Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker: ENR) unter die Lupe.
Siemens Energy Aktie: Trügerische Rally am Widerstand
Siemens Energy gewinnt 6,42%, doch der übergeordnete Abwärtstrend bleibt intakt.
ENRENR
In den aktuellen Aktien News hätten zu Beginn der Handelswoche klare Erholungstendenzen im Vordergrund gestanden: Per Xetra-Schluss hätten 29 Werte im Plus notiert, während 11 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gegangen seien. Angeführt worden sei das Tableau von der Siemens Energy Aktie, die sich um kräftige 6,42% verteuert habe, gefolgt von Infineon (+5,71%) und Airbus (+5,47%).
Damit habe sich das Papier von Siemens Energy nicht nur den Status als stärkster Wert des Tages gesichert, sondern nahtlos an den Freitag der Vorwoche angeknüpft, an dem die Aktie die DAX-Gewinnerliste ebenfalls angeführt habe.
📌 Die 3 Key Takeaways zur Siemens Energy Aktie
Kurzfristiges Momentum, übergeordneter Bärenmarkt: Die Siemens Energy Aktie habe den DAX per Xetra-Schluss mit +6,42% angeführt, bewege sich im Tageschart (Daily) jedoch weiterhin in einem intakten Abwärtstrend.
Entscheidende Hürden im Daily: Eine nachhaltige Entlastung setze zwingend Tagesschlusskurse über der SMA20 (127,80 EUR) sowie der SMA50 (136,89 EUR) voraus; erstere habe frühere Erholungen wiederholt ausgebremst.
4-Stunden-Chart entspannt, Unterseite bleibt Risiko: Im 4h-Chart helle sich das Bild kurzfristig auf (SMA20 bei 120,44 EUR zurückerobert). Scheitere der Anstieg an der 4h-SMA50 (126,10 EUR) oder kippe das Momentum mit einer roten Tageskerze, drohe ein erneuter Test des Jahrestiefs.
Chartcheck Daily: Technischer Rebound im übergeordneten Abwärtstrend
Ende August sei die 200-Tage-Linie (SMA200, aktuell bei 153,75 EUR) dynamisch aufgegeben worden. Zuvor habe dieser gleitende Durchschnitt zuverlässig als Unterstützung gedient. Nachfolgende Stabilisierungsversuche seien von kurzer Dauer geblieben: Zwar habe sich der Kurs temporär über die SMA20 (aktuell bei 127,80 EUR) geschoben, für eine Etablierung über der SMA50 (aktuell bei 136,89 EUR) habe den Bullen jedoch die Durchschlagskraft gefehlt. Die Folge sei eine konsequente Abweisung nach Süden gewesen.
Nach Ausbildung eines neuen Jahrestiefs bei 117,00 EUR habe zuletzt eine technische Gegenbewegung eingesetzt. Im Tageschart bleibe die Lage jedoch angespannt:
Bullisches Szenario: Setze sich der Kaufdruck der Vortage fort, rücke die SMA20 (127,80 EUR) in den Fokus. An dieser Marke seien bisherige Aufwärtsimpulse zuverlässig gescheitert. Erst ein per Tagesschluss bestätigter Ausbruch über die SMA20 und nachfolgend über die SMA50 (136,89 EUR) würde den Weg zu einer substanziellen Trendwende ebnen.
Bärisches Szenario: Formiere die Aktie im heutigen Handelsverlauf eine rote Tageskerze, drohe die Wiederaufnahme des primären Abwärtstrends mit einem erneuten Test des Jahrestiefs.
Übergeordnete Einschätzung Daily: Bärisch
Chartcheck 4h-Chart: Kurzfristige Entspannung über der SMA20
Im untergeordneten 4-Stunden-Chart sei es dem Papier im Oktober nicht gelungen, sich nachhaltig über der SMA200 (aktuell bei 135,79 EUR) festzusetzen. In der Konsequenz habe der Titel neue Verlaufstiefs markiert, ehe die Erholungsbewegung von Freitag und Montag für spürbare Entlastung gesorgt habe.
Die Aktie habe die 4h-SMA20 (120,44 EUR) zurückerobert und sich nach oben abgesetzt. Setze sich das Momentum fort, liege das nächste Zwischenziel an der 4h-SMA50 bei 126,10 EUR.
Unterstützung für Bullen: Rücksetzer sollten zwingend im Bereich der SMA20 (120,44 EUR) abgefangen werden, um die laufende Erholungsstruktur nicht zu gefährden.
Gefahrensignal: Falle der Kurs wieder nachhaltig unter 120,44 EUR zurück, drehe der Fokus erneut unmittelbar auf die Unterseite.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Neutral
Tagesprognose: Aufwärts (Rebound-Fortsetzung)
Relevante Kursmarken im Überblick
Widerstände (EUR):
162,70: Offenes Gap
153,85: SMA200 Daily
136,89: SMA50 Daily
135,79: SMA200 / 4h
127,80: SMA20 Daily
126,10: SMA50 / 4h
125,70
Unterstützungen (EUR):
120,44: SMA20 / 4h
119,59
118,75
115,35
111,14
106,85: Offenes Gap
(Analyse vom 10.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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