bremsen die Nachfrage und erhöhen das Ausfallrisiko, steigende Renditen drücken den Wert bestehender Anleihen. Hinzu kommt ein Blick über den Atlantik. Die Bank überdenkt Berichten zufolge ihre Investitionen in Großbritannien, wo höhere Steuern das Wachstum belasten könnten. Der durchschnittliche Zielkurs der Analysten liegt nach Marktdaten bei rund 370 US-Dollar, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 14. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die JPMorgan Aktie spricht Marktführerschaft, verlässliche Dividende, wachsendes Finanzierungsgeschäft und Rückenwind für die Zinsmarge bei steigenden Leitzinsen. Was dagegen spricht Kreditrisiken bei höheren Zinsen, Konzentration in der KI-Finanzierung, steuerlicher Gegenwind in Großbritannien und ein Kurs unter dem Sommerhoch. Häufige Fragen zur JPMorgan Aktie Wo steht die JPMorgan Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 322,96 US-Dollar (plus 1,96 Prozent). Wie hoch ist die Dividende?

1,65 US-Dollar je Quartal, das entspricht einer Rendite von rund zwei Prozent. Profitiert JPMorgan von einer Zinserhöhung?

Kurzfristig über höhere Zinserträge. Mittelfristig steigen mit den Zinsen aber auch die Kreditrisiken. Fazit: Stark, aber nicht sorgenfrei Die JPMorgan Aktie bleibt der Maßstab für den US-Bankensektor. Der Abstand zum Hoch zeigt, dass Anleger die Risiken des Zins- und Kreditzyklus ernst nehmen. Der Fed-Entscheid am 9. Dezember liefert die nächste Standortbestimmung.

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