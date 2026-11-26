Im November 2025 stand Fed-Gouverneur Christopher Waller in London am Rednerpult und warb für weitere Zinssenkungen. Ein Jahr später stand er wieder in London – und brachte eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt ins Spiel. Schärfer lässt sich die Kehrtwende der US-Notenbank kaum fassen. Am 9. Dezember 2026 entscheidet die Federal Reserve über den Leitzins, und an der Wall Street fragt kaum noch jemand, ob sie erhöht. Gestritten wird über das Wie viel, das Wie oft – und darüber, ob die Fed gerade einen Fehler korrigiert oder einen neuen begeht.
Fed-Zinserhöhung: Der 9. Dezember wird zum Showdown – Waller will den Doppelschlag, Ackman warnt vor dem nächsten Fehler
Die Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember gilt an den Märkten als ausgemacht. Offen ist, wie groß der Schritt wird und wie viele folgen. Was Warsh, Waller und Williams sagen, was Goldman Sachs, JPMorgan und Citi erwarten – und drei Szenarien für den Zinsentscheid.
Die Ausgangslage
Warum die Fed-Zinserhöhung so gut wie feststeht
Die Daten lassen der Notenbank wenig Spielraum. Die Inflation zieht an, die Wirtschaft wächst kräftig, der Arbeitsmarkt hält.
Am Mittwoch vor Thanksgiving kam die letzte große Bestätigung: Die von der Fed bevorzugte Kernrate des PCE-Preisindex stieg im Oktober auf 3,3 Prozent, erwartet waren 3,2 Prozent. Die Gesamtrate lag bei 3,8 Prozent, das Wachstum im dritten Quartal wurde auf 4,3 Prozent nach oben revidiert. Die Einzelheiten stehen in unserer Analyse zum Kern-PCE und zur Reaktion der Märkte. Die Kernrate der Verbraucherpreise legte im Oktober den dritten Monat in Folge um 0,3 Prozent zu.
Die Fed hatte den Leitzins am 16. September erstmals seit 2023 angehoben und am 28. Oktober pausiert – mit zehn zu zwei Stimmen. Gouverneurin Lisa Cook und Cleveland-Fed-Chefin Beth Hammack wollten schon damals nachlegen. Seither hat sich das Lager der Falken hörbar vergrößert.
Die Entscheider
Was Warsh, Waller und Williams wirklich gesagt haben
Fed-Chef Kevin Warsh will, dass die Notenbanker weniger reden. Sie reden mehr denn je – und sie sind sich nicht einig.
Kevin Warsh, Fed-Vorsitzender. Der Mann an der Spitze schweigt zur Sache. Warsh, seit dem 22. Mai 2026 im Amt, lehnt Vorabsignale ab, weil sie die Notenbank nach seiner Lesart auf einen Pfad festlegen. Seine Richtung hat er trotzdem markiert. „Tatsache ist: Die Inflation ist zu hoch, und das schon zu lange“, sagte er nach der Erhöhung im September. Nach der Oktober-Sitzung bekräftigte er das Ziel von 2 Prozent, gemessen am PCE-Index.
Christopher Waller, Gouverneur. Er ist die lauteste Stimme im Raum. In seiner Londoner Rede vom 10. November kündigte er an, im Dezember mindestens 25 Basispunkte zu unterstützen. Bleibe die Kerninflation bei rund 0,3 Prozent im Monat, müsse ein doppelter Schritt auf den Tisch. Die Zahl kam wenige Stunden später – und lag bei 0,3 Prozent. Am 18. November legte er im Sender CNBC nach: Die Inflation laufe in die falsche Richtung, im Dezember brauche es entweder 50 Basispunkte oder 25 samt klarem Signal für Januar.
Nur 25 Basispunkte zu erhöhen, würde unsere Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen.
John Williams, Präsident der New York Fed. Der Vize im Offenmarktausschuss bremst das Tempo, nicht die Richtung. Die Inflation sei „schlicht zu hoch“, sagte er am 23. November in New York; das Ziel von 2 Prozent sieht er erst 2028 erreicht. Vor Journalisten ergänzte er laut Bloomberg, Schritte auf aufeinanderfolgenden Sitzungen schließe er „überhaupt nicht aus“, falls sie nötig würden. Einen großen Schritt lehnt er ab: Die Lage verlange kein „dramatisches Handeln“, sagte er am 17. November dem Portal Axios.
