Die Walmart-Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NASDAQ-Symbol: WMT) könnte vor einer neuen Bewährungsprobe stehen – und ausgerechnet die Schweizer Großbank UBS liefert den Anlegern jetzt einen bemerkenswerten Grund für Optimismus! In seiner aktuellen Aktienanalyse vom 9. November 2026 hebt UBS-Analyst Michael Lasser das Kursziel für Walmart deutlich von 130 auf 149 USD an und bestätigt gleichzeitig das Rating "buy". Damit steigt das Kursziel um 14,62 %, während die Kaufempfehlung unverändert bleibt. Besonders spannend: Michael Lasser erwartet, dass die bevorstehenden Quartalszahlen weitere Marktanteilsgewinne des amerikanischen Einzelhandelsgiganten sichtbar machen könnten. Noch wichtiger ist für den UBS-Analysten allerdings die Qualität der Gewinne. Nach seiner Einschätzung dürfte Walmart erneut zeigen, dass die Ertragslage des Konzerns robuster ist, als es die Vergleichszahlen auf den ersten Blick vermuten lassen. An der NASDAQ schloss die Walmart-Aktie am Montag bei 125,66 USD und gewann 0,1 %. Gegenüber diesem Kurs sieht UBS mit dem Kursziel 149 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 18,57 %. Doch was macht Walmart in einem schwierigen Konsumumfeld so widerstandsfähig? Warum erhöht Michael Lasser gerade jetzt seine Erwartungen? Und könnte der Handelsriese tatsächlich zu den großen Gewinnern eines zunehmend anspruchsvollen amerikanischen Einzelhandelsmarktes gehören?
Walmart Aktie: Warum UBS trotz Rekord-Erwartungen weiter auf den US-Handelsriesen setzt
UBS-Analyst sieht die nächste Gewinnchance!
Walmart-Aktienanalyse: UBS erhöht Kursziel von 130 auf 149 USD
Die neue Aktienanalyse von UBS enthält eine klare Botschaft: Walmart besitzt nach Einschätzung von Michael Lasser weiterhin attraktive Wachstumsperspektiven. Die Schweizer Großbank erhöht das Kursziel von 130 auf 149 USD und bestätigt das Rating "buy". Damit bleibt UBS ausdrücklich optimistisch für die Walmart-Aktie. Bemerkenswert ist vor allem die Größenordnung der Kurszielanhebung. Mit einem Plus von 19 USD beziehungsweise 14,62 % bewertet Michael Lasser die zukünftigen Perspektiven deutlich positiver als zuvor. Beim NASDAQ-Schlusskurs von 125,66 USD liegt das Kursziel 149 USD rund 23,34 USD über der aktuellen Notierung. Das entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 18,57 %. Allerdings handelt es sich um eine Analystenprognose und nicht um eine garantierte Kursentwicklung. Entscheidend wird sein, ob Walmart die Erwartungen an Umsatzwachstum, Marktanteilsgewinne und Profitabilität erfüllen kann. Die aktuelle UBS-Aktienanalyse zeigt jedenfalls, dass Michael Lasser dem Unternehmen zutraut, seine starke Wettbewerbsposition weiter auszubauen.
Walmart: Michael Lasser erwartet weitere Marktanteilsgewinne
Ein zentrales Argument der aktuellen UBS-Aktienanalyse sind die erwarteten Marktanteilsgewinne. Michael Lasser rechnet damit, dass die bevorstehenden Zahlen zum dritten Quartal weitere Hinweise auf eine erfolgreiche Wettbewerbsstrategie von Walmart liefern werden. Marktanteilsgewinne sind im Einzelhandel besonders wichtig, weil sie zeigen, dass ein Unternehmen schneller wächst als der relevante Markt. Für Walmart könnte dies bedeuten, dass zusätzliche Kunden ihre Einkäufe beim Handelsriesen erledigen oder bestehende Kunden einen größeren Teil ihrer Ausgaben dorthin verlagern. Die Stärke des Unternehmens liegt vor allem in der Kombination aus niedrigen Preisen, einem umfangreichen Sortiment und einem dichten Vertriebsnetz. Gleichzeitig gewinnt das Onlinegeschäft an Bedeutung. Für die Walmart-Aktie wären weitere Marktanteilsgewinne ein wichtiges Signal, dass die Wachstumsstrategie auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld funktioniert. UBS-Analyst Michael Lasser sieht darin einen wesentlichen Grund für seine positive Einschätzung und das erhöhte Kursziel 149 USD.
