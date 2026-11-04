Deutsche Bank Research senkt nach den Zahlen zum dritten Quartal das Kursziel für die TeamViewer-Aktie (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker: TMV) von 7,50 Euro auf 6,50 Euro und bestätigt das Rating "hold". In seiner TeamViewer-Aktienanalyse vom 04.11.2026 fällt Nicolas Herms ein ernüchterndes Urteil: Der Software-Entwickler habe selbst die niedrigen Erwartungen verfehlt. Die angekündigte Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr sei bislang ausgeblieben. Die Aktie legt beim angegebenen Kursstand dennoch um 1,61% auf 5,38 Euro zu.
TeamViewer Aktie: Wachstumsschub bleibt aus!
TeamViewer verfehlt selbst niedrige Erwartungen – Deutsche Bank Research senkt das Kursziel auf 6,50 Euro und bleibt bei "hold".
Damit treffen eine vorsichtigere Analystenbewertung und eine positive Kursbewegung aufeinander. Während Käufer kurzfristig zugreifen, verlangt Deutsche Bank Research offenbar deutlichere Belege für eine Verbesserung des Geschäfts.
Nicolas Herms vermisst den versprochenen Wachstumsschub
Der entscheidende Kritikpunkt der TeamViewer-Aktienanalyse ist die fehlende Beschleunigung. Nach Einschätzung von Nicolas Herms hat sich die in Aussicht gestellte stärkere Wachstumsdynamik im zweiten Halbjahr nicht eingestellt.
Das wiegt besonders schwer, weil die Erwartungen laut Deutsche Bank Research bereits niedrig waren. Wenn selbst eine zurückhaltende Messlatte verfehlt wird, reicht der Hinweis auf schwierige Rahmenbedingungen allein kaum aus, um neues Vertrauen zu schaffen.
Für Anleger rückt deshalb die Frage in den Mittelpunkt, wann TeamViewer wieder überzeugendere Wachstumsbelege liefern kann. Die vorliegende Zusammenfassung nennt keine konkreten Umsatzwerte oder Wachstumsraten. Sie macht jedoch deutlich, dass Nicolas Herms die Entwicklung nach dem dritten Quartal schwächer beurteilt als zuvor erhofft.
Deutsche Bank Research reagiert darauf mit einem niedrigeren Bewertungsziel, hält aber am Rating "hold" fest.
Kursziel 6,50 Euro: Eine Kürzung um gut 13%
Die Reduzierung von 7,50 Euro auf das Kursziel 6,50 Euro entspricht einem Abschlag von einem Euro beziehungsweise rund 13,3%. Damit nimmt Nicolas Herms eine spürbare Anpassung vor.
Gegenüber dem angegebenen Aktienkurs von 5,38 Euro liegt das neue Ziel dennoch rund 20,8% höher. Diese rechnerische Differenz ist bemerkenswert, darf aber nicht mit einer garantierten Rendite oder einer Kaufempfehlung verwechselt werden.
Denn Deutsche Bank Research bestätigt ausdrücklich das Rating "hold". Nicolas Herms sieht damit trotz des Abstands zum Kursziel derzeit keinen Anlass, die Aktie zum Kauf zu empfehlen.
Die TeamViewer-Aktienanalyse verbindet folglich zwei Aussagen: Der Zielwert liegt oberhalb des aktuellen Kurses, die Geschäftsentwicklung rechtfertigt aus Sicht des Analysten aber eine vorsichtige Haltung.
Warum legt die TeamViewer-Aktie trotzdem zu?
Der Kursanstieg um 1,61% auf 5,38 Euro zeigt, dass die jüngste Marktbewegung nicht der Richtung der Kurszielrevision folgt. Daraus lässt sich allerdings nicht ableiten, dass die Kritik von Deutsche Bank Research bereits widerlegt wäre.
