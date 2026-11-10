Während viele US-Einzelhändler mit vorsichtigen Verbrauchern, hartem Preiswettbewerb und steigenden Kosten kämpfen, erhält die Walmart-Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NASDAQ-Symbol: WMT) einen kräftigen Vertrauensbeweis von der Schweizer Großbank UBS. In seiner aktuellen Aktienanalyse, veröffentlicht am 9. November 2026 und am 10. November breit aufgegriffen, erhöht Analyst Michael Lasser das Kursziel von 130 auf 149 USD und bestätigt das Rating "buy". Das entspricht einer Anhebung um 14,62 Prozent. Beim aktuellen NASDAQ-Kurs von 125,22 USD, einem Tagesverlust von 0,3 Prozent, ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 18,99 Prozent. Besonders interessant ist die Begründung: Michael Lasser erwartet, dass die bevorstehenden Quartalszahlen weitere Marktanteilsgewinne belegen und eine robustere Ertragslage sichtbar machen werden. Für Anleger stellt sich damit eine spannende Frage: Ist Walmart längst mehr als ein klassischer Supermarktbetreiber – und könnte die Verbindung aus Discountgeschäft, E-Commerce und margenstarken Dienstleistungen die nächste Kursrallye auslösen?
Walmart Aktie: Warum der Handelsgigant noch lange nicht ausgereizt sein könnte
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Walmart-Aktienanalyse: UBS erhöht Kursziel um 19 USD
Die aktuelle Aktienanalyse der UBS enthält eine deutliche Neubewertung der Walmart-Aktie. Analyst Michael Lasser hebt das bisherige Kursziel von 130 auf 149 USD an und bestätigt das Rating "buy". Die Erhöhung um 19 USD entspricht 14,62 Prozent. Beim NASDAQ-Kurs von 125,22 USD liegt das Kursziel 149 USD noch 23,78 USD über der aktuellen Notierung. Rechnerisch ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von 18,99 Prozent. Bemerkenswert ist der Zeitpunkt: Walmart wird seine nächsten Quartalszahlen am 19. November 2026 vorlegen. UBS positioniert sich damit bereits vor der Veröffentlichung ausgesprochen optimistisch. Michael Lasser erwartet keine bloß kurzfristige Verbesserung, sondern zusätzliche Belege für die strukturelle Stärke des Geschäftsmodells. Allerdings bleibt das Kursziel 149 USD eine Prognose und keine Garantie für zukünftige Kursgewinne.
Walmart: Michael Lasser erwartet weitere Marktanteilsgewinne
Im Mittelpunkt der UBS-Aktienanalyse stehen die Marktanteilsgewinne des Einzelhandelskonzerns. Nach Einschätzung von Michael Lasser dürften die kommenden Quartalszahlen zeigen, dass Walmart seine Wettbewerbsposition weiter ausgebaut hat. Die Kernaussage der veröffentlichten Studie lässt sich sinngemäß so zusammenfassen: Walmart dürfte erneut Marktanteile gewinnen, während die tatsächliche Stärke der Ertragsentwicklung durch die oberflächliche Betrachtung der Vergleichszahlen unterschätzt werden könnte. Diese Einschätzung ist besonders interessant, weil Walmart sowohl preisbewusste Verbraucher als auch einkommensstärkere Haushalte anspricht. Attraktive Lebensmittelpreise, ein breites Sortiment und leistungsfähige digitale Vertriebskanäle können die Kundenbindung stärken. Das bestätigte Rating "buy" und das neue Kursziel 149 USD zeigen, dass UBS-Analyst Michael Lasser weiterhin erhebliches Potenzial sieht.