Walmart-Aktie: Warum die Gewinnqualität entscheidender ist als das Umsatzwachstum
Besonders interessant ist die Einschätzung von Michael Lasser zur Ertragslage. Der UBS-Analyst erwartet, dass Walmart mit den kommenden Quartalszahlen zusätzliche Belege für eine robuste Gewinnentwicklung liefern könnte. Dabei geht es nicht ausschließlich um die Höhe des Umsatzes, sondern vor allem um die Frage, wie profitabel das Unternehmen wächst. Die veröffentlichte Zusammenfassung der UBS-Studie lässt sich sinngemäß so wiedergeben: Die kommenden Ergebnisse dürften zeigen, dass Walmarts Ertragslage solider ist, als die Vergleichszahlen zunächst vermuten lassen. Diese Aussage ist eine sinngemäße Wiedergabe und kein wörtliches Originalzitat aus dem vollständigen Analystenbericht. Für die Walmart-Aktie ist die Unterscheidung zwischen Umsatzwachstum und Gewinnqualität von zentraler Bedeutung. Denn ein Einzelhandelskonzern kann seine Erlöse durch aggressive Preisnachlässe steigern, ohne dadurch höhere Gewinne zu erzielen. Nachhaltig attraktiv wird das Wachstum erst dann, wenn gleichzeitig die operative Effizienz verbessert und die Profitabilität gestärkt wird. Genau hier erwartet UBS offenbar positive Signale.
Walmart: Niedrige Preise werden zum strategischen Wettbewerbsvorteil
Ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von Walmart ist die konsequente Preispositionierung. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit achten Verbraucher stärker auf ihre Ausgaben. Für den US-Handelsriesen kann dies eine wichtige Chance darstellen. Kunden, die bisher häufiger bei teureren Einzelhändlern eingekauft haben, könnten verstärkt auf günstigere Angebote ausweichen. Walmart verfügt über die notwendige Größe, um mit Lieferanten umfangreiche Konditionen auszuhandeln und Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Allerdings sind niedrige Preise allein noch kein Garant für steigende Gewinne. Entscheidend ist, dass Walmart seine Kostenstruktur effizient organisiert und gleichzeitig ausreichend hohe Margen erzielt. Für die Walmart-Aktie könnte die Kombination aus Preisführerschaft und operativer Disziplin besonders attraktiv sein. UBS-Analyst Michael Lasser erwartet weitere Marktanteilsgewinne. Die strukturelle Wettbewerbsposition des Konzerns liefert dafür eine nachvollziehbare Grundlage.
Walmart-Aktie: Warum auch wohlhabendere Kunden wichtig werden
Walmart profitiert grundsätzlich davon, dass sein Angebot unterschiedliche Einkommensgruppen anspricht. Während preisbewusste Haushalte bereits traditionell zu den wichtigsten Kundengruppen gehören, kann ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis auch Kunden mit höherem Einkommen anziehen. Gerade wenn Verbraucher ihre Ausgaben genauer prüfen, kann der Wechsel zu günstigeren Einkaufsstätten an Bedeutung gewinnen. Für Walmart eröffnet dies die Möglichkeit, seine Kundenbasis zu verbreitern und zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. Allerdings hängt die tatsächliche Entwicklung von der allgemeinen Konsumlage, den Wettbewerbsangeboten und dem Einkaufsverhalten der Haushalte ab. Für die Walmart-Aktie wäre eine nachhaltige Erweiterung der Kundenbasis besonders interessant, weil sie zusätzliche Wachstumschancen schaffen könnte. Die positive Aktienanalyse von UBS lässt sich in diesem Zusammenhang als Vertrauen in die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens einordnen. Michael Lasser erwartet, dass die bevorstehenden Quartalszahlen weitere Belege für diese Stärke liefern.
