TAG Immobilien: D. E. Shaw schlägt zu, Capital Fund Management hält 1,84 Prozent - doch die Aktie steigt!

Bei der TAG Immobilien-Aktie spitzt sich das Duell zwischen institutionellen Leerverkäufern und optimistischen Anlegern zu! Während die Aktie des Immobilienkonzerns um 1,618 Prozent auf 11,93 Euro steigt, verschärft der bekannte Hedgefonds D. E. Shaw & Co., L.P. seine Wette auf fallende Kurse erheblich. Der Finanzinvestor hat seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,60 auf 0,70 Prozent erhöht. Doch D. E. Shaw ist längst nicht der einzige professionelle Marktteilnehmer, der auf der Short-Seite positioniert ist. Auch Capital Fund Management, Acadian Asset Management und weitere Hedgefonds halten beträchtliche Engagements. Besonders brisant: Die jüngsten gemeldeten Short-Positionen summieren sich auf mehrere Prozent des Aktienkapitals. Steht TAG Immobilien damit vor einer neuen Verkaufswelle oder könnten die Leerverkäufer bei einer anhaltenden Kurserholung selbst unter Druck geraten?