Eine Aktie kann steigen, obwohl ein Analyst seine Erwartungen zurücknimmt. Entscheidend ist auch, welche Befürchtungen zuvor im Kurs berücksichtigt waren und welche anderen Einflüsse den Handel bestimmen.
Was den aktuellen Anstieg konkret auslöst, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor. Eine Entwarnung beim Wachstum lässt sich aus der positiven Kursbewegung daher ebenso wenig ableiten wie eine bereits bestätigte operative Trendwende.
Für Anleger bleibt die Unterscheidung wichtig: Der Aktienkurs zeigt die aktuelle Zahlungsbereitschaft am Markt. Die TeamViewer-Aktienanalyse von Nicolas Herms bewertet dagegen die Geschäftsentwicklung und ihre Bedeutung für den erwarteten Aktienwert.
Die Chance: Neue Wachstumsbelege könnten Vertrauen zurückbringen
Eine mögliche Chance liegt darin, dass TeamViewer die bisher ausgebliebene Beschleunigung in kommenden Berichtsperioden doch noch erreicht. Bessere Geschäftszahlen könnten dazu beitragen, die Zweifel an der Wachstumsperspektive zu verringern.
Das ist ein mögliches Szenario, kein bereits belegter Fortschritt. Die vorliegende Meldung enthält keine Hinweise darauf, dass eine solche Verbesserung unmittelbar bevorsteht.
Gerade nach enttäuschten Erwartungen dürfte die Qualität künftiger Aussagen entscheidend sein. Konkrete Ergebnisse hätten dabei mehr Gewicht als eine erneute Aussicht auf späteres Wachstum.
Das Kursziel 6,50 Euro lässt zwar einen rechnerischen Abstand nach oben erkennen. Ob sich dieser schließt, hängt jedoch davon ab, ob TeamViewer wieder überzeugendere operative Argumente liefert. Deutsche Bank Research bleibt mit dem Rating "hold" zunächst abwartend.
Das Risiko: Weitere Enttäuschungen könnten die Bewertung belasten
Die größte Gefahr ergibt sich unmittelbar aus der Kritik von Nicolas Herms: Bleibt die Wachstumsdynamik auch künftig hinter den Erwartungen zurück, könnten weitere Anpassungen von Schätzungen und Kurszielen folgen.
Die aktuelle Senkung zeigt bereits, dass enttäuschende Geschäftszahlen Konsequenzen für die Bewertung haben können. Sie bedeutet allerdings nicht, dass weitere Kürzungen feststehen.
Ebenso wenig lässt sich aus der kurzen Zusammenfassung eine Aussage über Liquiditätsprobleme, einen Gewinneinbruch oder eine konkrete neue Unternehmensprognose ableiten. Der belegte Kritikpunkt ist enger gefasst: TeamViewer hat nach Einschätzung von Deutsche Bank Research niedrige Erwartungen verfehlt und die erhoffte Wachstumsbeschleunigung bislang nicht geliefert.
Für die Aktie bleibt damit vor allem das Vertrauen in die weitere Entwicklung auf dem Prüfstand.
Deutsche Bank Research wartet auf bessere Argumente
Die TeamViewer-Aktienanalyse vom 04.11.2026 ist ein deutlicher Dämpfer für die Wachstumshoffnungen. Nicolas Herms reduziert das Kursziel auf 6,50 Euro nach zuvor 7,50 Euro und bestätigt das Rating "hold".
Der aktuelle Kursanstieg auf 5,38 Euro sorgt zwar für ein freundlicheres Börsenbild, löst aber das operative Problem nicht. Entscheidend bleibt, ob TeamViewer die bislang ausgebliebene Beschleunigung tatsächlich erreicht.
Deutsche Bank Research bleibt deshalb zurückhaltend: Das Kursziel 6,50 Euro liegt über dem angegebenen Kurs, doch Nicolas Herms verlangt mit seiner Einschätzung erkennbar mehr als die Hoffnung auf ein besseres nächstes Quartal.
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(Analyse vom 04.11.2026)
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 4. November 2026
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