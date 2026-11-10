Walmart Aktie: Warum UBS trotz Rekord-Erwartungen weiter auf den US-Handelsriesen setzt

Die aktuelle Walmart-Aktienanalyse von UBS liefert ein ausgesprochen positives Signal. Analyst Michael Lasser hebt am 9. November 2026 das Kursziel deutlich von 130 auf 149 USD an und bestätigt das Rating "buy". Damit steigt das Kursziel um 14,62 %. Beim NASDAQ-Schlusskurs von 125,66 USD ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 18,57 %. Besonders bemerkenswert ist die Begründung von UBS. Michael Lasser erwartet, dass die bevorstehenden Quartalszahlen weitere Marktanteilsgewinne von Walmart zeigen werden. Noch wichtiger ist für den Analysten die erwartete Robustheit der Ertragslage. Die Ergebnisse könnten zusätzliche Hinweise darauf liefern, dass die Gewinnqualität besser ist, als es die Vergleichszahlen zunächst vermuten lassen. Für die Walmart-Aktie wäre dies ein wichtiger Faktor, denn langfristig entscheidet nicht allein das Umsatzwachstum über die Bewertung, sondern vor allem die Fähigkeit, zusätzliche Erlöse in steigende Gewinne umzuwandeln. Walmart besitzt dafür mehrere strukturelle Vorteile: eine starke Marktposition, ein umfangreiches Filialnetz, eine etablierte Preisstrategie und zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten im Onlinegeschäft. Gleichzeitig bleiben die Risiken erheblich. Hohe Kosten, intensiver Wettbewerb, mögliche Zölle und eine anspruchsvolle Börsenbewertung könnten die zukünftige Entwicklung belasten. Die kommenden Quartalszahlen werden deshalb zeigen müssen, ob die optimistischen Erwartungen gerechtfertigt sind. Mit dem erhöhten Kursziel 149 USD und dem bestätigten Rating "buy" positioniert sich UBS-Analyst Michael Lasser jedenfalls klar auf der Seite der Optimisten. Für die Walmart-Aktie könnte die nächste Ergebnisveröffentlichung zum entscheidenden Test werden: Gelingt es dem Konzern, weitere Marktanteile zu gewinnen und zugleich die Ertragskraft zu stärken, könnte die positive Aktienanalyse von UBS zusätzlichen Rückenwind erhalten.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 10. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.