Die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im September. Hauptgrund ist die Energie mit einer Teuerung von 20,8 Prozent laut Schnellschätzung, Dienstleistungen stiegen um 3,3 Prozent. Die Kernrate liegt bei rund 2,5 bis 2,6 Prozent. Der EZB-Zinsentscheid fällt am Donnerstag, 17. Dezember 2026, um 14:15 Uhr MEZ, die Pressekonferenz beginnt um 14:45 Uhr (Admirals).

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte in einem Interview mit der Zeitung Yomiuri Shimbun, das Investing.com am 7. November zitierte: „Wir sehen bisher keine Anzeichen für eine Trendwende.“ Sie tritt nach Angaben des Berichts im Februar 2027 zurück. Alle 71 von Reuters Anfang November befragten Ökonomen erwarten laut Admirals einen Einlagensatz von 2,75 Prozent.