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Wirtschaftskalender: Schwache Konjunkturdaten aus Asien - Fed vor Zinsentscheidung

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 10:53 6 Min. XTB

Weltbörsen vor entscheidenden Konjunktursignalen! Der kommende US-Inflationsbericht könnte die weitere Zinspolitik der Fed maßgeblich beeinflussen. Gleichzeitig belasten schwache Wirtschaftsdaten aus Asien die Stimmung: Japans Haushaltsausgaben brechen um 6,8% ein, Chinas Handelsüberschuss enttäuscht

Bild: KI-generiert

Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB: An der Börse heute bestimme das Warten auf die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise (CPI) das Marktgeschehen. Der Bericht gelte als entscheidender Impulsgeber für den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Federal Reserve. Während ein Zinsschritt im Dezember als sicher gehandelt werde, könnten weitere Erhöhungen bei ausbleibendem Inflationsdruck hinfällig werden. Die Marktstimmung bleibe vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen im Nahen Osten (abgewehrte Raketen- und Drohnenangriffe auf Saudi-Arabien sowie vorsorgliche Flugzeugverlegungen der USA) und im Schwarzen Meer defensiv. Gleichzeitig würden die gestrige Erholung an der Wall Street sowie die deutlichen Kursrücksetzer beim Ölpreis darauf hindeuten, dass die Märkte schrittweise von einer Panikphase in eine vorsichtig optimistischere Phase übergehen könnten. Aus Asien habe der Wirtschaftskalender am Morgen ein gemischtes Bild geliefert: Die japanischen Haushaltsausgaben seien im Jahresvergleich um -6,8% eingebrochen (Prognose: -3,1%), während die Leistungsbilanz Japans mit 1,82 Bio. JPY deutlich hinter den Erwartungen (2,81 Bio. JPY) zurückgeblieben sei. In Australien verharre die Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmen tief im defensiven Bereich. China habe einen Handelsbilanzüberschuss unterhalb der Konsenserwartungen ausgewiesen (105,3 Mrd. USD vs. 126,5 Mrd. USD), wenngleich sich das Exportwachstum solide gezeigt habe. Am Nachmittag richte sich der Blick an der Börse heute primär auf die US-Inflationsdaten um 14:30 Uhr (MEZ) sowie auf eine Vielzahl an Reden hochrangiger Notenbankvertreter von Fed und Bank of England. Wichtige Daten der asiatischen Sitzung China: Der Handelsbilanzüberschuss auf Dollarbasis sei im Oktober auf 105,3 Mrd. USD gesunken (Konsens: 126,5 Mrd. USD; Vormonat: 133,5 Mrd. USD), auf Yuan-Basis auf 713 Mrd. CNY (Prognose: 855 Mrd. CNY). Trotz dynamischer Exporte habe sich der Gesamtüberschuss infolge veränderter Rohstoffpreise und gedämpfter Importnachfrage spürbar verlangsamt.

Japan: Die Haushaltsausgaben seien im September im Jahresvergleich um -6,8% gesunken (Prognose: -3,1%; Vormonat: -3,1%), was die anhaltende Schwäche des japanischen Privatkonsums unterstreiche. Der Leistungsbilanzüberschuss sei auf 1,82 Bio. JPY zurückgefallen (erwartet: 2,81 Bio. JPY).

Japan: Der Stimmungsindex der "Economy Watchers" sei auf 46,1 Punkte gefallen (Konsens: 47,1; Vormonat: 47,0). Das Bankkreditwachstum habe bei 5,2% ggü. Vorjahr gelegen (Prognose: 5,4%).

Australien: Das Westpac-Verbrauchervertrauen habe sich leicht auf -2,7% MoM verbessert (Vormonat: -4,7%), während das NAB-Geschäftsklima mit -15 Punkten (Vormonat: -14 Punkte) weiter nachgegeben habe.

