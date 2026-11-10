Es ist ein Quartal, das die Widersprüche der SoftBank Group offenlegt. Am Dienstag schloss die Aktie in Tokio 13,9 Prozent höher, getragen von einer Erholung der asiatischen Technologiewerte nach einem festeren Wall-Street-Handel. Erst nach Handelsschluss folgten die SoftBank Quartalszahlen – und die haben es in sich. Für das zweite Geschäftsquartal von Juli bis September meldet der japanische Technologie-Investor einen Nettoverlust von 1,12 Billionen Yen, umgerechnet rund 7,1 Milliarden Dollar. Ein Jahr zuvor stand noch ein Gewinn von 2,5 Billionen Yen. Es ist der erste Quartalsverlust seit fast zwei Jahren. Die eigentliche Reaktion der Börse auf diese Zahlen steht damit erst am Mittwoch bevor.
SoftBank Quartalszahlen: 7 Milliarden Dollar Verlust – doch OpenAI steht unverändert in den Büchern
Die SoftBank Quartalszahlen fallen dramatisch aus: Statt des erwarteten Gewinns von 129 Milliarden Yen meldet die Group einen Nettoverlust von 1,12 Billionen Yen, rund 7 Milliarden Dollar. Bemerkenswert ist, was nicht im Verlust steckt: eine Abwertung von OpenAI. Gleichzeitig steigen Schulden und Zinskosten kräftig. Was hinter den Zahlen steckt, was Analysten sagen und was Anleger jetzt wissen müssen.
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SoftBank Quartalszahlen
Der Konsens lag um mehr als eine Billion Yen daneben
Dass die Ergebnisse von SoftBank kaum vorherzusagen sind, ist bekannt. Dieses Mal war die Lücke aber besonders groß.
Im Schnitt hatten acht von Bloomberg befragte Analysten mit einem Gewinn von 129 Milliarden Yen gerechnet. Selbst die pessimistischste Schätzung in einer Umfrage des Datendienstes LSEG sah nur einen Verlust von 113 Milliarden Yen. Tatsächlich fiel der Verlust rund zehnmal so hoch aus. Gegenüber dem Konsens klafft eine Lücke von rund 1,25 Billionen Yen. Operativ sieht es dagegen besser aus: Der Umsatz stieg auf 2,22 Billionen Yen und übertraf die Erwartung von rund 2,02 Billionen Yen deutlich.
Der Verlust hat drei Ursachen. Erstens drehte das Anlageergebnis ins Minus: Insgesamt verbuchte SoftBank einen Verlust aus Investments von 133,6 Milliarden Yen, nach einem Gewinn von 3,44 Billionen Yen ein Jahr zuvor. Zweitens stiegen die Finanzierungskosten auf 461,9 Milliarden Yen im Quartal. Drittens lieferte der Vision Fund keinen Rückenwind mehr.
Investigativ
Die Zahl, die fehlt: keine Abwertung von OpenAI
Die wichtigste Erkenntnis des Berichts steckt nicht im Verlust, sondern in dem, was nicht darin enthalten ist.
SoftBank hat seine Beteiligung an OpenAI im Halbjahr weder auf- noch abgewertet. Die Bewertung entspricht laut Bericht dem Stand vom März 2026. Ende September standen einem Einsatz von 54,6 Milliarden Dollar ein beizulegender Zeitwert von 99,6 Milliarden Dollar gegenüber – ein Buchgewinn von rund 45 Milliarden Dollar. Am 1. Oktober kamen weitere 10 Milliarden Dollar hinzu. Damit hat SoftBank insgesamt 64,6 Milliarden Dollar in OpenAI investiert und hält rund 13 Prozent.
Das ist für Anleger eine zentrale Information. Der hohe Verlust ist entstanden, obwohl das größte Einzelrisiko im Portfolio gar nicht angetastet wurde. Und das in einem Quartal, in dem börsennotierte KI-Werte unter Druck standen. Der Buchgewinn von 45 Milliarden Dollar ist ein Puffer, aber er ist nicht realisiert. OpenAI ist nicht börsennotiert, eine Bewertung entsteht erst bei neuen Finanzierungsrunden oder Anteilsverkäufen. Sollte eine künftige Runde niedriger ausfallen, würde das direkt auf das Ergebnis von SoftBank durchschlagen.
Auffällig ist zudem: Laut Berichten verbuchte SoftBank einen Gewinn von 1,06 Billionen Yen auf seine Intel-Beteiligung. Trotzdem stand im gesamten Anlageergebnis ein Minus. Andere Positionen müssen also deutlich mehr verloren haben, als Intel eingebracht hat.
