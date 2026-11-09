Super Micro Computer Aktie: Kernexplosion nach starken Q1-Zahlen! Erwartungen bei Umsatz und Gewinn massiv geschlagen

Sollten Anleger jetzt diese Aktien kaufen? Für mutige und antizyklisch agierende Anleger bietet das aktuelle Kursniveau, nach einem 38-prozentigen Absturz auf 12-Monats-Sicht, ein hochattraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, in einer aktuellen Marktanalyse zu Super Micro Computer. Wenn CEO Charles Liang liefere, was er verspreche - nämlich die globale KI-Infrastruktur schneller und kostengünstiger bereitzustellen -, sei die fundamentale Story absolut intakt. Man sollte jedoch weiterhin mit einer hohen Volatilität rechnen, da der Markt das Thema Margenstabilität und die Entwicklung der Neocloud-Kunden weiterhin mit Argusaugen überwachen werde. (Analyse vom 09.11.2026)