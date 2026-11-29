KI-Gewinner ohne Grafikchips: Caterpillar, Texas Instruments und Bloom Energy legen in der Rekordwoche zweistellig zu

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 17:55 4 Min.

Nicht nur Nvidia profitierte vom Comeback des KI-Handels. Ein Baumaschinenkonzern, ein Hersteller einfacher Analogchips und ein Brennstoffzellen-Spezialist gehörten zu den großen Gewinnern der Woche. Die große Analyse: warum Strom und Steuerchips für Rechenzentren zum neuen Anlagethema werden.

Das Comeback von Jensen Huang an der Spitze von Nvidia hat in dieser Woche nicht nur die Chipaktien angeschoben. Die Caterpillar Aktie stieg um 10,05 Prozent auf 561,74 Dollar und lieferte damit den größten Punktebeitrag im Dow Jones. Die Texas Instruments Aktie legte um 10,4 Prozent auf 291,19 Dollar zu. Und Bloom Energy gewann allein am Montag 18,9 Prozent. Alle drei verbindet eines: Sie verkaufen keine Grafikchips, verdienen aber am Bau von Rechenzentren mit. Caterpillar Aktie in der Woche +10,05 % Auftragsbestand von Caterpillar, fast verdoppelt 78 Mrd. $ Texas Instruments Aktie in der Woche +10,4 % Bloom Energy Aktie am Montag +18,9 % Quelle : Caterpillar; Zacks; Investing.com; TradingKey; aktiencheck.de Der Strom Warum ein Baggerhersteller zum KI-Wert wurde Caterpillar baut nicht nur Bagger und Muldenkipper, sondern auch Gasturbinen und große Motoren, die Rechenzentren mit Strom versorgen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar, die Sparte Power and Energy wuchs um 18 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar. Der Auftragsbestand erreichte mit 78 Milliarden Dollar einen Rekord, fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Bestellungen für große Motoren nimmt Caterpillar bereits bis 2029 an, für Turbinen bis 2030. Die Kehrseite: Weil die Aktie so eng am KI-Thema hängt, war sie im Ausverkauf der Vorwoche bis auf ein Jahrestief von 510,45 Dollar gefallen. Ähnlich funktioniert das Geschäft von Bloom Energy. Das Unternehmen liefert Brennstoffzellen, mit denen Rechenzentren direkt vor Ort Strom erzeugen können, ohne auf einen Netzanschluss warten zu müssen. Die Bloom Energy Aktie schwankt dabei extrem: Ihr Rekordschluss lag im Juni bei 345,85 Dollar, seitdem ging es phasenweise deutlich abwärts. Unsere Lesart: Der Engpass im KI-Boom verschiebt sich von den Chips zum Strom. Wer Rechenzentren schnell mit Energie versorgen kann, profitiert, solange die Investitionen der Cloud-Konzerne weiterlaufen. Die Chips Was Analysten an Texas Instruments überzeugt Texas Instruments stellt Analogchips her, die in nahezu jedem Gerät Strom regeln, Signale umwandeln und Sensoren auswerten. Am 23. November stufte Matthew Prisco, Analyst bei Cantor Fitzgerald, die Texas Instruments Aktie von Neutral auf Overweight hoch und hob das Kursziel von 340 auf 385 Dollar an. Er sieht einen länger anhaltenden Aufschwung bei Analogchips und hält die eigene Produktion des Konzerns in den USA für einen Vorteil, weil das Angebot knapper wird. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Das Rekordhoch der Aktie liegt bei 334,03 Dollar. Was für die drei Aktien spricht Rechenzentren brauchen Strom und Steuerchips

Caterpillar mit Rekord-Auftragsbestand

Aufschwung bei Analogchips erwartet

Breitere Basis als reine Chipwerte Was Anleger bedenken sollten Starke Abhängigkeit von der KI-Stimmung

Hohe Kursschwankungen bei Bloom Energy

Investitionen der Cloud-Konzerne könnten sinken

Steigende Zinsen belasten Industriewerte Einordnung der Redaktion: Die Rekordwoche hat gezeigt, wie breit der KI-Handel inzwischen geworden ist. Caterpillar, Texas Instruments und Bloom Energy profitieren nicht von den Rechenchips selbst, sondern von allem, was Rechenzentren darüber hinaus brauchen. Das bringt Chancen, aber auch neue Risiken: Die Caterpillar Aktie und die Bloom Energy Aktie reagieren inzwischen fast so empfindlich auf KI-Nachrichten wie Chipwerte. Anleger sollten deshalb nicht davon ausgehen, dass Industrie- und Energiewerte automatisch weniger schwanken. Entscheidend bleibt, ob die großen Cloud-Konzerne ihre Investitionen 2027 auf dem hohen Niveau halten. FAQ Häufige Fragen zur Caterpillar Aktie Warum gilt Caterpillar als KI-Profiteur?

Caterpillar liefert Turbinen und große Motoren, mit denen Rechenzentren Strom erzeugen. Diese Sparte wächst kräftig, der Auftragsbestand erreichte 78 Milliarden Dollar. Warum ist die Texas Instruments Aktie gestiegen?

Cantor Fitzgerald stufte die Aktie am 23. November auf Overweight hoch und hob das Kursziel auf 385 Dollar an. Zusätzlich half die Erholung der Chipwerte. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien?

Caterpillar: ISIN US1491231015, WKN 850598, deutsches Handelssymbol CAT1, US-Handelssymbol CAT (NYSE). Texas Instruments: ISIN US8825081040, WKN 852654, deutsches Handelssymbol TII, US-Handelssymbol TXN (Nasdaq). Bloom Energy: ISIN US0937121079, WKN A2JQTG, deutsches Handelssymbol 1ZB, US-Handelssymbol BE (NYSE).

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