Vision Fund
Vom Billionen-Gewinn zum Verlust
Der Vision Fund, jahrelang Gewinnmaschine und Problemkind zugleich, rutschte mit einem Segmentverlust von 81,58 Milliarden Yen ins Minus. Ein Jahr zuvor hatte er noch 2,38 Billionen Yen beigesteuert, damals vor allem dank OpenAI. Im ersten Fonds glich ein Gewinn von 1,3 Milliarden Dollar auf die Beteiligung an der TikTok-Mutter ByteDance die Kursverluste bei börsennotierten Beteiligungen wie Coupang und Grab nicht ganz aus: Unter dem Strich stand ein kleines Minus von 20 Millionen Dollar. Der zweite Fonds, in dem die OpenAI-Anteile liegen, erzielte ein Plus von 89,26 Milliarden Yen.
Die Bilanz
Schulden steigen schneller als die Erträge
Wer verstehen will, warum Anleihegläubiger nervös werden, muss in die Kapitalflussrechnung schauen. Im ersten Halbjahr flossen 5,37 Billionen Yen in Investitionen, vor allem in weitere OpenAI-Anteile sowie in Kraftwerks- und Rechenzentrumsprojekte in den USA. Finanziert wurde das mit 8,05 Billionen Yen an frischem Geld. Die verzinslichen Verbindlichkeiten des Konzerns stiegen binnen sechs Monaten um 7,91 Billionen Yen auf 32,59 Billionen Yen. Den Brückenkredit für OpenAI hat SoftBank vorzeitig zurückgezahlt und gekündigt. Die noch offenen Kosten dieser Finanzierung wurden dadurch auf einen Schlag fällig und belasten das Quartal zusätzlich.
Der Kreditmarkt hat das registriert. Die Kosten für die Absicherung von SoftBank-Anleihen gegen einen Zahlungsausfall stiegen vergangene Woche auf den höchsten Stand seit vier Jahren. Zusätzlich verlor SoftBank eine strategische Option: China hat die geplante Übernahme der Robotiksparte von ABB für 5,4 Milliarden Dollar blockiert.
Das Kerngeschäft
Telekom läuft, KI-Chips kosten Geld
Abseits der Beteiligungen zeigt das operative Geschäft zwei Gesichter. Das Segment SoftBank, im Wesentlichen die Mobilfunktochter, steigerte im Halbjahr den Umsatz um 11,7 Prozent und das Segmentergebnis um 12,9 Prozent auf 668 Milliarden Yen. Der neue Bereich AI Computing mit den Halbleiteraktivitäten wuchs beim Umsatz um 35,5 Prozent, schrieb aber wegen hoher Forschungskosten und aktienbasierter Vergütung einen Verlust von 322,1 Milliarden Yen.
Die Analysten
„SoftBank könnte gezwungen sein, mit dem Investieren aufzuhören“
Die Stimmung unter Beobachtern war schon vor den Zahlen angespannt. Im Mittelpunkt steht nicht das Quartalsergebnis, sondern die Frage der Finanzierung.
Besonders deutlich wurde Rolf Bulk, Leiter Halbleiter und Infrastruktur beim Research-Haus Futurum Group. Der Aufbau von KI-Infrastruktur, ihre Finanzierung, die Energieversorgung und der Einsatzort seien Fragen, die vor sechs Monaten viel leichter zu beantworten gewesen seien als heute, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Und weiter:
SoftBank may find itself in a position where they have to stop investing.
Übersetzt: SoftBank könnte in eine Lage geraten, in der es mit dem Investieren aufhören muss. Bulk hält eine defensivere Haltung des Konzerns für möglich. Hintergrund ist auch der Ausgang der US-Zwischenwahlen: Der deutliche Erfolg der Demokraten hat nach Einschätzung von Marktbeobachtern die Erwartung verstärkt, dass Regulierung und Genehmigungen den Bau von Rechenzentren verzögern könnten.
Neue Kursziele und Einstufungen großer Häuser nach den Zahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Die Spanne der Gewinnschätzungen vor der Veröffentlichung – von einem Plus von 233 Milliarden Yen bis zu einem Minus von 113 Milliarden Yen – zeigt aber, wie unsicher selbst Profis bei SoftBank sind. Das Ergebnis hängt weniger vom operativen Geschäft ab als von den Bewertungen eines kleinen Kreises großer Beteiligungen.