Walmart: Das Onlinegeschäft könnte die nächste Wachstumsphase prägen
Neben dem klassischen Filialgeschäft gewinnt der digitale Vertrieb für Walmart zunehmend an strategischer Bedeutung. Der Konzern verbindet seine stationären Standorte mit Onlinebestellungen, Abholangeboten und Lieferdiensten. Diese Kombination kann einen wichtigen Wettbewerbsvorteil schaffen, weil Walmart bereits über ein umfangreiches Netz von Geschäften und Logistikstandorten verfügt. Für Kunden wird dadurch der Einkauf flexibler, während das Unternehmen seine bestehende Infrastruktur für zusätzliche Dienstleistungen nutzen kann. Allerdings ist das Onlinegeschäft mit erheblichen Kosten verbunden. Kommissionierung, Lieferung und technologische Investitionen können die Profitabilität belasten. Entscheidend ist deshalb, ob Walmart seine digitalen Aktivitäten effizient skalieren kann. Für die Walmart-Aktie könnte eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Onlinegeschäfts langfristig ein wichtiger Ergebnistreiber werden. Die UBS-Aktienanalyse von Michael Lasser konzentriert sich vor allem auf die erwarteten Marktanteilsgewinne und die robuste Ertragslage. Die digitale Vertriebsstrategie ist ein wichtiger fundamentaler Hintergrund dieser Entwicklung.
Walmart-Aktie: Werbung und Mitgliedschaften eröffnen zusätzliche Ertragschancen
Ein weiterer strategischer Vorteil liegt in der Möglichkeit, zusätzliche Einnahmen außerhalb des klassischen Warenverkaufs zu erzielen. Walmart kann seine große Kundenreichweite nutzen, um Werbedienstleistungen und Mitgliedschaftsangebote auszubauen. Solche Geschäftsmodelle unterscheiden sich teilweise erheblich vom traditionellen Einzelhandel. Während der Verkauf von Lebensmitteln und Alltagsprodukten häufig mit niedrigen Margen verbunden ist, können digitale Dienstleistungen zusätzliche Ertragsmöglichkeiten eröffnen. Für die Walmart-Aktie wäre dies besonders interessant, wenn diese Aktivitäten langfristig einen wachsenden Beitrag zum operativen Gewinn leisten. Allerdings müssen Anleger berücksichtigen, dass der Ausbau neuer Geschäftsbereiche Investitionen erfordert und der Wettbewerb intensiv ist. Die tatsächliche Profitabilität hängt von der Nachfrage der Werbekunden, der Nutzung durch Verbraucher und den laufenden Betriebskosten ab. Die von UBS-Analyst Michael Lasser hervorgehobene Qualität der Ertragslage könnte durch eine erfolgreiche Diversifizierung der Einnahmequellen grundsätzlich unterstützt werden.
Walmart: Skaleneffekte könnten die Profitabilität verbessern
Walmart gehört zu den größten Einzelhandelsunternehmen der Welt. Diese Größe kann erhebliche wirtschaftliche Vorteile schaffen. Große Einkaufsvolumina ermöglichen bessere Verhandlungsmöglichkeiten mit Lieferanten. Ein dichtes Logistiknetz kann die Warenverteilung effizienter gestalten. Gleichzeitig lassen sich Investitionen in Technologie und Automatisierung über umfangreiche Geschäftsaktivitäten verteilen. Für die Walmart-Aktie könnte eine erfolgreiche Nutzung dieser Skaleneffekte langfristig steigende operative Gewinne ermöglichen. Besonders wichtig ist dabei, dass zusätzliche Umsätze nicht im gleichen Umfang zu steigenden Kosten führen. Wenn Walmart seine Produktivität verbessert, könnte der Gewinn schneller wachsen als der Umsatz. Genau diese Entwicklung wäre geeignet, die positive Bewertung von UBS zu unterstützen. Michael Lasser erwartet eine robuste Ertragslage und hält am Rating "buy" fest. Ob Walmart die Effizienzgewinne tatsächlich in den kommenden Quartalen steigern kann, muss sich jedoch erst anhand der veröffentlichten Geschäftszahlen zeigen.