Die übrigen Stimmen. Alberto Musalem, Chef der St. Louis Fed und in diesem Jahr nicht stimmberechtigt, hält bis zum Frühjahr 2027 mehrere Erhöhungen für wahrscheinlich. Beth Hammack sieht mindestens zwei weitere Schritte von je 25 Basispunkten, bevorzugt aber ein gleichmäßiges Tempo. Mary Daly aus San Francisco und Anna Paulson aus Philadelphia plädieren für ein maßvolles Vorgehen.
Das Protokoll der Oktober-Sitzung fasst das Bild zusammen: Fast alle Teilnehmer rechnen mit einer Erhöhung im Dezember, zwei brachten einen halben Prozentpunkt ins Gespräch. Eine „große Mehrheit“ der 19 Mitglieder fürchtet, dass sich die Inflation festsetzt – selbst wenn Benzinpreise, Zölle und der Bau der KI-Infrastruktur als Preistreiber nachlassen. Wie sich die Frage 25 oder 50 Basispunkte zugespitzt hat, haben wir gesondert aufgearbeitet.
Die Wall Street
Was Goldman Sachs, JPMorgan und Citi für den Zinsentscheid erwarten
Beim Dezember herrscht Einigkeit. Die Prognosen laufen erst danach auseinander – um bis zu einen halben Prozentpunkt.
JPMorgan: drei Schritte in Folge
Das Team um Chefökonom Michael Feroli erwartet seit dem 19. November Erhöhungen im Dezember, Januar und März. Der Leitzins läge dann bei 4,50 bis 4,75 Prozent.
Bank of America: Die Oktober-Pause war ein Fehler
Ökonom Aditya Bhave rechnet ebenfalls mit drei Schritten. Der Verzicht im Oktober sehe „zunehmend wie ein Fehler“ aus, die Falken seien entsprechend laut.
Deutsche Bank: Tempo ja, Doppelschlag nein
Die Ökonomen um Amy Yang sehen je 25 Basispunkte auf den nächsten drei Sitzungen. In der Fed gehe es nicht mehr um das Ob, sondern um Tempo, Größe und Gesamtumfang der Straffung.
Goldman Sachs: Dezember und März
Ökonom David Mericle nennt den Dezember-Schritt „nahezu sicher“. Danach erwartet das Haus eine weitere Erhöhung im März und die erste Senkung im Dezember 2027.
UBS, ING und OCBC: das vorsichtige Lager
UBS rechnet mit Dezember und März, also 4,25 bis 4,50 Prozent. ING und OCBC erwarten nach dem Dezember eine lange Pause bei 4,00 bis 4,25 Prozent.
Citi: Erhöhung trotz Warnsignal
Die Bank erwartet 25 Basispunkte, weil die Fed um ihre Glaubwürdigkeit fürchte – obwohl die Märkte aus Sicht der Citi-Volkswirte ein „unhaltbar hohes“ Zinsniveau anzeigen.
Der Ökonom Mohamed El-Erian nannte den Schritt nach den PCE-Daten „im Grunde beschlossene Sache“. Ed Yardeni von Yardeni Research geht weiter und plädiert für 50 Basispunkte: Die Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent hält sein Haus für neutral, und ein entschlossener Schritt könne spätere Erhöhungen ersparen.
Die Gegenstimmen
Wer vor der Zinserhöhung warnt – und mit welchen Argumenten
Der prominenteste Widerspruch kommt von Hedgefonds-Manager Bill Ackman. Der Gründer von Pershing Square hält das Inflationsziel von 2 Prozent für überholt und 3 Prozent für realistischer – wegen Geopolitik, Rüstungsausgaben, Zöllen und der Investitionen in KI und Energie. Die Finanzierungsbedingungen hätten sich bereits massiv verschärft.
Ich glaube, die Fed steht am 9. Dezember davor, einen weiteren Fehler zu machen.
Ackmans Befund zu den Finanzierungsbedingungen stützt ausgerechnet Goldman Sachs: Nach Berechnung der Bank haben sich die Bedingungen seit Anfang September um rund 100 Basispunkte verschärft. Das entspricht der Wirkung von vier Zinsschritten, die der Markt selbst vollzogen hat. Auch US-Finanzminister Scott Bessent verwies am 22. November im Sender CBS auf „sehr falkenhafte Äußerungen“ der Fed und eine deutliche Verschärfung der Finanzierungsbedingungen. Die Spuren sind sichtbar: Der Dollar notiert auf dem höchsten Stand seit 19 Monaten, die Hypothekenzinsen liegen über 7 Prozent.