Walmart-Aktie: Warum die Gewinne stärker sein könnten als erwartet
Ein besonders wichtiger Punkt der Aktienanalyse betrifft die Qualität der Ertragsentwicklung. Michael Lasser erwartet, dass die bevorstehenden Ergebnisse weitere Hinweise auf eine robustere Profitabilität liefern, als es einfache Vorjahresvergleiche vermuten lassen. Denn Umsatzwachstum allein entscheidet nicht über den wirtschaftlichen Erfolg eines Einzelhändlers. Wichtig sind auch Produktmix, Einkaufskonditionen, Logistikkosten und zusätzliche Einnahmen aus Dienstleistungen. Walmart arbeitet daran, seine Ertragsbasis über den klassischen Warenverkauf hinaus zu verbreitern. Besonders interessant sind digitale Werbung, Mitgliedschaften und das Geschäft mit externen Händlern auf der eigenen Plattform. Diese Bereiche können andere Margenprofile besitzen als das traditionelle Lebensmittelgeschäft. Für die Walmart-Aktie könnte eine stärkere Gewinnentwicklung deshalb wichtiger sein als das reine Umsatzwachstum.
Walmart: E-Commerce entwickelt sich zum Wachstumsmotor
Walmart hat sein digitales Geschäft in den vergangenen Jahren erheblich ausgebaut. Kunden können Waren online bestellen, nach Hause liefern lassen oder in einer Filiale abholen. Das Unternehmen verbindet damit seine umfangreiche Ladeninfrastruktur mit modernen digitalen Dienstleistungen. Gerade diese Kombination kann gegenüber reinen Onlinehändlern Vorteile bieten. Bestehende Filialen dienen zugleich als Verkaufsstandorte und als Ausgangspunkte für die schnelle Belieferung von Kunden. Allerdings verursacht der Ausbau des E-Commerce erhebliche Investitionen in Technologie, Logistik und Personal. Entscheidend wird sein, ob die zusätzlichen Umsätze auch zu nachhaltig höheren Gewinnen führen. Für die Walmart-Aktie ist die digitale Transformation ein wichtiger langfristiger Wachstumstreiber. Die UBS-Aktienanalyse mit dem Kursziel 149 USD berücksichtigt die Erwartung einer weiterhin starken Wettbewerbsposition.
Walmart-Aktie: Werbung und Marktplatzgeschäft verändern das Geschäftsmodell
Besonders spannend sind die zusätzlichen Erlösquellen außerhalb des klassischen Einzelhandels. Walmart baut seinen digitalen Marktplatz aus, auf dem externe Händler Produkte anbieten können. Gleichzeitig gewinnt das Werbegeschäft an Bedeutung. Unternehmen bezahlen dafür, ihre Produkte auf den digitalen Plattformen des Konzerns gezielt zu präsentieren. Hinzu kommen Einnahmen aus Mitgliedschaftsprogrammen und Logistikdienstleistungen. Für Walmart entsteht dadurch ein breiteres Geschäftsmodell mit zusätzlichen Wachstumsmöglichkeiten. Allerdings ist der Wettbewerb intensiv, insbesondere mit Amazon. Auch müssen neue Dienstleistungen wirtschaftlich erfolgreich skaliert werden. Für die Walmart-Aktie könnte die Kombination aus stabiler Kundenfrequenz und wachsenden digitalen Einnahmen langfristig besonders attraktiv sein. UBS bleibt mit dem Rating "buy" optimistisch.
Walmart: Warum niedrige Preise zum Wettbewerbsvorteil werden
Walmart profitiert grundsätzlich von seiner starken Position als preisorientierter Einzelhändler. Wenn Verbraucher stärker auf ihre Ausgaben achten, können günstige Lebensmittel und Alltagsprodukte besonders attraktiv werden. Gleichzeitig ermöglicht die Größe des Unternehmens erhebliche Einkaufsmengen. Diese können Vorteile bei Beschaffung, Logistik und Warenverfügbarkeit schaffen. Allerdings sind niedrige Verkaufspreise allein noch kein Garant für hohe Gewinne. Walmart muss seine Kosten kontrollieren und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit sichern. Besonders wichtig sind effiziente Lieferketten und ein attraktiver Produktmix. Für die Walmart-Aktie könnte eine anhaltend hohe Nachfrage nach preiswerten Produkten die Umsatzentwicklung unterstützen. Die UBS-Aktienanalyse von Michael Lasser setzt auf weitere Marktanteilsgewinne und eine robuste Ertragslage.
