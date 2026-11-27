Procter & Gamble steht für Marken wie Ariel oder Oral-B und für sehr stabile Nachfrage. Auf Jahressicht liegt die Aktie rund 14 % im Plus und damit vor dem Dow Jones. Die Dividendenrendite beträgt etwa 2,6 %. Teuer geworden ist das Papier aber auch: Wer jetzt einsteigt, kauft Stabilität zu einer höheren Bewertung als im Sommer. Rutscht der Markt wieder in eine Risikoscheu, ist P&G einer der ersten Profiteure – kehrt die Risikofreude zurück, gibt es leichten Gegenwind.