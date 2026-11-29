Ausgerechnet der Softwarekonzern, auf dessen Programme Millionen Unternehmen täglich angewiesen sind, kämpfte in diesem Monat mit sich selbst. Am 13. November fielen Outlook, Teams und Copilot in mehr als 70 Ländern aus, die Störung dauerte fast einen Tag. Microsoft betonte, es habe sich weder um einen Cyberangriff noch um einen KI-Fehler gehandelt, sondern um ein internes technisches Problem. Laut Berichten rief der Konzern danach intern einen Alarmplan aus, eine sogenannte Code-Red-Initiative. Ziel ist es, weltweite Ausfälle künftig innerhalb einer Stunde zu beheben. Die Aktie reagierte am Tag selbst kaum, doch die Diskussion über die Zuverlässigkeit der Cloud blieb.