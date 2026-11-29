Die IBM Aktie (IBM, ISIN US4592001014) hat in der Feiertagswoche kräftig zugelegt: Am verkürzten US-Handelstag nach Thanksgiving schloss sie bei rund 248 US-Dollar (plus 1,9 Prozent), nachdem sie am Mittwoch bereits mit gut 3 Prozent der größte Gewinner im Dow Jones gewesen war. In den beiden Handelstagen der Woche kamen laut Marktberichten mehr als 5 Prozent zusammen. Trotzdem liegt die Aktie noch rund ein Viertel unter dem Hoch vom 2. Juni 2026.
IBM Aktienanalyse: 25 Prozent unter dem Hoch, Quanten-Fahrplan und 2,7 Prozent Dividende – wie viel Zukunft steckt im Kurs?
Die IBM Aktie (IBM, US4592001014) schloss am Black-Friday-Halbtag bei rund 248 Dollar und lag damit gut 3 Prozent über dem Wochenstart. Die IBM Aktienanalyse ordnet Quartalszahlen, Quantencomputer-Fahrplan und die IBM Aktienprognose der Analysten ein.
Eine eigene IBM-Nachricht gab es am 27. November nicht. Nach den vorliegenden Berichten trug die breite Erholung von KI- und Chipwerten nach dem November-Ausverkauf die Aktie mit, dazu die anhaltende Fantasie rund um Quantencomputer. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Was ist passiert?
Was treibt die IBM Aktie gerade an?
Den fundamentalen Rahmen setzen drei Ereignisse der vergangenen Wochen. Erstens die Quartalszahlen vom 21. Oktober, die den Aktienkurs nach oben getragen haben. Zweitens eine Serie von Quanten-Meldungen: Am 6. November nahm IBM in Chicago seinen ersten Quantencomputer in Illinois in Betrieb, auf der Entwicklerkonferenz im November stellte das Unternehmen nach Angaben von Fachmedien den Chip Nighthawk r3 mit 520 Qubits vor, und am 16. November kündigte IBM gemeinsam mit dem Fermilab und Nvidia eine Plattform für modulare Quantencomputer an. IBM will bis Ende 2026 einen Quantenvorteil demonstrieren. Drittens die Wedbush-Neubewertung Ende November, die im Marktumfeld als Stimmungsindikator gilt.
Geschäftsmodell
Wie verdient IBM sein Geld?
IBM ist ein Technologiekonzern mit drei Standbeinen: Software (darunter Red Hat und Automatisierungslösungen) ist mit 7,8 Milliarden Dollar im dritten Quartal das größte Segment, Consulting (5,3 Milliarden Dollar) liefert Beratung und Systemintegration, Infrastructure (3,7 Milliarden Dollar) umfasst Großrechner und Speicher. Die Wette der Anleger gilt vor allem dem Software- und Hybrid-Cloud-Geschäft sowie dem langfristigen Quantenprojekt.
Zahlen und Bewertung
Wie stark waren die IBM Zahlen im dritten Quartal?
Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 17,1 Milliarden Dollar, währungsbereinigt um 6 Prozent. Der operative Gewinn je Aktie legte um 11 Prozent auf 2,95 Dollar zu, nach US-Rechnungslegung (GAAP) um 26 Prozent auf 2,31 Dollar. Der freie Cashflow betrug 3,0 Milliarden Dollar, in den ersten neun Monaten 7,8 Milliarden Dollar.
|Segment
|Umsatz
|Veränderung
|Software
|7,8 Mrd. USD
|+8 %
|Consulting
|5,3 Mrd. USD
|0 %
|Infrastructure
|3,7 Mrd. USD
|+4 %
|Gesamt
|17,1 Mrd. USD
|+5 %
Veränderungen jeweils zum Vorjahresquartal.
Quelle: Unternehmensmitteilung vom 21.10.2026
Für 2026 bestätigte IBM ein Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent bei konstanten Wechselkursen und hob das Ziel für den freien Cashflow an: Er soll um mehr als 1 Milliarde Dollar über dem Vorjahr liegen. Die Dividende beträgt 1,69 Dollar je Quartal (6,76 Dollar im Jahr), was bei 248 Dollar einer Rendite von rund 2,7 Prozent entspricht.