Großbritannien: Der BRC Retail Sales Monitor sei im Jahresvergleich um 1,1% gestiegen und habe damit knapp den Marktkonsens von 1,2% verfehlt (Vormonat: 1,0%). Wirtschaftskalender: Wichtige Makrodaten für die Börse heute 09:30 UK Rede von Sarah Breeden (Mitglied des MPC / Bank of England) 10:00 US Rede von Christopher Waller (Mitglied des Fed-Gouverneursrats) 12:00 US NFIB-Index zur Zuversicht von Kleinunternehmen (Konsens: 98,0 Pkt. | Vormonat: 97,9 Pkt.) 13:30 UK Rede von Clare Lombardelli (Stellvertretende Gouverneurin der Bank of England) 14:15 US Wöchentlicher ADP-Beschäftigungsbericht 14:30 US Kern-Verbraucherpreisindex (Core CPI) MoM (Konsens: 0,2% | Vormonat: 0,3%) 14:30 US Verbraucherpreisindex (CPI) MoM (Konsens: 0,3% | Vormonat: 0,6%) 16:50 US Rede von Lorie Logan (Präsidentin der Dallas Fed) 19:01 US Auktion 10-jähriger US-Staatsanleihen (Vorherige Rendite: 5,30%, Bid-to-Cover: 2,8) 19:30 Kanada Zusammenfassung der Beratungen der Bank of Canada (BoC) 19:30 UK Rede von Huw Pill (Chefvolkswirt der Bank of England) 19:30 US Rede von Jeffrey Schmid (Präsident der Kansas City Fed) 21:30 US Rede von Michelle Bowman (Mitglied des Fed-Gouverneursrats) 22:30 US Wöchentlicher API-Rohöllagerbestand Im Tagesverlauf: China Geldmenge M2 YoY (Konsens: 7,2% | Vormonat: 7,2%) Im Tagesverlauf: China Neue Yuan-Kredite (Konsens: 80 Mrd. CNY | Vormonat: 1.080 Mrd. CNY) Ganztägig Global G7-Treffen (Tag 2) (alle Angaben in deutscher Zeit) Unternehmensberichte an der Börse heute Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) Nachbörslich, EPS-Prognose: 1,38 USD; wichtiges Barometer für die Rentabilität im Rohstoffsektor der Schwellenländer sowie die Dividendenpolitik Vodafone Group Plc (VOD) Vorbörslich, keine offizielle EPS-Prognose; Signalgeber für den europäischen Telekommunikationssektor und den Fortschritt laufender Restrukturierungen Ecopetrol S.A. (EC) Nachbörslich, EPS-Prognose: 0,62 USD; Fokus auf die lateinamerikanische Förderindustrie vor dem Hintergrund schwankender Ölpreise Venture Global, Inc. (VG) Vorbörslich, EPS-Prognose: 0,50 USD; zentraler Akteur im US-amerikanischen LNG-Exportsegment nach Europa und Asien CoreWeave, Inc. (CRWV) Nachbörslich, EPS-Prognose: -1,45 USD; relevanter Vertreter spezialisierter Cloud-Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) On Holding AG (ONON) Vorbörslich, EPS-Prognose: 0,42 USD; Gradmesser für die Konsumstärke im Sport- und Premiumsegment unter anhaltendem Inflationsdruck Telefonica Brasil S.A. (VIV) Nachbörslich, EPS-Prognose: 0,24 USD; Maßstab für die Telekommunikationsnachfrage im größten Markt Lateinamerikas Embraer S.A. (EMBJ) Vorbörslich, EPS-Prognose: 0,87 USD; Aufschluss über Auftragsbestände und Nachfrage im Segment der Regionalflugzeuge Märkte im Fokus: Wichtige Assets an der Börse heute Rohöl (WTI / Brent): Geopolitische Spannungen im Nahen Osten (Drohnenangriffe auf Saudi-Arabien) sowie Vorfälle im Schwarzen Meer würden die Risikoprämie stützen. Richtungsweisend für die physische Nachfrage werde der am späten Abend im Wirtschaftskalender anstehende API-Lagerstellenbericht sein.

US-Dollar (USD/DXY): Die Veröffentlichung der US-Kern- und Gesamtinflation um 14:30 Uhr bilde den Hauptkatalysator der heutigen Sitzung. Schwächere Zahlen dürften Zinssenkungserwartungen festigen und den Greenback belasten, während eine Aufwärtsüberraschung eine dynamische Rallye auslösen könnte.

Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen (US10Y) würden unmittelbar auf die US-Inflationsdaten und die spätere Anleiheauktion (19:01 Uhr) reagieren. Die Entwicklung dürfte die globale Risikobereitschaft und die Aktienmärkte an der Börse heute maßgeblich leiten. Technischer Ausblick auf den US-Dollar-Index Der US-Dollar-Index notiere aktuell nahe der Marke von 101,5 Punkten und konsolidiere seit mehreren Wochen zwischen dem 38,2%-Retracement (100,97 Punkte) und dem 50,0%-Retracement (102,69 Punkte) der vorangegangenen Abwärtsbewegung. Die Erholung vom Tief aus dem Spätjahr 2025 (nahe 95,5 Punkten) sei knapp unter dem 50,0%-Fibonacci-Level ins Stocken geraten, wo Verkäufer die Zone seit September konsequent verteidigen würden. Der RSI(14) spiegele mit einem Wert von 49,6 eine neutrale Marktverfassung wider, während flache MACD-Linien nahe der Nulllinie das abgeflachte Momentum bestätigen würden - weder Bullen noch Bären hätten derzeit einen klaren Vorteil. Der US-Dollar habe zuletzt eine enge Korrelation zu den US-Renditen aufgewiesen, weshalb deren jüngste Konsolidierung auch den Ausbruchsversuch im DXY gebremst habe. Auf der Oberseite werde ein bullisches Szenario durch die COT-Daten gestützt: Die Marktpositionierung zeige anhaltende und anziehende Netto-Longs an, ergänzt durch ein historisch günstiges saisonales Muster bis zum Jahresende. Unterstützung: Die zentrale Marke liege bei 100,97 Punkten. Ein nachhaltiger Bruch darunter könnte Abgaben bis zum 23,6%-Retracement bei 98,86 Punkten nach sich ziehen.

Widerstand: Ein bestätigter Ausbruch über 102,69 Punkte würde den Weg zum 61,8%-Retracement bei 104,40 Punkten freimachen. Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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