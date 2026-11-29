Den fundamentalen Rahmen setzen drei Ereignisse der vergangenen Wochen. Erstens die Quartalszahlen vom 21. Oktober, die den Aktienkurs nach oben getragen haben. Zweitens eine Serie von Quanten-Meldungen: Am 6. November nahm IBM in Chicago seinen ersten Quantencomputer in Illinois in Betrieb, auf der Entwicklerkonferenz im November stellte das Unternehmen nach Angaben von Fachmedien den Chip Nighthawk r3 mit 520 Qubits vor, und am 16. November kündigte IBM gemeinsam mit dem Fermilab und Nvidia eine Plattform für modulare Quantencomputer an. IBM will bis Ende 2026 einen Quantenvorteil demonstrieren. Drittens die Wedbush-Neubewertung Ende November, die im Marktumfeld als Stimmungsindikator gilt.