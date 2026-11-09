TeamViewer Aktie: Zwei mächtige Leerverkäufer schlagen zu! Über 3,5%-Kursverlust verschärfen die Lage!

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Dann teilen Sie ihn mit Ihren Freunden! TeamViewer ist schließlich dafür bekannt, Computerprobleme aus der Ferne zu lösen – aber bei einem Depot im freien Fall hilft leider auch die beste Fernwartung nicht! Schicken Sie den Artikel deshalb Ihrem Börsenkumpel, bevor er verzweifelt versucht, seine Aktienverluste mit einem Neustart des Computers zu beheben. Und falls er fragt, ob BlackRock seinen Depotbildschirm fernsteuert: Nein, aber die Short-Seller scheinen derzeit verdächtig oft auf den roten Knopf zu drücken!