Walmart-Aktie: Die Quartalszahlen am 19. November werden zum entscheidenden Test
Der nächste wichtige Termin steht bereits fest: Walmart wird am 19. November 2026 seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 veröffentlichen. Anleger werden besonders auf das vergleichbare Umsatzwachstum in den USA, die Entwicklung des Onlinegeschäfts und die operative Marge achten. Ebenso wichtig sind Aussagen zur Nachfrageentwicklung und zur Prognose für das Gesamtjahr. Nach den jüngsten Analystenschätzungen wird für das Quartal ein bereinigter Gewinn je Aktie von ungefähr 0,64 USD erwartet. Diese Zahl ist eine Markterwartung und kein bereits veröffentlichtes Ergebnis. Sollte Walmart die Erwartungen übertreffen und einen überzeugenden Ausblick liefern, könnte dies die positive UBS-Aktienanalyse unterstützen. Enttäuschende Zahlen könnten dagegen kurzfristig Gewinnmitnahmen auslösen.
Walmart: Auch JPMorgan wird optimistischer
Die UBS ist mit ihrer positiven Einschätzung nicht allein. Auch JPMorgan hat am 9. November 2026 das Kursziel für Walmart von 125 auf 145 USD erhöht und die Einstufung "overweight" bestätigt. Damit sehen gleich zwei große Investmentbanken vor den Quartalszahlen weiteres Potenzial. Allerdings liegt das neue UBS-Kursziel 149 USD noch vier Dollar über dem Ziel von JPMorgan. Beim aktuellen NASDAQ-Kurs von 125,22 USD entspricht das JPMorgan-Kursziel einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 15,80 Prozent. Die unterschiedlichen Bewertungen zeigen, dass Analysten die zukünftige Gewinnentwicklung verschieden einschätzen. Für die Walmart-Aktie ist entscheidend, ob die kommenden Geschäftszahlen die gestiegenen Erwartungen rechtfertigen können. UBS-Analyst Michael Lasser bleibt mit dem Rating "buy" besonders zuversichtlich.
Walmart-Aktie: Die Bewertung bleibt ein wichtiger Risikofaktor
Trotz der positiven Wachstumsperspektiven ist die Walmart-Aktie nicht frei von Risiken. Anleger bewerten den Konzern häufig mit einem Aufschlag gegenüber klassischen Einzelhändlern, weil sie auf stabile Marktanteilsgewinne und zusätzliche digitale Erträge setzen. Eine ambitionierte Bewertung erhöht jedoch die Anforderungen an zukünftige Geschäftsergebnisse. Schon eine moderate Enttäuschung beim Umsatzwachstum oder bei den Gewinnmargen könnte Kursverluste auslösen. Hinzu kommen steigende Lohnkosten, Investitionen in Logistik und Technologie sowie intensiver Wettbewerb. Auch ein schwächeres Konsumumfeld könnte die Entwicklung beeinträchtigen. Für die Walmart-Aktie bedeutet dies, dass das Kursziel 149 USD der UBS von einer weiterhin überzeugenden operativen Umsetzung abhängt.
Walmart: Welche Chancen sprechen für weitere Kursgewinne?
Die langfristigen Chancen von Walmart sind vielfältig. Erstens könnte der Konzern weitere Marktanteile im US-Einzelhandel gewinnen. Zweitens eröffnet der Ausbau des E-Commerce zusätzliche Umsatzmöglichkeiten. Drittens können digitale Werbung und Marktplatzdienstleistungen die Ertragsbasis verbreitern. Viertens stärkt die umfangreiche Filialinfrastruktur die Wettbewerbsposition bei schnellen Lieferungen. Fünftens könnten Automatisierung und effizientere Logistik langfristig Kosten reduzieren. Sechstens kann die Nachfrage nach preiswerten Alltagsprodukten auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld stabil bleiben. Siebtens könnten zusätzliche Mitgliedschaftserlöse die Kundenbindung verbessern. Besonders attraktiv wäre ein Szenario, in dem Walmart seine Umsätze steigert und gleichzeitig die operative Marge ausweitet. Die UBS-Aktienanalyse mit dem Kursziel 149 USD und dem Rating "buy" zeigt, dass Michael Lasser weiterhin positive Perspektiven sieht.
