Die Nike Aktie war vor der Rally tief gefallen. Den höchsten Schlusskurs der vergangenen zwölf Monate hatte sie am 15. Dezember 2025 mit 67,78 US-Dollar erreicht, Anfang Oktober schloss sie bei 33,87 US-Dollar, zum Ende der Vorwoche sogar noch darunter. In dieser Woche kamen positive Signale aus dem Handel: Ein großer US-Sportartikelhändler äußerte sich am Dienstag zuversichtlich zur Strategie von Nike, mit weniger, aber gezielteren Produktneuheiten zu arbeiten. Unsere Lesart: Die Woche war vor allem eine Gegenbewegung in einer stark verkauften Aktie. Neue Zahlen von Nike selbst gab es nicht.