Die Zinswende nach oben rückt näher: Die Märkte rechnen mit einer Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember und einer weiteren der EZB am 17. Dezember. In den USA bewerten die Terminmärkte laut CME FedWatch eine Anhebung im Dezember mit 97 Prozent und eine weitere im Januar mit 63 Prozent (Reuters, 25.11.2026). Für den Euroraum nennt die Analyseseite Admirals für den 17. Dezember eine Wahrscheinlichkeit von rund 91 Prozent (Stand 18. November).
Zinserhöhung: Fed am 9. Dezember, EZB am 17. Dezember – wie viel Spielraum lassen 4,0 Prozent Inflation im Euroraum?
Beide großen Notenbanken stehen vor einer Zinserhöhung: Die Fed gilt für den 9. Dezember als nahezu sicher, die EZB für den 17. Dezember als sehr wahrscheinlich. Ein Vergleich der Zahlen, der Marktpreise und der Folgen für Euro, Bundesanleihen, DAX und Bankaktien.
Die EZB
Wie hoch steht der EZB-Zins und was kommt im Dezember?
Die EZB hat den Einlagensatz Ende Oktober bei 2,50 Prozent belassen. Eine Erhöhung um 25 Basispunkte wäre laut Investing.com der dritte Zinsschritt in diesem Zyklus.
Die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im September. Hauptgrund ist die Energie mit einer Teuerung von 20,8 Prozent laut Schnellschätzung, Dienstleistungen stiegen um 3,3 Prozent. Die Kernrate liegt bei rund 2,5 bis 2,6 Prozent. Der EZB-Zinsentscheid fällt am Donnerstag, 17. Dezember 2026, um 14:15 Uhr MEZ, die Pressekonferenz beginnt um 14:45 Uhr (Admirals).
EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte in einem Interview mit der Zeitung Yomiuri Shimbun, das Investing.com am 7. November zitierte: „Wir sehen bisher keine Anzeichen für eine Trendwende.“ Sie tritt nach Angaben des Berichts im Februar 2027 zurück. Alle 71 von Reuters Anfang November befragten Ökonomen erwarten laut Admirals einen Einlagensatz von 2,75 Prozent.
Die Fed
Warum gilt die US-Zinserhöhung als nahezu sicher?
Der Leitzins der Fed liegt seit September in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Entscheidung fällt am 9. Dezember um 20:00 Uhr MEZ. Die Daten vom Mittwoch stützen die Erwartung: Der PCE-Preisindex stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, die Kernrate auf 3,3 Prozent, und das US-Wachstum im dritten Quartal wurde auf 4,3 Prozent revidiert (US-Handelsministerium, 25.11.2026, 14:30 Uhr MEZ, laut CNBC).
|Merkmal
|Fed
|EZB
|Leitzins aktuell
|3,75–4,00 %
|Einlagensatz 2,50 %
|Nächster Termin
|9. Dezember, 20:00 Uhr
|17. Dezember, 14:15 Uhr
|Erwarteter Schritt
|+25 Basispunkte
|+25 Basispunkte
|Marktwahrscheinlichkeit
|97 %
|rund 91 %
|Inflation
|PCE 3,8 %, Kern 3,3 %
|4,0 %, Kern rund 2,5–2,6 %
Marktwahrscheinlichkeiten laut CME FedWatch (Reuters, 25.11.) und Admirals (Stand 18.11.). Inflation: Euroraum Oktober 2026, USA PCE Oktober 2026.
Quelle: Admirals, Reuters, Investing.com, CNBC
Die Märkte
Was bedeutet das für Euro, Bundesanleihen, DAX und Bankaktien?
Der Euro kostete laut Reuters 1,0953 US-Dollar (-0,1 Prozent), der Dollarindex lag bei 103,88 Punkten (+0,1 Prozent). Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stand bei 3,235 Prozent. Der DAX notierte um 12:09 Uhr bei 25.051 Punkten (+0,1 Prozent), nachdem er vor knapp zwei Wochen mit etwas über 27.000 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte (dpa-AFX).
Euro und Dollar
Eine Fed-Erhöhung vor der EZB stützt tendenziell den Dollar. Maßgeblich bleibt der Zinsabstand zwischen beiden Währungsräumen.
Bundesanleihen
Höhere Leitzinsen schlagen auf kurze Laufzeiten durch. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 3,235 Prozent.
Bankaktien
Einschätzung der Redaktion: Höhere Zinsen stützen tendenziell die Zinsmargen von Banken wie Deutsche Bank Aktie und Commerzbank Aktie. Kreditrisiken und Konjunktur wirken gegen.
Technologie- und Immobilienwerte
Wachstumswerte und Immobilienaktien reagieren empfindlich auf höhere Zinsen. Der Nasdaq 100 fiel seit Oktober um rund 20 Prozent.
Ausblick
Welche Termine sind jetzt wichtig?
9. Dezember, 20:00 Uhr MEZ: Zinsentscheid der Fed.
10. Dezember: US-Verbraucherpreise für November.
17. Dezember, 14:15 Uhr MEZ: Zinsentscheid der EZB, Pressekonferenz um 14:45 Uhr.
Februar 2027: Rücktritt von EZB-Präsidentin Lagarde.
Häufige Fragen zu den Zinserhöhungen von Fed und EZB
Wann erhöht die Fed die Zinsen?
Der Zinsentscheid ist am 9. Dezember 2026. Der Markt rechnet laut CME FedWatch zu 97 Prozent mit einer Erhöhung.
Wann erhöht die EZB die Zinsen?
Die nächste Sitzung ist am 17. Dezember 2026. Der Markt sah zuletzt eine Wahrscheinlichkeit von rund 91 Prozent für 25 Basispunkte.
Wie hoch ist die Inflation im Euroraum?
Im Oktober 2026 lag sie bei 4,0 Prozent, die Kernrate bei rund 2,5 bis 2,6 Prozent.
Was bedeuten höhere Zinsen für Aktien?
Sie verteuern Kredite und drücken auf die Bewertung wachstumsstarker Unternehmen, können aber Banken stützen.
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