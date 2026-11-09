Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U3023, WKN: A40MRM, Ticker-Symbol: MS51, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe.
Super Micro Computer Aktie: Kernexplosion nach starken Q1-Zahlen! Erwartungen bei Umsatz und Gewinn massiv geschlagen
Rekordumsatz und starke Margen von Super Micro überraschen die Wall Street! Mit 19,95 Mrd. USD Umsatz und 1,81 USD Gewinn je Aktie setzt das Unternehmen ein Ausrufezeichen. Die Bruttomarge übertrifft die Erwartungen, der Ausblick bleibt stark. Nach den jüngsten Kursverlusten liefern die Geschäftszahlen neue Argumente für eine Erholung der Aktie!
Kaum ein Wert habe in den letzten Monaten so stark unter Druck gestanden wie der Server- und Rechenzentrumsspezialist Super Micro. Das Unternehmen habe am Dienstag nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal (Fiskaljahr 2027) präsentiert und damit einen massiven Befreiungsschlag geliefert. Nach einem katastrophalen Kursverfall seien die Papiere unmittelbar nach Bekanntgabe der Zahlen um über 5% nach oben geschossen.
Für Anleger, die überlegen würden, stark gefallene Tech-Aktien kaufen zu wollen, biete dieser Bericht eine essenzielle Entscheidungsgrundlage. Im Folgenden präsentiere Jens Klatt von XTB die drei wichtigsten Key Takeaways zur aktuellen Lage der Super Micro Computer Aktie.
Die 3 Key Takeaways zur Super Micro Computer Aktie
1. Rekordzahlen: Umsatz und Marge würden alle Prognosen schlagen
Erwartungen übertroffen: Super Micro habe für das erste Geschäftsquartal einen Rekordumsatz von 19,95 Milliarden USD sowie einen Gewinn je Aktie (EPS) von 1,81 USD gemeldet. Damit seien sowohl die Prognosen der Wall Street als auch die eigenen, vorläufigen Ergebnisse deutlich geschlagen worden.
Margen-Überraschung: Ein großer Kritikpunkt bei Super Micro sei zuletzt die Profitabilität gewesen. Hier habe das Unternehmen abgeliefert: Die Bruttomarge habe bei über 12,8% gelegen und damit die vorab kommunizierte Spanne von 12% bis 12,5% übertroffen.
Strategische Transformation: Laut CEO Charles Liang schreite die Wandlung zu einem Komplettanbieter für KI- und IT-Rechenzentrumslösungen erfolgreich voran. Die "Data Center Building Block Solutions" würden erheblichen Mehrwert schaffen, was durch den Ausbau globaler Produktionskapazitäten weiter skaliert werden solle.
2. Gigantischer Ausblick für das zweite Quartal
Prognose pulverisiere Analysten-Schätzungen: Das Management von Super Micro blicke extrem optimistisch in die unmittelbare Zukunft. Für das zweite Quartal rechne das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 19,5 und 21,5 Milliarden USD.
Der Markt sei überrascht worden: Diese Prognose liege meilenweit über den Erwartungen der Analysten, die im Vorfeld lediglich mit einem Umsatz von 16,35 Milliarden USD gerechnet hätten. Dies beweise, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur im Serverbereich weiterhin ungebrochen hoch sei.
3. Der Neocloud-Schock als Hintergrund der Kursverluste
Ein hartes Jahr: Die starken Zahlen würden auf eine extrem ausgebombte Aktie treffen. In den letzten 12 Monaten sei die Super Micro Aktie aufgrund von Rentabilitätszweifeln um 38% abgestürzt.
Der Gartner-Bericht: Allein im letzten Monat habe das Papier 27% verloren. Auslöser sei ein Bericht von Gartner gewesen, der prognostiziert habe, dass 80% der sogenannten "Neocloud"-Unternehmen bis 2030 wegen mangelnder Kapitalrendite (ROI) scheitern würden.
Der Dominoeffekt: Da Neocloud-Anbieter wie CoreWeave (Kunde von Supermicro) und Nebius nach diesem Bericht massive Kursverluste (-40% bzw. -37%) erlitten hätten, sei Super Micro in Sippenhaft genommen worden. Die starken Q1-Zahlen würden nun jedoch beweisen, dass Super Micro operativ weiterhin exzellent liefere.
Expertenfazit von Jens Klatt: Die Fakten würden (vorerst) die Angst besiegen
Mit einem Rekordumsatz von knapp 20 Milliarden US-Dollar und einer unerwartet starken Bruttomarge schlägt Super Micro die eigenen Prognosen und die der Wall Street deutlich. Dieser operative Befreiungsschlag straft die extremen Abverkäufe der letzten Wochen eindrucksvoll Lügen.
Die Diskrepanz zwischen operativer Leistung und der jüngsten Kursentwicklung könnte bei der Super Micro Aktie aktuell kaum größer sein. Ein Rekordumsatz von knapp 20 Milliarden US-Dollar und eine weit über den Erwartungen liegende Umsatzprognose für das nächste Quartal (bis zu 21,5 Milliarden US-Dollar) würden die extremen Abverkäufe der letzten Wochen Lügen strafen. Die Panik rund um den Gartner-Bericht und die Rentabilität der Neocloud-Kunden habe den Kurs massiv gedrückt, doch die harten Unternehmenszahlen von Super Micro würden zeigen, dass das Geld aktuell in Strömen fließe.
Sollten Anleger jetzt diese Aktien kaufen? Für mutige und antizyklisch agierende Anleger bietet das aktuelle Kursniveau, nach einem 38-prozentigen Absturz auf 12-Monats-Sicht, ein hochattraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, in einer aktuellen Marktanalyse zu Super Micro Computer. Wenn CEO Charles Liang liefere, was er verspreche - nämlich die globale KI-Infrastruktur schneller und kostengünstiger bereitzustellen -, sei die fundamentale Story absolut intakt. Man sollte jedoch weiterhin mit einer hohen Volatilität rechnen, da der Markt das Thema Margenstabilität und die Entwicklung der Neocloud-Kunden weiterhin mit Argusaugen überwachen werde. (Analyse vom 09.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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