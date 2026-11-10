Silber: Fortsetzung der Erholung - Chartanalyse

Nach dem jüngsten Ausbruchsversuch könnte Silber die Erholung weiter fortsetzen. Zunächst stelle der Bereich bei 54,48 USD eine wichtige Hürde dar. Gelingt der Anstieg darüber, könnte auch der mittelfristige Abwärtstrend bei derzeit rund 58,50 USD erreicht werden. Erst oberhalb dieser Trendlinie würde sich das Chartbild deutlicher aufhellen und weiteres Potenzial bis 61,42 USD eröffnen. Scheitere Silber hingegen bereits bei 54,48 USD, müsste ein erneuter Test der wichtigen Unterstützung bei 48,59 USD einkalkuliert werden. Darunter würde sich das mittelfristige Chartbild weiter eintrüben.