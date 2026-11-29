Es war die beste Börsenwoche seit Oktober 2022, und alle 30 Werte im Dow Jones schlossen im Plus. Die Microsoft Aktie aber kam kaum vom Fleck. Mit einem Wochenplus von 1,72 Prozent auf 492,85 Dollar landete sie auf dem vorletzten Platz im Dow. Zum Vergleich: Nvidia gewann fast 20 Prozent, IBM mehr als 10 Prozent. Vom Rekordhoch bei 559,15 Dollar am 4. November ist die Microsoft Aktie 11,9 Prozent entfernt (eigene Rechnung), und sie notiert wieder unter der Marke von 500 Dollar.
Microsoft Aktie: Die Wall Street feiert, Microsoft bleibt unter 500 Dollar – was den Software-Riesen in der Rekordwoche ausbremst
Nvidia plus 20 Prozent, IBM plus 10 Prozent, Microsoft nur plus 1,7 Prozent: In der besten Woche seit 2022 gehört die Microsoft Aktie zu den Schlusslichtern im Dow Jones. Ein Rekordausfall, ein interner Alarmplan und Milliarden für Rechenzentren drücken auf die Stimmung. Die große Analyse: wo Microsoft wirklich steht.
Der Ausfall
Ein Störfall, der zum Image-Problem wurde
Ausgerechnet der Softwarekonzern, auf dessen Programme Millionen Unternehmen täglich angewiesen sind, kämpfte in diesem Monat mit sich selbst. Am 13. November fielen Outlook, Teams und Copilot in mehr als 70 Ländern aus, die Störung dauerte fast einen Tag. Microsoft betonte, es habe sich weder um einen Cyberangriff noch um einen KI-Fehler gehandelt, sondern um ein internes technisches Problem. Laut Berichten rief der Konzern danach intern einen Alarmplan aus, eine sogenannte Code-Red-Initiative. Ziel ist es, weltweite Ausfälle künftig innerhalb einer Stunde zu beheben. Die Aktie reagierte am Tag selbst kaum, doch die Diskussion über die Zuverlässigkeit der Cloud blieb.
Das Geld
Warum die Investitionen den Anlegern Sorgen machen
Das eigentliche Thema ist das Geld. Im letzten Quartal verdoppelten sich die Ausgaben für Sachanlagen auf 39,4 Milliarden Dollar, der freie Cashflow sank um 27 Prozent, und Microsoft nahm über eine Anleihe 25 Milliarden Dollar am Kapitalmarkt auf. Für das Jahr 2026 sind rund 190 Milliarden Dollar für Rechenzentren und KI-Infrastruktur eingeplant. Gleichzeitig wächst die Cloud-Sparte Azure weiter kräftig, laut eigener Berichterstattung um 48 Prozent. Das Management sagt sogar, die Nachfrage übersteige das verfügbare Angebot, weil Rechenkapazitäten von Zulieferern verspätet kommen. Unsere Lesart: Microsoft hat kein Nachfrageproblem, sondern ein Geduldsproblem der Anleger. Die Börse will sehen, dass die gewaltigen Investitionen schneller in Gewinne umschlagen.
Dazu kommt das Zinsumfeld. Die US-Notenbank dürfte am 9. Dezember die Zinsen erhöhen, und hohe Anleiherenditen belasten Aktien, deren Wert stark von künftigen Gewinnen abhängt. Die Analysten bleiben trotzdem zuversichtlich: Das durchschnittliche Kursziel liegt laut Marktdaten bei rund 630 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. In der Rally dieser Woche floss das Geld aber lieber in die Aktien, die im Ausverkauf am stärksten gefallen waren.
Einordnung der Redaktion: Die Microsoft Aktie ist in dieser Woche nicht wegen schlechter Zahlen zurückgeblieben, sondern weil sie im Ausverkauf weniger gefallen war und weil die Investitionsfrage über ihr schwebt. Microsoft gibt so viel Geld für Rechenzentren aus wie nie zuvor, und der freie Cashflow schrumpft. Solange das so bleibt, dürfte die Aktie hinter den großen Gewinnern der KI-Erholung zurückbleiben. Der nächste Gradmesser sind die Quartalszahlen Ende Januar: Dann muss Microsoft zeigen, dass die Investitionen schneller Erträge bringen und die Cloud stabil läuft.
FAQ
Häufige Fragen zur Microsoft Aktie
Warum ist die Microsoft Aktie in der Rekordwoche kaum gestiegen?
Anleger kauften vor allem Aktien, die im Ausverkauf stark gefallen waren. Bei Microsoft belasten zudem die hohen Investitionen in Rechenzentren, der gesunkene freie Cashflow und der große Ausfall im November.
Was war der Microsoft-Ausfall im November?
Am 13. November fielen Outlook, Teams und Copilot in mehr als 70 Ländern fast einen Tag lang aus. Microsoft nannte ein internes technisches Problem als Ursache und startete danach eine Code-Red-Initiative.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Microsoft Aktie?
ISIN US5949181045, WKN 870747. Deutsches Handelssymbol: MSF. US-Handelssymbol: MSFT (Nasdaq).
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