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Wacker Chemie Aktie: Bringen die 2027er Ziele neuen Schwung?

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 11:52 1 Min. Der Anlegerbrief

Wacker Chemie kehrt deutlich in die Gewinnzone zurück, doch die Experten sehen das Potenzial vorerst weitgehend ausgereizt.

Bild: Wacker Chemie AG

Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker: WCH) unter die Lupe. Wacker habe im Neunmonatszeitraum 2026 den Umsatz um knapp 4% auf rund 4,4 Mrd. Euro gesteigert. Das Nettoergebnis habe mit 452,2 Mio. Euro (9M 2025: -104,7 Mio. Euro) kräftig ins Plus gedreht, habe aber von Sondereffekten und den Auswirkungen des Effizienzprogramms profitiert. Die Ziele 2026 seien bestätigt worden. Im Geschäftsjahr 2026 solle der Umsatz unverändert im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. Das EBITDA solle in einer Spanne zwischen 625 und 750 Mio. Euro liegen – und da voraussichtlich in der oberen Hälfte. Das erscheine mehr als machbar, liege das EBITDA nach neun Monaten doch bereits bei über 601,4 Mio. Euro. Den starken EBITDA-Anstieg um über 74% begründe das Management mit Einsparungen aus dem Kosten- und Effizienzprogramm sowie positiven Währungseffekten. Für den Swing beim Nettoergebnis habe der Verkauf von Siltronic-Anteilen gesorgt, der brutto rd. 360 Mio. Euro in die Wacker-Kasse gespült habe. Die Ziele 2026 würden gut erreichbar erscheinen, beim EBITDA sei vielleicht sogar eine kleine Überraschung drin. Dennoch werde das Potenzial für Wacker zunächst wohl eher ausgereizt sein. Die Effekte aus dem Iran-Krieg würden sich sukzessive relativieren und beim Solar-Polysilicium bleibe die Situation weiter angespannt. Die Experten von "Der Anlegerbrief" bleiben bei der Wacker Chemie-Aktie vorerst an der Seitenlinie. (Ausgabe 41 vom 07.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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