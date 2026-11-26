John Williams, Präsident der New York Fed. Der Vize im Offenmarktausschuss bremst das Tempo, nicht die Richtung. Die Inflation sei „schlicht zu hoch“, sagte er am 23. November in New York; das Ziel von 2 Prozent sieht er erst 2028 erreicht. Vor Journalisten ergänzte er laut Bloomberg, Schritte auf aufeinanderfolgenden Sitzungen schließe er „überhaupt nicht aus“, falls sie nötig würden. Einen großen Schritt lehnt er ab: Die Lage verlange kein „dramatisches Handeln“, sagte er am 17. November dem Portal Axios.

Die übrigen Stimmen. Alberto Musalem, Chef der St. Louis Fed und in diesem Jahr nicht stimmberechtigt, hält bis zum Frühjahr 2027 mehrere Erhöhungen für wahrscheinlich. Beth Hammack sieht mindestens zwei weitere Schritte von je 25 Basispunkten, bevorzugt aber ein gleichmäßiges Tempo. Mary Daly aus San Francisco und Anna Paulson aus Philadelphia plädieren für ein maßvolles Vorgehen.

Das Protokoll der Oktober-Sitzung fasst das Bild zusammen: Fast alle Teilnehmer rechnen mit einer Erhöhung im Dezember, zwei brachten einen halben Prozentpunkt ins Gespräch. Eine „große Mehrheit“ der 19 Mitglieder fürchtet, dass sich die Inflation festsetzt – selbst wenn Benzinpreise, Zölle und der Bau der KI-Infrastruktur als Preistreiber nachlassen. Wie sich die Frage 25 oder 50 Basispunkte zugespitzt hat, haben wir gesondert aufgearbeitet.