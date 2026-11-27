Die Procter-&-Gamble-Aktie (ISIN US7427181091, WKN 852062, Symbol PRG, US-Symbol PG) zählt vorbörslich zu den Dow Jones Verlierern. Laut vorbörslicher Kursanzeige (Stand 27.11.2026, 10:16 Uhr) gibt der Konsumgüterkonzern um 0,93 US-Dollar beziehungsweise 0,54 % auf 172,30 US-Dollar nach. Am Mittwoch hatte die Aktie 0,44 % höher bei 173,23 US-Dollar geschlossen.
Procter & Gamble-Aktie ist vorbörslich Dow Jones Verlierer: Defensive Werte geben nach dem Rekordlauf nach
Die Procter & Gamble-Aktie verliert vorbörslich 0,54 % auf 172,30 US-Dollar und zählt zu den Dow Jones Verlierern. Nach einem starken November nehmen Anleger bei dem Konsumgüterriesen Gewinne mit, während Technologiewerte wieder gefragt sind.
Dow Jones Verlierer Nr. 5
Warum die Procter-&-Gamble-Aktie vorbörslich nachgibt
Das Minus der Procter-&-Gamble-Aktie ist klein und trägt keine eigene Nachricht. Es folgt auf eine Phase, in der der Konzern von der Suche nach Sicherheit profitiert hat.
Rotation zurück zu Technologie
Die Terminkontrakte auf den Nasdaq 100 lagen am frühen Morgen rund 2,9 % im Plus, der Dow Jones nur rund 0,9 %. Defensive Werte wie P&G bleiben dabei zurück.
Gewinnmitnahmen nach dem Lauf
Seit dem 31. Juli hat die Aktie laut Trefis rund 15 % zugelegt. Am Mittwoch lag sie nur knapp unter dem Zwölfmonatshoch von 173,59 US-Dollar.
Bewertung statt Wachstum
Der Anstieg beruht laut Trefis zu großen Teilen auf einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis: Es legte seit Ende Juli um mehr als 20 % zu. Strategen sprechen laut Motley Fool von einer defensiven Rotation, nicht von stärkerer Nachfrage.
Kein Unternehmensereignis
Es gibt keine neue Nachricht von Procter & Gamble. Der Kurs folgt der Marktstimmung.
Wichtig für die Einordnung: Vorbörsliche Kurse entstehen im dünnen Handel. Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Ein Wert für unruhige Zeiten
Procter & Gamble steht für Marken wie Ariel oder Oral-B und für sehr stabile Nachfrage. Auf Jahressicht liegt die Aktie rund 14 % im Plus und damit vor dem Dow Jones. Die Dividendenrendite beträgt etwa 2,6 %. Teuer geworden ist das Papier aber auch: Wer jetzt einsteigt, kauft Stabilität zu einer höheren Bewertung als im Sommer. Rutscht der Markt wieder in eine Risikoscheu, ist P&G einer der ersten Profiteure – kehrt die Risikofreude zurück, gibt es leichten Gegenwind.
FAQ
Häufige Fragen zur Procter-&-Gamble-Aktie
Warum ist die Procter-&-Gamble-Aktie vorbörslich Dow Jones Verlierer?
Anleger nehmen nach einem starken Lauf Gewinne mit, zudem fließt Geld zurück in Technologiewerte. Eine neue Nachricht von Procter & Gamble gibt es nicht.
Wie hoch steht die Procter-&-Gamble-Aktie vorbörslich?
Laut Kursanzeige bei 172,30 US-Dollar, 0,54 % unter dem Schlusskurs vom Mittwoch (173,23 US-Dollar).
Zahlt Procter & Gamble eine Dividende?
Ja. Die Quartalsdividende beträgt laut Google Finance 1,09 US-Dollar, die Rendite liegt bei rund 2,6 %.
Welche ISIN und WKN hat die Procter-&-Gamble-Aktie?
ISIN US7427181091, WKN 852062. Handelssymbol in Deutschland PRG, in den USA PG (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Procter & Gamble Company
- ISIN
- US7427181091
- WKN
- 852062
- Handelssymbol
- PRG
- US-Handelssymbol
- PG (NYSE)
- Kurs
- 172,30 US-Dollar vorbörslich (-0,54 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 5 (vorbörslich) am 27.11.2026
Stand: 27.11.2026, Vorbörsliche Kursanzeige, Stand 10:16 Uhr
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