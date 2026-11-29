Die Nike Aktie hat in der Thanksgiving-Woche 13,37 Prozent gewonnen und am Freitag bei 37,32 US-Dollar geschlossen. Nur Nvidia legte im Dow Jones stärker zu. An jedem der vier Handelstage ging es aufwärts, am Dienstag allein um 5,9 Prozent. Für einen Konzern, dessen Aktie seit Jahresbeginn rund 42 Prozent verloren hat, ist das eine bemerkenswerte Gegenbewegung. Die Frage ist, ob sie auf neuen Fakten beruht oder auf der Hoffnung, dass das Schlimmste vorbei ist.
Nike Aktie: Plus 13 Prozent in einer Woche – doch Nike selbst rechnet bis 2028 mit sinkenden Umsätzen. Wende oder Strohfeuer?
Vom Mehrjahrestief zum zweitbesten Dow-Wert der Woche: Die Nike Aktie hat an jedem Handelstag zugelegt. Dabei hatte der Konzern beim ersten Investorentag seit 2017 einen langen Weg skizziert. Die große Analyse: was der Plan „Full Stride Ahead“ verspricht, was er kostet und warum der 17. Dezember zum Härtetest wird.
Der Plan
„Full Stride Ahead“: fünf Sportarten, 23 Länder, fünf Jahre
Am 17. November hielt Nike seinen ersten Investorentag seit 2017 ab. Konzernchef Elliott Hill stellte den Plan „Full Stride Ahead“ vor. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2031 im Mai 2031 soll der Umsatz um rund 5 Milliarden US-Dollar wachsen, gerechnet ab dem Geschäftsjahr 2027. Die operative Marge soll auf 12 bis 14 Prozent steigen, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 3,00 bis 3,50 US-Dollar. Mehr als 90 Prozent des Wachstums sollen aus fünf Sportarten und 23 Schwerpunktländern kommen. „Wir konzentrieren unsere Mittel dort, wo wir das größte Potenzial haben zu gewinnen“, sagte Hill.
Die Börse reagierte zunächst enttäuscht. Am Tag des Investorentags verlor die Nike Aktie 6,3 Prozent auf 35,85 US-Dollar. Der Grund lag im kurzfristigen Ausblick: Für das laufende Geschäftsjahr 2027 rechnet Nike mit einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich, einer bereinigten operativen Marge von rund 6 Prozent und einem Gewinn je Aktie von 1,15 bis 1,35 US-Dollar. Erst im Geschäftsjahr 2028 soll sich der Umsatz stabilisieren. Selbst das obere Ende des Gewinnziels für 2031 läge noch unter den 3,75 US-Dollar je Aktie, die Nike im Geschäftsjahr 2022 verdient hat.
Die Rally
Warum die Aktie trotzdem abhebt
Die Nike Aktie war vor der Rally tief gefallen. Den höchsten Schlusskurs der vergangenen zwölf Monate hatte sie am 15. Dezember 2025 mit 67,78 US-Dollar erreicht, Anfang Oktober schloss sie bei 33,87 US-Dollar, zum Ende der Vorwoche sogar noch darunter. In dieser Woche kamen positive Signale aus dem Handel: Ein großer US-Sportartikelhändler äußerte sich am Dienstag zuversichtlich zur Strategie von Nike, mit weniger, aber gezielteren Produktneuheiten zu arbeiten. Unsere Lesart: Die Woche war vor allem eine Gegenbewegung in einer stark verkauften Aktie. Neue Zahlen von Nike selbst gab es nicht.
Für Anleger mit langem Atem gibt es eine Stütze: Nike zahlt eine Quartalsdividende von 0,41 US-Dollar. Das ergibt beim aktuellen Kurs eine Rendite von rund 4,4 Prozent (eigene Rechnung). Billig ist die Aktie dennoch nicht. Gemessen an der Mitte der Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr kostet sie rund das 30-Fache des Gewinns (eigene Rechnung). Hinzu kommt der Umbau: Nike baut Stellen ab, die Entscheidungen über betroffene Funktionen sollen ab 2027 fallen.
Einordnung der Redaktion: Der Plan von Elliott Hill ist ehrlich, aber lang. Nike verspricht Wachstum erst, nachdem die Umsätze noch einmal sinken. Die Rally dieser Woche ändert daran nichts, sie zeigt nur, wie viel Pessimismus zuvor im Kurs steckte. Der nächste echte Test für die Nike Aktie kommt mit den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal am 17. Dezember. Dann muss sich zeigen, ob die Marge den Boden gefunden hat. Erst dann lässt sich sagen, ob diese Woche der Anfang einer Wende war.
FAQ
Häufige Fragen zur Nike Aktie
Warum ist die Nike Aktie in dieser Woche so stark gestiegen?
Nach dem Absturz auf ein Mehrjahrestief griffen Anleger zu. Positive Signale aus dem Sportfachhandel stützten die Erholung. Neue Zahlen von Nike gab es nicht.
Was plant Nike bis 2031?
Nike will den Umsatz ab dem Geschäftsjahr 2027 um rund 5 Milliarden US-Dollar steigern, eine operative Marge von 12 bis 14 Prozent erreichen und je Aktie bereinigt 3,00 bis 3,50 US-Dollar verdienen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nike Aktie?
ISIN US6541061031, WKN 866993. Deutsches Handelssymbol: NKE. US-Handelssymbol: NKE (NYSE).
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