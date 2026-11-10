SoftBank Quartalszahlen: 7 Milliarden Dollar Verlust – doch OpenAI steht unverändert in den Büchern

Für weitsichtige Anleger ist die SoftBank Group heute vor allem eines: eine mit Schulden finanzierte Wette auf zwei Unternehmen. Die Beteiligungen an der Chip-Designerin Arm, an der SoftBank rund 90 Prozent hält, und an OpenAI machen laut Unternehmensangaben den Großteil des Nettovermögenswerts aus. Steigen die Bewertungen dieser beiden, steigt der Wert von SoftBank überproportional. Fallen sie, wirkt der Hebel in die andere Richtung. Wie stark diese Abhängigkeit ist, zeigt der Kursverlauf: Nach einem Rekordhoch im Mai hat sich die Aktie seit Anfang September fast halbiert. Vor dem Kurssprung vom Dienstag lag sie seit Jahresbeginn 23 Prozent im Minus.