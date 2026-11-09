Zalando Aktie: Hedgefonds zieht die Reißleine!

Bei der Zalando-Aktie kommt Bewegung in das Lager der institutionellen Leerverkäufer! Während die Papiere des europäischen Online-Modehändlers leicht um 0,217 Prozent auf 27,53 Euro nachgeben, reduziert der Hedgefonds PDT Partners, LLC seine Wette auf fallende Kurse deutlich. Am 6. November 2026 senkte der Finanzinvestor seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,09 auf 0,99 Prozent des Aktienkapitals. Das entspricht einer Reduzierung um rund 9,2 Prozent. Doch während PDT Partners einen Teil seines Engagements zurücknimmt, bleiben andere Schwergewichte auf der Short-Seite aktiv. Besonders Kintbury Capital mit 1,88 Prozent und Marshall Wace mit 1,11 Prozent fallen durch ihre beträchtlichen Positionen auf. Insgesamt summieren sich die fünf innerhalb des vergangenen Monats gemeldeten Netto-Leerverkaufspositionen auf 5,18 Prozent des Zalando-Aktienkapitals. Für Anleger entsteht damit eine spannende Ausgangslage: Ist die Reduzierung von PDT Partners ein erstes Anzeichen nachlassender Skepsis oder bleibt der Druck auf den Online-Modehändler bestehen?