Das große Bild
Ein gehebelter Anteilsschein auf OpenAI und Arm
Für weitsichtige Anleger ist die SoftBank Group heute vor allem eines: eine mit Schulden finanzierte Wette auf zwei Unternehmen. Die Beteiligungen an der Chip-Designerin Arm, an der SoftBank rund 90 Prozent hält, und an OpenAI machen laut Unternehmensangaben den Großteil des Nettovermögenswerts aus. Steigen die Bewertungen dieser beiden, steigt der Wert von SoftBank überproportional. Fallen sie, wirkt der Hebel in die andere Richtung. Wie stark diese Abhängigkeit ist, zeigt der Kursverlauf: Nach einem Rekordhoch im Mai hat sich die Aktie seit Anfang September fast halbiert. Vor dem Kurssprung vom Dienstag lag sie seit Jahresbeginn 23 Prozent im Minus.
Gründer Masayoshi Son hat sein Haus kompromisslos auf künstliche Superintelligenz ausgerichtet. Für den Erfolg dieser Strategie sind drei Dinge entscheidend: dass OpenAI weiter zu steigenden Bewertungen Kapital aufnimmt oder an die Börse geht, dass die Nachfrage nach Rechenleistung den enormen Ausbau der Rechenzentren rechtfertigt und dass SoftBank sich die Finanzierung bis dahin leisten kann. Das Quartal zeigt, dass die dritte Bedingung zum Engpass wird. Die Schulden wachsen, die Zinskosten steigen, und frisches Geld kommt derzeit vor allem aus Krediten und Anleihen.
Die SoftBank-Group-Aktie auf einen Blick
SoftBank Group Corp. (Tokio: 9984, ISIN: JP3436100006) – Schlusskurs am 10. November 2026 13,9 Prozent höher, Zahlen nach Handelsschluss
Zweites Geschäftsquartal (Juli bis September 2026): Nettoverlust 1,12 Billionen Yen nach 2,5 Billionen Yen Gewinn im Vorjahr
Erwartung: Gewinn von 129 Milliarden Yen (Bloomberg-Konsens)
Umsatz: 2,22 Billionen Yen, erwartet rund 2,02 Billionen Yen
Vision Fund: Segmentverlust 81,58 Milliarden Yen nach 2,38 Billionen Yen Gewinn
Finanzierungskosten im Quartal: 461,9 Milliarden Yen
OpenAI: 64,6 Milliarden Dollar investiert, Anteil rund 13 Prozent, Bewertung unverändert seit März
Verzinsliche Verbindlichkeiten: 32,59 Billionen Yen
Häufige Fragen zu den SoftBank Quartalszahlen
Wie fielen die SoftBank Quartalszahlen aus?
Die SoftBank Group meldete für das zweite Geschäftsquartal von Juli bis September 2026 einen Nettoverlust von 1,12 Billionen Yen, rund 7 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt einen Gewinn von 129 Milliarden Yen erwartet. Der Umsatz lag mit 2,22 Billionen Yen über den Erwartungen.
Warum macht SoftBank Verlust?
Das Anlageergebnis drehte ins Minus, weil börsennotierte Beteiligungen wie Coupang und Grab an Wert verloren. Gleichzeitig stiegen die Finanzierungskosten wegen höherer Schulden auf 461,9 Milliarden Yen im Quartal. Der Vision Fund rutschte in die Verlustzone.
Hat SoftBank OpenAI abgewertet?
Nein. Die Bewertung der OpenAI-Beteiligung blieb laut Bericht gegenüber März 2026 unverändert. Ende September stand einem Einsatz von 54,6 Milliarden Dollar ein Buchwert von 99,6 Milliarden Dollar gegenüber. Inzwischen hat SoftBank insgesamt 64,6 Milliarden Dollar investiert.
Warum stieg die SoftBank-Aktie trotz Verlust?
Der Kursanstieg von 13,9 Prozent am Dienstag fand vor der Veröffentlichung der Zahlen statt. Er ging auf eine breite Erholung asiatischer Technologiewerte zurück. Wie die Börse auf die Zahlen selbst reagiert, zeigt sich erst im folgenden Handel.
Sind SoftBank Group und SoftBank Corp. dasselbe Unternehmen?
Nein. SoftBank Corp. ist die börsennotierte Mobilfunktochter, die am Montag Rekordzahlen meldete. Die SoftBank Group ist die Muttergesellschaft mit den Beteiligungen an Arm, OpenAI und den Vision Funds.
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