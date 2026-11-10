Siemens Energy Aktie: Trügerische Rally am Widerstand

Ende August sei die 200-Tage-Linie (SMA200, aktuell bei 153,75 EUR) dynamisch aufgegeben worden. Zuvor habe dieser gleitende Durchschnitt zuverlässig als Unterstützung gedient. Nachfolgende Stabilisierungsversuche seien von kurzer Dauer geblieben: Zwar habe sich der Kurs temporär über die SMA20 (aktuell bei 127,80 EUR) geschoben, für eine Etablierung über der SMA50 (aktuell bei 136,89 EUR) habe den Bullen jedoch die Durchschlagskraft gefehlt. Die Folge sei eine konsequente Abweisung nach Süden gewesen.