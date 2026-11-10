Rückblick: Silber bewegte sich in den vergangenen Wochen innerhalb einer weiteren Abwärtswelle deutlich zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.
Silber: Fortsetzung der Erholung - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Die Notierungen hätten zuletzt den längerfristigen Aufwärtstrend im Bereich von 48,59 USD erreicht und sich dort stabilisiert. Ausgehend von dieser Unterstützung habe eine deutliche Gegenbewegung eingesetzt, die am Montag auch knapp über den kurzfristigen Abwärtstrend geführt habe.
Ausblick
Nach dem jüngsten Ausbruchsversuch könnte Silber die Erholung weiter fortsetzen. Zunächst stelle der Bereich bei 54,48 USD eine wichtige Hürde dar. Gelingt der Anstieg darüber, könnte auch der mittelfristige Abwärtstrend bei derzeit rund 58,50 USD erreicht werden. Erst oberhalb dieser Trendlinie würde sich das Chartbild deutlicher aufhellen und weiteres Potenzial bis 61,42 USD eröffnen. Scheitere Silber hingegen bereits bei 54,48 USD, müsste ein erneuter Test der wichtigen Unterstützung bei 48,59 USD einkalkuliert werden. Darunter würde sich das mittelfristige Chartbild weiter eintrüben.
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