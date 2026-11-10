UniCredit Aktie: Gewinn schlägt Analystenprognose um 17%! Deutsche Bank bestätigt Kursziel

Der Nettogewinn übertraf sowohl die Erwartungen der Deutschen Bank als auch die durchschnittlichen Analystenschätzungen deutlich. Dennoch bleibt Deutsche Bank Research bei ihrer zurückhaltenden Einschätzung. In seiner aktuellen Aktienanalyse vom 10.11.2026 bestätigt Analyst Giovanni Razzoli das Kursziel von 78 EUR und das Rating "hold". Für Anleger ergibt sich damit eine interessante Konstellation: UniCredit liefert beeindruckende Ergebnisse, doch die Deutsche Bank sieht offenbar noch keinen ausreichenden Anlass für eine optimistischere Bewertung.