Die Analyse
Drei Szenarien für den 9. Dezember – und was sie bedeuten würden
Einschätzung der Redaktion: Der Zinsschritt selbst ist eingepreist. Kurse bewegt, was die Fed über die Zeit danach verrät.
Basisszenario: +25 Basispunkte auf 4,00–4,25 %
Der Markt preist diesen Ausgang laut CME FedWatch zu rund 98 Prozent ein. Entscheidend wären dann die neuen Zinsprojektionen: Goldman Sachs erwartet, dass die Mehrheit der Fed-Mitglieder einen weiteren Schritt signalisiert. Für Januar lag die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Folgeerhöhung zuletzt bei rund zwei Dritteln. Fallen die Projektionen schärfer aus als das, verschiebt sich die Zinskurve nach oben, obwohl die Entscheidung niemanden überrascht.
Falkenszenario: +50 Basispunkte auf 4,25–4,50 %
Nach den Inflationsdaten vom 10. November lag die Wahrscheinlichkeit bei 13,5 Prozent, inzwischen ist der Doppelschlag an den Terminmärkten praktisch ausgepreist. Gerade deshalb wäre er ein Schock: Kurzfristige Renditen und Dollar dürften anziehen, zinsempfindliche Wachstumswerte gerieten unter Druck. Die Gegenthese von Yardeni lautet, dass ein großer Schritt die Inflationserwartungen dämpft und den Zyklus verkürzt.
Überraschungsszenario: erneute Pause
Dafür bleiben am Terminmarkt rund 2 Prozent. Denkbar wäre das nur nach einem Einbruch am Arbeitsmarkt oder bei Verwerfungen an den Finanzmärkten. Der Preis wäre hoch: Waller argumentiert, dass ausbleibende Erhöhungen die Markterwartungen sinken lassen und die Geldpolitik damit ungewollt lockern. Eine kurzfristige Erleichterung an den Börsen stünde gegen steigende Inflationserwartungen am langen Ende der Zinskurve.
Der Blick nach vorn
Worauf Anleger beim Fed-Zinsentscheid achten sollten
Drei Dinge zählen am Abend des 9. Dezember mehr als die Zahl im Beschluss. Erstens die Projektionen der Fed-Mitglieder, die zeigen, wie viele Schritte das Gremium für 2027 vorsieht. Zweitens die Pressekonferenz ab 20:30 Uhr MEZ: Warsh verweigert Vorabsignale, und jede Abweichung davon wäre eine Nachricht. Drittens das Abstimmungsergebnis.
Für deutsche Anleger kommt eine zweite Entscheidung hinzu. Am 17. Dezember tagt die Europäische Zentralbank, und in einer Reuters-Umfrage erwarten alle 71 befragten Ökonomen eine Anhebung des Einlagensatzes auf 2,75 Prozent. Wie eng der Spielraum der EZB ist, zeigt unser Beitrag zur doppelten Zinserhöhung von Fed und EZB. Was der zweite Zinsschritt für die Aktienmärkte bedeutet, lesen Sie in der Analyse zu S&P 500 und DAX.
FAQ zur Fed-Zinserhöhung im Dezember 2026
Wann ist der nächste Fed-Zinsentscheid? Die Sitzung findet am 8. und 9. Dezember 2026 statt. Die Entscheidung wird am Mittwoch, 9. Dezember, um 20:00 Uhr MEZ veröffentlicht, die Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh beginnt um 20:30 Uhr.
Wie hoch ist der US-Leitzins aktuell? Die Zielspanne der Fed Funds Rate liegt seit dem 16. September 2026 bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Nach einer Erhöhung um 25 Basispunkte läge sie bei 4,00 bis 4,25 Prozent.
Wie wahrscheinlich ist eine Zinserhöhung der Fed? Die Terminmärkte preisen laut CME FedWatch eine Anhebung um 25 Basispunkte zu rund 98 Prozent ein (Stand 25. November 2026). Ein Schritt um 50 Basispunkte ist kaum noch eingepreist.
Warum erhöht die Fed die Zinsen? Die Inflation liegt deutlich über dem Ziel von 2 Prozent: Die Kernrate des PCE-Index betrug im Oktober 3,3 Prozent, die Gesamtrate 3,8 Prozent. Zugleich wächst die US-Wirtschaft kräftig.
Wie viele Zinserhöhungen folgen 2027? Die Prognosen reichen von keiner weiteren (ING, OCBC) über eine im März (Goldman Sachs, UBS) bis zu zwei weiteren im Januar und März (JPMorgan, Bank of America, Deutsche Bank). Prognosen können sich als falsch erweisen.
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