Walmart-Aktie: Der nächste Quartalsbericht wird zum entscheidenden Test
Die bevorstehenden Geschäftszahlen zum dritten Quartal stehen im Mittelpunkt der aktuellen UBS-Aktienanalyse. Michael Lasser erwartet, dass Walmart weitere Marktanteilsgewinne und eine robuste Ertragslage demonstrieren kann. Für die Börse dürfte dabei entscheidend sein, ob das Unternehmen die bereits hohen Erwartungen erfüllt oder übertrifft. Besonders aufmerksam werden Anleger auf die Umsatzentwicklung in vergleichbaren Filialen, die Profitabilität und den Ausblick auf die kommenden Quartale achten. Auch die Entwicklung des Onlinegeschäfts und die Kostenstruktur könnten wichtige Hinweise liefern. Die große Herausforderung besteht darin, dass positive Erwartungen bereits teilweise im Aktienkurs berücksichtigt sein können. Selbst solide Ergebnisse könnten deshalb eine verhaltene Marktreaktion auslösen, wenn die Prognosen nicht überzeugend genug ausfallen. Für die Walmart-Aktie wird entscheidend sein, ob das Management die langfristigen Wachstumsperspektiven mit konkreten Zahlen untermauert. UBS-Analyst Michael Lasser sieht dafür offenbar gute Voraussetzungen und erhöht das Kursziel auf 149 USD.
Walmart: Warum der Handelsriese auch in schwierigen Zeiten gefragt bleibt
Das Geschäftsmodell von Walmart besitzt Eigenschaften, die in wirtschaftlich unsicheren Phasen grundsätzlich stabilisierend wirken können. Ein erheblicher Teil des Sortiments besteht aus Produkten des täglichen Bedarfs. Lebensmittel, Haushaltsartikel und andere notwendige Waren werden auch dann gekauft, wenn Verbraucher größere Anschaffungen verschieben. Dadurch kann die Nachfrage weniger stark schwanken als bei Unternehmen, die überwiegend hochwertige oder verzichtbare Konsumgüter verkaufen. Allerdings ist Walmart keineswegs vollständig gegen Konjunkturrisiken geschützt. Kunden können auf günstigere Produkte ausweichen, ihre Ausgaben reduzieren oder weniger profitable Waren bevorzugen. Für die Walmart-Aktie ist deshalb nicht nur die Stabilität der Umsätze entscheidend, sondern auch die Zusammensetzung der Verkäufe. UBS-Analyst Michael Lasser sieht die Ertragslage des Konzerns positiver, als es die Vergleichszahlen zunächst vermuten lassen. Die bevorstehenden Quartalszahlen könnten zeigen, ob diese Einschätzung gerechtfertigt ist.
Walmart-Aktie: Hohe Bewertung bleibt ein wichtiges Risiko
Trotz der positiven UBS-Aktienanalyse müssen Anleger die Bewertung von Walmart sorgfältig berücksichtigen. Unternehmen mit einer starken Marktposition, stabilen Umsätzen und attraktiven Wachstumsperspektiven werden an der Börse häufig mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt. Das kann gerechtfertigt sein, wenn die Gewinne langfristig entsprechend wachsen. Allerdings entsteht dadurch auch ein Risiko. Sollten Umsatzwachstum oder Profitabilität hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte die Börse bereit sein, niedrigere Bewertungsmultiplikatoren zu akzeptieren. Für die Walmart-Aktie wäre dies selbst dann problematisch, wenn das Unternehmen weiterhin solide Gewinne erzielt. Das Kursziel 149 USD von UBS basiert auf einer positiven Einschätzung der zukünftigen Geschäftsentwicklung. Sollte Walmart die Erwartungen nicht erfüllen, könnte eine Neubewertung notwendig werden. Michael Lasser bleibt mit dem Rating "buy" optimistisch, doch auch diese Empfehlung bietet keinen Schutz vor Kursverlusten.