Zur Bewertung: Ende Oktober lag das erwartete KGV nach Konsensdaten bei rund 19,7, das KGV auf Basis der letzten zwölf Monate bei etwa 21,6. Seither ist der Kurs leicht gestiegen. Die Schulden betrugen zuletzt gut 67 Milliarden Dollar bei etwa 11 Milliarden Dollar Barmitteln (grobe Angaben, Stand Oktober).
Analysten
Was sagt die IBM Aktienprognose der Analysten?
Die Einstufung im Konsens lautet „Moderate Buy“. Je nach Datenanbieter liegen 26 bis 34 Häuser vor; eine Zählung nennt 19 Kaufempfehlungen, 13 Halten- und 2 Verkaufsurteile. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Anbieter zwischen rund 260 und 267 Dollar und damit gut 5 bis 8 Prozent über dem Kurs. Die Spanne der Einzelziele reicht von 174 bis 300 Dollar.
|Merkmal
|Wert
|Konsens-Rating
|Moderate Buy
|Zahl der Häuser
|26 bis 34
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 260 bis 267 USD
|Spanne der Einzelziele
|174 bis 300 USD
|Abstand Schlusskurs zum Durchschnittsziel
|rund 5 bis 8 %
Zählweise und Ziele unterscheiden sich je nach Datenanbieter. Konsens ist keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Chart
Was zeigt die Charttechnik der IBM Aktie?
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 332,46 Dollar (2. Juni 2026), das Tief bei 199,19 Dollar (23. Juli 2026). Der Kurs notiert mit rund 248 Dollar über dem 50-Tage-Durchschnitt (zuletzt etwa 240 Dollar) und in der Nähe des 200-Tage-Niveaus, das Ende Oktober bei rund 249 Dollar lag. Der RSI wurde zuletzt mit gut 58 und damit als neutral angegeben; als Widerstände nennen Chartbeobachter Marken um 248 und 249 Dollar. Die Aussagen sind beschreibend und keine Handlungsaufforderung.
Ausblick
Wie könnte die IBM Aktienprognose weitergehen?
Der Markt diskutiert zwei Pfade. Im positiven Fall bestätigen die Jahreszahlen Ende Januar das Software-Wachstum, und neue Quantenmeilensteine stützen die Bewertung; dann rückt das Niveau um 260 bis 270 Dollar in den Blick, wo auch die durchschnittlichen Kursziele liegen. Im negativen Fall drückt eine schwächere Konjunktur das Consulting-Geschäft, oder Rückschläge bei der Quantentechnik und neue KI-Konkurrenz belasten die Fantasie; dann rücken die Zonen um 240 und darunter wieder in den Fokus. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Termine
Worauf Anleger bei der IBM Aktie jetzt achten
Voraussichtlich Ende Januar 2027: Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 (Termin vom Unternehmen noch zu bestätigen; im Vorjahr 28. Januar).
Ende 2026: Ziel von IBM, einen Quantenvorteil nachzuweisen.
Entwicklung der KI- und Cloud-Nachfrage im Software-Segment.
FAQ
Häufige Fragen zur IBM Aktie
Wo steht die IBM Aktie aktuell? Sie schloss am 27. November 2026 bei rund 248 Dollar, etwa 25 Prozent unter dem Jahreshoch.
Wie sieht die IBM Aktienprognose der Analysten aus? Der Konsens lautet „Moderate Buy“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 260 bis 267 Dollar.
Wie hoch ist die IBM Dividende? 1,69 Dollar je Quartal, also 6,76 Dollar im Jahr; das sind rund 2,7 Prozent Rendite.
Wann kommen die nächsten IBM Zahlen? Voraussichtlich Ende Januar 2027.
Was hat IBM mit Quantencomputern zu tun? IBM entwickelt eigene Quantenprozessoren und betreibt Quantencomputer unter anderem in Chicago; bis Ende 2026 soll ein Quantenvorteil gezeigt werden.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.