Die Märkte kommen nicht zur Ruhe: Zum Wochenschluss belasten gleich zwei Themen die Börsen. Das sind die neuen US-Zollpläne gegen China, die EU und zwölf weitere Handelspartner sowie die Spekulation, ob die US-Notenbank Fed bei ihrem Zinsentscheid am 9. Dezember mit einer Erhöhung um 50 Basispunkte überrascht. Nach dem Auf und Ab an der Wall Street vor Thanksgiving und einem DAX-Plus von 2,08% auf 25.215,52 Punkte am Donnerstag fragen sich Anleger: Was ist eingepreist, was nicht - und welche Aktien wie Nvidia, Volkswagen und Deutsche Bank trifft es besonders? Stand: Freitagmorgen, 27. November 2026.
Neue US-Zölle gegen China und die EU, Fed-Zinsangst: Was bedeutet das für Nvidia und Volkswagen?
Neue US-Zollpläne gegen China und die EU sowie die Spekulation über eine Fed-Zinserhöhung um 50 Basispunkte verunsichern Anleger. Die Auswirkungen auf Börsen, Anleihen und Aktien wie Nvidia, Volkswagen und Deutsche Bank im Überblick.
Der Auslöser
Neue US-Zölle: Vorschlag, noch kein Beschluss
Die US-Regierung hat am 25. November neue Zollmaßnahmen gegen 14 Handelspartner vorgelegt. Grundlage ist Section 301 des Trade Act von 1974, nach einer achtmonatigen Untersuchung des Handelsbeauftragten USTR zu Überkapazitäten. Betroffen sind China, die EU, Japan, Südkorea, Indien, Indonesien, Malaysia, Singapur, die Schweiz, Taiwan, Thailand, Vietnam, Bangladesch und Kambodscha; Mexiko und Norwegen sind im Entwurf vorerst ausgenommen.
Für die EU entspricht der Satz von 15% dem Rahmen des Turnberry-Abkommens vom Sommer 2025. Laut WirtschaftsWoche droht der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer allerdings mit 20%, falls die Verhandlungen nicht nach Washingtons Vorstellungen laufen. Deutschland steht dabei im Fokus: Der US-Bericht beziffert den deutschen Warenüberschuss mit den USA im vergangenen Jahr auf 73 Mrd. US-Dollar.
China hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Außenamtssprecher Guo Jiakun forderte Verhandlungen und erklärte, Zoll- und Handelskriege lägen im Interesse von niemandem. Der Handelswaffenstillstand zwischen den USA und China läuft am 10. Januar aus; für den G20-Gipfel im Dezember ist ein Treffen von Präsident Trump mit Xi Jinping geplant.
Die Fed
Warum 50 Basispunkte im Raum stehen - und was wirklich eingepreist ist
Die Debatte hat einen klaren Ursprung: Fed-Gouverneur Christopher Waller erklärte am 10. November in London, er unterstütze im Dezember mindestens eine Anhebung um 25 Basispunkte. Falle die Kerninflation erneut mit 0,3% oder mehr aus, solle auch ein größerer Schritt erwogen werden. Der Oktober-Bericht lieferte genau das: Die Verbraucherpreise stiegen um 0,4%, die Kernrate um 0,3% nach erwarteten 0,2%.
Nur 25 Basispunkte würden unsere Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen.
Am 25. November folgte der nächste Datenpunkt: Der von der Fed bevorzugte Inflationsmaßstab, der PCE-Preisindex, stieg im Oktober um 0,3% zum Vormonat, die Jahresrate liegt bei 3,8%. Ohne Energie und Lebensmittel beträgt sie 3,3% und damit etwas mehr als erwartet. Das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt zudem: Nahezu alle Fed-Vertreter rechnen im Dezember mit einer Anhebung um einen Viertelpunkt, zwei brachten einen größeren Schritt ins Spiel.
