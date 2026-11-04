TeamViewer Aktie: Wachstumsschub bleibt aus!

Deutsche Bank Research senkt nach den Zahlen zum dritten Quartal das Kursziel für die TeamViewer-Aktie (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker: TMV) von 7,50 Euro auf 6,50 Euro und bestätigt das Rating "hold". In seiner TeamViewer-Aktienanalyse vom 04.11.2026 fällt Nicolas Herms ein ernüchterndes Urteil: Der Software-Entwickler habe selbst die niedrigen Erwartungen verfehlt. Die angekündigte Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr sei bislang ausgeblieben. Die Aktie legt beim angegebenen Kursstand dennoch um 1,61% auf 5,38 Euro zu.