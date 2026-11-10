TAG Immobilien Aktie: Gewinnprognose erhöht - steht die große Neubewertung bevor?

Die TAG Immobilien-Aktie präsentiert sich fundamental stärker, als es der niedrige Börsenkurs auf den ersten Blick vermuten lässt. Der FFO I steigt in den ersten neun Monaten 2026 um mehr als 12 %, die Netto-Ist-Miete wächst um fast 10 % und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde angehoben. Gleichzeitig hat der Börsengang von ROBYG die Bilanz verbessert und den LTV auf 42,6 % reduziert. Der ausgewiesene EPRA NTA von 21,79 Euro je Aktie liegt erheblich über dem aktuellen Börsenkurs von 12,05 Euro. Dieser Abschlag eröffnet grundsätzlich Potenzial für eine Neubewertung, ist aber kein Garant für steigende Kurse. Besonders interessant ist die Kombination aus wachsendem Vermietungsgeschäft, zusätzlichem Potenzial in Polen und einer disziplinierten Kapitalallokation. Auf der Risikoseite stehen vor allem die gestiegenen Zinsen, mögliche Immobilienabwertungen und die Schwankungsanfälligkeit des polnischen Entwicklungsgeschäfts. Die aktuellen Analysten zeigen sich dennoch überwiegend optimistisch. Kai Klose von der Berenberg Bank nennt ein Kursziel von 20 Euro und sieht damit rechnerisch knapp 66 % Aufwärtspotenzial. Goldman Sachs bewertet die Aktie mit „buy“ und einem Kursziel von 14,30 Euro. Thomas Rothäusler von Deutsche Bank Research bestätigt ebenfalls das Rating „buy“, senkt das Kursziel allerdings von 18 auf 14 Euro. Die unterschiedlichen Einschätzungen verdeutlichen, dass die fundamentalen Chancen attraktiv erscheinen, die Risiken jedoch keineswegs verschwunden sind. Für die TAG Immobilien-Aktie könnte 2027 zu einem wichtigen Übergangsjahr werden. Das Vermietungsgeschäft soll weiter wachsen, während die reduzierte Beteiligung an ROBYG zunächst das ausgewiesene Verkaufsergebnis belastet. Ab 2028 erwartet das Management wieder stärkere Beiträge aus Polen. Gelingt es TAG Immobilien, seine operative Entwicklung fortzusetzen, die Verschuldung zu kontrollieren und die Immobilienwerte zu stabilisieren, könnte die Aktie langfristig von einer positiven Neubewertung profitieren. Der entscheidende Schlüssel liegt jedoch nicht allein in den steigenden Mieten, sondern in der Fähigkeit, diese Erträge auch in einem anspruchsvollen Zinsumfeld nachhaltig in Wert für die Aktionäre umzuwandeln.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 10. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.