Walmart-Aktie: Welche Risiken könnten das Kursziel 149 USD gefährden?
Die Risiken bleiben erheblich. Erstens könnte ein schwächeres Konsumumfeld die Nachfrage belasten. Zweitens könnten steigende Lohn- und Logistikkosten die Profitabilität beeinträchtigen. Drittens könnte der intensive Wettbewerb mit Amazon, Costco und anderen Handelsketten den Preisdruck erhöhen. Viertens könnten hohe Investitionen in Digitalisierung und Automatisierung die freien Mittelzuflüsse belasten. Fünftens könnten neue Handelszölle die Beschaffungskosten erhöhen. Sechstens besteht das Risiko, dass die Margen im E-Commerce langsamer steigen als erwartet. Siebtens könnte die aktuelle Bewertung bereits einen erheblichen Teil der positiven Wachstumsperspektiven berücksichtigen. Achtens könnten enttäuschende Quartalszahlen am 19. November kurzfristig Verkaufsdruck auslösen. Das Kursziel 149 USD von UBS bleibt deshalb eine Analystenprognose. Michael Lasser bestätigt zwar das Rating "buy", doch die tatsächliche Kursentwicklung ist unsicher.
Walmart-Aktie: 125,22 USD – wie realistisch sind 149 USD?
Die Walmart-Aktie notiert aktuell an der NASDAQ bei 125,22 USD und verliert 0,3 Prozent. Das neue Kursziel 149 USD der UBS liegt damit 23,78 USD über der aktuellen Notierung. Rechnerisch entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 18,99 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die Anhebung des bisherigen Kursziels von 130 auf 149 USD. UBS-Analyst Michael Lasser erhöht seine Bewertung damit um 14,62 Prozent und bestätigt das Rating "buy". Entscheidend für die Erreichbarkeit des Kursziels sind weitere Marktanteilsgewinne, eine robuste Ertragsentwicklung und der erfolgreiche Ausbau digitaler Geschäftsbereiche. Sollten die kommenden Quartalszahlen diese Erwartungen bestätigen, könnte dies die positive Einschätzung unterstützen. Fallen die Ergebnisse dagegen schwächer aus, könnte die Walmart-Aktie trotz ihrer langfristigen Stärken unter Druck geraten.
Walmart: Fazit – UBS sieht weiteres Wachstumspotenzial
Die aktuelle Walmart-Aktienanalyse der UBS, veröffentlicht am 9. November 2026, liefert ein deutlich positives Signal. Analyst Michael Lasser erhöht das Kursziel von 130 auf 149 USD und bestätigt das Rating "buy". Beim aktuellen NASDAQ-Kurs von 125,22 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 18,99 Prozent. Besonders wichtig sind die erwarteten Marktanteilsgewinne und die nach Einschätzung von Michael Lasser robustere Ertragslage. Gleichzeitig eröffnen E-Commerce, digitale Werbung und Marktplatzdienstleistungen zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten. Allerdings bleiben die hohe Bewertung, steigende Kosten und der intensive Wettbewerb wichtige Risiken. Die Quartalszahlen am 19. November könnten neue Hinweise auf die weitere Entwicklung liefern. Das Kursziel 149 USD und das Rating "buy" der UBS zeigen jedenfalls, dass Michael Lasser weiterhin optimistisch ist. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Kann Walmart seine starke Marktposition in nachhaltig steigende Gewinne umwandeln und damit die nächste Kursrallye auslösen?
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 10. November 2026
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