Walmart: Inflation, Löhne und Zölle könnten die Margen belasten
Zu den wichtigsten Risiken gehören steigende Kosten. Walmart beschäftigt eine große Zahl von Mitarbeitern und betreibt ein umfangreiches Filial- und Logistiknetz. Höhere Löhne, Transportkosten und Energiepreise können die operative Profitabilität belasten. Hinzu kommen mögliche Veränderungen der Handelspolitik. Importzölle könnten die Beschaffungskosten bestimmter Produkte erhöhen. Walmart müsste dann entscheiden, ob diese Mehrkosten an die Kunden weitergegeben oder teilweise selbst getragen werden. Beide Möglichkeiten können wirtschaftliche Nachteile verursachen. Höhere Verkaufspreise könnten die Nachfrage belasten, während eine geringere Weitergabe der Kosten die Margen reduzieren könnte. Für die Walmart-Aktie ist deshalb entscheidend, wie erfolgreich der Konzern seine Preisstrategie und Kostenkontrolle miteinander verbindet. Die positive Aktienanalyse von UBS berücksichtigt die erwartete Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells, beseitigt aber nicht die Risiken eines anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds.
Walmart-Aktie: Auch die Konkurrenz schläft nicht
Walmart steht im Wettbewerb mit zahlreichen Handelsunternehmen und Onlineplattformen. Besonders relevant sind große E-Commerce-Anbieter, klassische Supermarktketten und andere Discounter. Der Wettbewerb betrifft nicht nur die Preise, sondern auch Liefergeschwindigkeit, Sortiment, Kundenservice und digitale Einkaufsmöglichkeiten. Für Walmart ist es deshalb entscheidend, kontinuierlich in Technologie, Logistik und das Einkaufserlebnis zu investieren. Diese Ausgaben können kurzfristig die Gewinne belasten, langfristig aber die Wettbewerbsposition stärken. Für die Walmart-Aktie wäre eine nachhaltige Ausweitung der Marktanteile ein wichtiges Signal, dass diese Investitionen wirtschaftlich sinnvoll sind. UBS-Analyst Michael Lasser erwartet genau solche Marktanteilsgewinne. Die Bestätigung des Ratings "buy" und die Anhebung des Kursziels auf 149 USD zeigen, dass UBS die Wettbewerbsposition des Unternehmens weiterhin positiv bewertet.
Walmart: Welche Chancen sprechen für die Aktie?
Die positive Investmentthese für Walmart stützt sich auf mehrere Faktoren. Erstens erwartet UBS-Analyst Michael Lasser weitere Marktanteilsgewinne. Zweitens könnte die operative Ertragslage robuster sein, als es die Vergleichszahlen zunächst vermuten lassen. Drittens verfügt Walmart über eine starke Position im Handel mit Produkten des täglichen Bedarfs. Viertens eröffnet die Verbindung von Filialgeschäft und Onlinehandel zusätzliche Wachstumschancen. Fünftens könnten Werbung, Mitgliedschaften und andere Dienstleistungen langfristig zur Profitabilität beitragen. Sechstens kann die Größe des Konzerns Vorteile bei Einkauf, Logistik und Technologie schaffen. Besonders attraktiv wäre ein Szenario, in dem Walmart zusätzliche Kunden gewinnt und gleichzeitig seine operative Effizienz verbessert. Dann könnten die Gewinne stärker wachsen als die Umsätze. Die aktuelle Aktienanalyse von UBS mit dem Kursziel 149 USD und dem Rating "buy" zeigt, dass Michael Lasser dem Konzern eine positive Entwicklung zutraut.
Walmart-Aktie: Welche Risiken könnten das Kursziel 149 USD gefährden?
Trotz der optimistischen Einschätzung von UBS bestehen erhebliche Risiken. Erstens könnten schwächere Konsumausgaben das Umsatzwachstum belasten. Zweitens könnten steigende Löhne, Transportkosten und Importzölle die Margen reduzieren. Drittens könnte der intensive Preiswettbewerb zusätzliche Belastungen verursachen. Viertens besteht das Risiko, dass die Investitionen in Onlinehandel und Logistik nicht die erwarteten Renditen erzielen. Fünftens könnte die hohe Bewertung der Walmart-Aktie zu deutlichen Kursverlusten führen, falls die Geschäftsentwicklung hinter den Erwartungen zurückbleibt. Sechstens könnten Veränderungen im Kaufverhalten die Zusammensetzung der Umsätze und damit die Profitabilität beeinflussen. Schließlich könnte der bevorstehende Quartalsbericht enttäuschen. Für Anleger ist deshalb wichtig, die positive UBS-Aktienanalyse nicht als Garantie für steigende Kurse zu verstehen. Das Kursziel 149 USD bleibt eine Prognose, deren Erreichbarkeit von der tatsächlichen Geschäftsentwicklung abhängt.