Die Terminmärkte preisen einen Viertelpunkt praktisch fest ein. Für 50 Basispunkte lagen die Wahrscheinlichkeiten nach dem Inflationsbericht je nach Quelle bei rund 9% bis 12%. Die Großbank UBS sieht begrenzte Unterstützung im Offenmarktausschuss für einen Halbpunkt-Schritt und erwartet Erhöhungen um 25 Basispunkte im Dezember und im März.
|Szenario
|Leitzins-Zielspanne
|Einordnung
|Keine Änderung
|3,75% bis 4,00%
|Kaum eingepreist
|Erhöhung um 25 Bp
|4,00% bis 4,25%
|Basisszenario der Märkte
|Erhöhung um 50 Bp
|4,25% bis 4,50%
|Randrisiko mit rund 9% bis 12%
Die Zielspanne des Leitzinses liegt aktuell bei 3,75% bis 4,00%.
Quelle: Marktdaten und Medienberichte, Stand November 2026
Märkte und Anleihen
Wall Street, DAX und US-Renditen: Erholung auf wackeligen Beinen
Wall Street (Mittwoch, 25.11.)
Der S&P 500 schloss 0,25% tiefer bei 7.182,78 Punkten, der Nasdaq Composite verlor 0,62% auf 23.585,80 Punkte, der Dow Jones legte 0,33% auf 50.182,95 Punkte zu. Zwischenzeitlich lag der Nasdaq bis zu 4,6% im Minus, der S&P 500 bis zu 3,2% und der Dow rund 1.100 Punkte.
US-Staatsanleihen
Die Rendite der zehnjährigen Treasury sank am 25. November auf rund 4,86%, die der Zweijährigen auf rund 4,65%, die der Dreißigjährigen auf rund 5,25%. Der Abstand zwischen Zwei- und Zehnjährigen beträgt nur rund 21 Basispunkte. Mitte November hatte die Zehnjährige noch ein Tageshoch von 5,17% (13. November) erreicht.
Schwache Anleiheauktion
Bei der Auktion siebenjähriger Treasuries über 44 Mrd. US-Dollar lag die Rendite mit 4,708% rund einen Basispunkt über dem Markt. Die Gebotsquote betrug 2,43 nach durchschnittlich 2,48, der Anteil indirekter Bieter 58,2% nach üblichen 63,6%.
DAX und Europa (Donnerstag, 26.11.)
Der DAX erholte sich um 2,08% auf 25.215,52 Punkte, nachdem er zuvor auf den tiefsten Stand seit Juli gefallen war. Der MDax stieg um 2,34% auf 29.263,97 Punkte, der Euro Stoxx 50 legte um mehr als 2% zu. 39 von 40 DAX-Werten schlossen im Plus.
Aktien im Fokus
Nvidia, Volkswagen und Deutsche Bank: Wer gewinnt, wer verliert?
Zölle und Zinsen treffen Aktien sehr unterschiedlich. Nvidia steht für das Doppelrisiko aus hohen Bewertungen und Handelsstreit, Volkswagen für die Exportabhängigkeit, Deutsche Bank für die Zinsseite.
|Aktie
|ISIN
|Rolle
|Kursreaktion
|Nvidia
|US67066G1040
|Zins- und Zollrisiko
|zeitweise -6,8% am 25.11.
|Volkswagen Vz.
|DE0007664039
|Zollexponiert, Erholung
|68,24 Euro (+4,60%)
|Deutsche Bank
|DE0005140008
|Zinsprofiteur mit Einschränkung
|29,815 Euro (+2,56%)
Kursangaben mit unterschiedlichem Stichtag; Xetra-Schlusskurse vom 26.11.2026 laut comdirect.
Quelle: dpa-AFX, comdirect, Dow Jones Newswires
Nvidia: Zinsangst, Zollrisiko und Führungsfrage
Die Nvidia-Aktie steht im Zentrum des Technologie-Ausverkaufs. Am 25. November fiel sie zeitweise um weitere 6,8%, als die Nasdaq-Indizes bis zu 3,0% im Minus lagen. Der Nasdaq 100 schloss am Ende nur 0,64% tiefer bei 26.046,90 Punkten. Hinzu kommt die Führungsfrage nach dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang am 12. November, der die Aktie zeitweise um 14% einbrechen ließ. Nach den Quartalszahlen mit rund 115,8 Mrd. US-Dollar Umsatz notierte das Papier nachbörslich bei rund 163 US-Dollar, fast 40% unter dem Allzeithoch von 243,37 US-Dollar.
