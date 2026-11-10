Siemens Aktie: Von JPMorgans Favoritenliste gestrichen – trotzdem 26% Potenzial

Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker: SIE) steigt um 3,25 Euro beziehungsweise 1,20% auf 274,25 Euro. Gleichzeitig setzt JPMorgan ein differenziertes Signal: Phil Buller streicht Siemens von der "Analyst Focus List", bestätigt aber das Kursziel 345 Euro und das Rating "overweight". Die Siemens-Aktienanalyse vom 09.11.2026 verbindet damit eine geringere Priorität innerhalb der Branchenauswahl mit einer weiterhin positiven Bewertung. Gegenüber dem genannten Aktienkurs liegt das rechnerische Aufwärtspotenzial bei rund 25,8%.