Walmart-Aktie: 125,66 USD – wie groß ist das Kurspotenzial wirklich?
Die Walmart-Aktie schloss am Montag an der NASDAQ bei 125,66 USD und gewann 0,1 %. Das neue Kursziel 149 USD von UBS liegt damit 23,34 USD über der aktuellen Notierung. Rechnerisch entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 18,57 %. Besonders interessant ist, dass Michael Lasser das bisherige Kursziel von 130 USD deutlich anhebt. Die Anhebung um 14,62 % signalisiert eine positivere Einschätzung der zukünftigen Entwicklung. Allerdings sollten Anleger zwischen dem Kurspotenzial einer Analystenprognose und der tatsächlich zu erwartenden Rendite unterscheiden. Ein Kursziel kann erreicht, übertroffen oder deutlich verfehlt werden. Entscheidend ist, ob Walmart seine Marktanteile weiter ausbaut und gleichzeitig die Profitabilität verbessert. Für die Walmart-Aktie könnten die kommenden Quartalszahlen deshalb zu einem wichtigen Impulsgeber werden. Das bestätigte Rating "buy" von UBS unterstreicht, dass Michael Lasser die Chancen weiterhin höher gewichtet als die Risiken.
Walmart: Fazit – UBS sieht neue Stärke beim Einzelhandelsgiganten
Die aktuelle Walmart-Aktienanalyse von UBS liefert ein ausgesprochen positives Signal. Analyst Michael Lasser hebt am 9. November 2026 das Kursziel deutlich von 130 auf 149 USD an und bestätigt das Rating "buy". Damit steigt das Kursziel um 14,62 %. Beim NASDAQ-Schlusskurs von 125,66 USD ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 18,57 %. Besonders bemerkenswert ist die Begründung von UBS. Michael Lasser erwartet, dass die bevorstehenden Quartalszahlen weitere Marktanteilsgewinne von Walmart zeigen werden. Noch wichtiger ist für den Analysten die erwartete Robustheit der Ertragslage. Die Ergebnisse könnten zusätzliche Hinweise darauf liefern, dass die Gewinnqualität besser ist, als es die Vergleichszahlen zunächst vermuten lassen. Für die Walmart-Aktie wäre dies ein wichtiger Faktor, denn langfristig entscheidet nicht allein das Umsatzwachstum über die Bewertung, sondern vor allem die Fähigkeit, zusätzliche Erlöse in steigende Gewinne umzuwandeln. Walmart besitzt dafür mehrere strukturelle Vorteile: eine starke Marktposition, ein umfangreiches Filialnetz, eine etablierte Preisstrategie und zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten im Onlinegeschäft. Gleichzeitig bleiben die Risiken erheblich. Hohe Kosten, intensiver Wettbewerb, mögliche Zölle und eine anspruchsvolle Börsenbewertung könnten die zukünftige Entwicklung belasten. Die kommenden Quartalszahlen werden deshalb zeigen müssen, ob die optimistischen Erwartungen gerechtfertigt sind. Mit dem erhöhten Kursziel 149 USD und dem bestätigten Rating "buy" positioniert sich UBS-Analyst Michael Lasser jedenfalls klar auf der Seite der Optimisten. Für die Walmart-Aktie könnte die nächste Ergebnisveröffentlichung zum entscheidenden Test werden: Gelingt es dem Konzern, weitere Marktanteile zu gewinnen und zugleich die Ertragskraft zu stärken, könnte die positive Aktienanalyse von UBS zusätzlichen Rückenwind erhalten.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 10. November 2026
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