SolarEdge Aktie vor dem nächsten Rückschlag? RBC Capital wird deutlich vorsichtiger

Die SolarEdge-Aktienanalyse von RBC Capital vom 6. November 2026 liefert ein differenziertes Bild. Analyst Christopher Dendrinos senkt das Kursziel von 30 auf 25 USD und bestätigt das Rating "sector perform". Beim angegebenen Aktienkurs von 27,66 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Abwärtspotenzial von 9,62 Prozent. Die Zurückhaltung ist nachvollziehbar: SolarEdge hat zwar im dritten Quartal 2026 erhebliche Fortschritte erzielt, erwartet für das vierte Quartal jedoch einen deutlichen Umsatzrückgang und eine spürbar niedrigere Bruttomarge. Besonders die schwache Nachfrage in den USA und Deutschland belastet die Perspektiven. Gleichzeitig zeigt das Unternehmen, dass die Restrukturierung Wirkung entfaltet. Die bereinigte Bruttomarge erreichte im dritten Quartal 34,7 Prozent, das bereinigte EBITDA stieg auf 31,8 Millionen USD und der operative Verlust schrumpfte erheblich. Langfristig bieten die Nexis-Plattform, Batteriespeicher und die Entwicklung neuer Technologien für KI-Rechenzentren zusätzliche Chancen. Doch bevor die SolarEdge-Aktie nachhaltig von diesen Perspektiven profitieren kann, muss das Unternehmen beweisen, dass die Umsatzentwicklung wieder stabilisiert werden kann. RBC Capital bleibt mit dem Kursziel 25 USD und dem Rating "sector perform" vorsichtig. Für Anleger dürfte deshalb die entscheidende Frage lauten: Gelingt SolarEdge die Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum, bevor die schwache Nachfrage die jüngsten Fortschritte bei der Profitabilität wieder zunichtemacht?

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 10. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.