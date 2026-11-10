Walmart Aktie: Warum der Handelsgigant noch lange nicht ausgereizt sein könnte

Die aktuelle Walmart-Aktienanalyse der UBS, veröffentlicht am 9. November 2026, liefert ein deutlich positives Signal. Analyst Michael Lasser erhöht das Kursziel von 130 auf 149 USD und bestätigt das Rating "buy". Beim aktuellen NASDAQ-Kurs von 125,22 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 18,99 Prozent. Besonders wichtig sind die erwarteten Marktanteilsgewinne und die nach Einschätzung von Michael Lasser robustere Ertragslage. Gleichzeitig eröffnen E-Commerce, digitale Werbung und Marktplatzdienstleistungen zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten. Allerdings bleiben die hohe Bewertung, steigende Kosten und der intensive Wettbewerb wichtige Risiken. Die Quartalszahlen am 19. November könnten neue Hinweise auf die weitere Entwicklung liefern. Das Kursziel 149 USD und das Rating "buy" der UBS zeigen jedenfalls, dass Michael Lasser weiterhin optimistisch ist. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Kann Walmart seine starke Marktposition in nachhaltig steigende Gewinne umwandeln und damit die nächste Kursrallye auslösen?

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 10. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.