Warum Nvidia unter beiden Themen leidet: Höhere Zinsen drücken die Bewertung wachstumsstarker Technologiewerte, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen; schon Anfang November hatte dpa-AFX gewarnt, dass eine Fed-Erhöhung vor allem Tech-Aktien belasten könnte. Zudem fertigt Nvidia seine Chips bei Auftragsfertigern in Taiwan, und Taiwan steht auf der Liste der 14 Handelspartner. Ob Halbleiter von den neuen Zöllen erfasst werden, geht aus den bisher vorliegenden Berichten nicht hervor. Als Gegenargument nennt Reuters die Bewertung: Mitte November lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Gewinnschätzungen der kommenden zwölf Monate bei rund 12 und damit auf dem niedrigsten Stand seit 2012.
Volkswagen: Zollbelastung, aber breite Erholung
Volkswagen ist als Exporteur doppelt exponiert: durch US-Zölle und durch das schwache Chinageschäft. Konzernchef Oliver Blume hatte die jährliche Ergebnisbelastung durch US-Zölle zuvor auf rund 5 Mrd. Euro beziffert. Am Donnerstag legte die Vorzugsaktie dennoch um 4,60% auf 68,24 Euro zu und führte gemeinsam mit BMW (+4,49% auf 57,72 Euro) und Mercedes-Benz (+3,06% auf 38,69 Euro) die DAX-Erholung an. Als Treiber nennt dpa-AFX die Kehrtwende der US-Techwerte, die auch Rohstoff- und Autoaktien stützte. Eine mögliche Erklärung der Redaktion: Der EU-Satz von 15% entspricht dem bereits geltenden Rahmen, und die neuen Abgaben sollen nicht zu den Autozöllen nach Section 232 hinzukommen. Fällt das Ergebnis der Verhandlungen schlechter aus, etwa mit 20%, wäre die Erleichterung hinfällig.
Deutsche Bank: Zinsprofiteur mit Fragezeichen
Banken verdienen bei höheren Zinsen grundsätzlich mehr am Kreditgeschäft. Die Deutsche Bank gewann am Donnerstag 2,56% auf 29,815 Euro, die Commerzbank war mit minus 2,55% auf 33,30 Euro dagegen der einzige DAX-Verlierer des Tages. Dass höhere US-Zinsen nicht automatisch Bankaktien beflügeln, zeigt ein Blick auf die USA: Analysten von Trefis stellen fest, dass Bankaktien wie JPMorgan nach der Septembererhöhung nicht mehr an Tagen steigender Zinserwartungen zulegten. Dazu kommt die flache US-Zinskurve, die die Zinsmarge begrenzt, und die Kreditrisiken, die mit jeder Erhöhung steigen. Für europäische Banken ist zudem die EZB-Politik mindestens so wichtig wie die der Fed.
Ausblick
Die Termine, die jetzt zählen
|Datum
|Ereignis
|30.11.
|US-Handelsbeauftragter Greer schaltet sich zur EU-Handelsministersitzung zu
|9.12.
|Fed-Zinsentscheid (Sitzung am 8. und 9. Dezember)
|10.12.
|US-Verbraucherpreise für November
|14./15.12.
|G20-Gipfel in Miami, Treffen Trump und Xi geplant
|5.1.
|Frist für Stellungnahmen zum Section-301-Verfahren
|10.1.
|Auslaufen des US-China-Handelswaffenstillstands
|Ab 25.1.
|Öffentliche Anhörungen in Washington
Quelle: WirtschaftsWoche, Euronews, Fed, CME (Stand 26.11.2026)
FAQ
Häufige Fragen zu US-Zöllen und Fed-Zinsentscheid
Gelten die neuen US-Zölle schon? Nein. Es handelt sich um Vorschläge nach einer Section-301-Untersuchung; Stellungnahmen sind bis zum 5. Januar möglich, Anhörungen beginnen ab dem 25. Januar.
Wie hoch ist der Fed-Leitzins und was würde eine Erhöhung um 50 Basispunkte bedeuten? Die Zielspanne liegt bei 3,75% bis 4,00%. Eine Erhöhung um 50 Basispunkte würde sie auf 4,25% bis 4,50% anheben, ein Viertelpunkt auf 4,00% bis 4,25%.
Wann entscheidet die Fed? Am 9. Dezember, nach der Sitzung am 8. und 9. Dezember.
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