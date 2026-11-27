Gelten die neuen US-Zölle schon? Nein. Es handelt sich um Vorschläge nach einer Section-301-Untersuchung; Stellungnahmen sind bis zum 5. Januar möglich, Anhörungen beginnen ab dem 25. Januar.

Wie hoch ist der Fed-Leitzins und was würde eine Erhöhung um 50 Basispunkte bedeuten? Die Zielspanne liegt bei 3,75% bis 4,00%. Eine Erhöhung um 50 Basispunkte würde sie auf 4,25% bis 4,50% anheben, ein Viertelpunkt auf 4,00% bis 4,25%.

Wann entscheidet die Fed? Am 9. Dezember, nach der Sitzung am 8. und 9. Dezember.