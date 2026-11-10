Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker: SIE) steigt um 3,25 Euro beziehungsweise 1,20% auf 274,25 Euro. Gleichzeitig setzt JPMorgan ein differenziertes Signal: Phil Buller streicht Siemens von der "Analyst Focus List", bestätigt aber das Kursziel 345 Euro und das Rating "overweight". Die Siemens-Aktienanalyse vom 09.11.2026 verbindet damit eine geringere Priorität innerhalb der Branchenauswahl mit einer weiterhin positiven Bewertung. Gegenüber dem genannten Aktienkurs liegt das rechnerische Aufwärtspotenzial bei rund 25,8%.
Siemens Aktie: Von JPMorgans Favoritenliste gestrichen – trotzdem 26% Potenzial
JPMorgan streicht Siemens von der Favoritenliste, bestätigt aber das Kursziel von 345 Euro und das Rating "overweight".
Abschied von der Favoritenliste – die positive Einstufung bleibt
Die Streichung von der "Analyst Focus List" bedeute in diesem Fall keine Herabstufung des Ratings. Phil Buller halte für JPMorgan am Rating "overweight" fest. Auch das Kursziel 345 Euro bleibe unverändert.
Die Siemens-Aktienanalyse unterscheide damit zwischen der grundsätzlichen Einschätzung der Aktie und ihrer Attraktivität gegenüber anderen Branchenwerten. Phil Buller bleibe Siemens gegenüber positiv eingestellt, räume anderen Titeln aktuell jedoch einen höheren Stellenwert ein.
Für Anleger sei diese Unterscheidung wesentlich: JPMorgan ziehe die bisherige Einstufung nicht zurück, nehme Siemens aber aus dem besonders hervorgehobenen Kreis der Analystenfavoriten.
Bewertungsprämie inzwischen erreicht
Als Begründung verweise Phil Buller auf die Bewertung. Die Siemens-Aktien würden inzwischen die gerechtfertigte Prämie gegenüber der Branchenbewertung aufweisen.
Damit sei der Bewertungsaufschlag, den Phil Buller für angemessen halte, mittlerweile vorhanden. Die Aussage bedeute allerdings nicht, dass JPMorgan die Aktie als überbewertet einstufe. Das unveränderte Rating "overweight" und das Kursziel 345 Euro würden vielmehr zeigen, dass die grundsätzlich positive Einschätzung bestehen bleibe.
Die Siemens-Aktienanalyse von JPMorgan liefere somit keinen pauschalen Rückzug, sondern eine veränderte Gewichtung innerhalb der Branchenauswahl.
Ausblick dürfte die Markterwartungen treffen
Beim bevorstehenden Ausblick rechne Phil Buller mit Aussagen im Rahmen der Markterwartungen. Eine deutlich darüber hinausgehende Prognose stelle der Analyst von JPMorgan in der vorliegenden Einschätzung damit nicht in Aussicht.
Für Anleger rücke folglich die Frage in den Mittelpunkt, ob Siemens die bereits vorhandenen Erwartungen erfüllen könne. Zusätzliche positive Überraschungen würden einen möglichen weiteren Impuls darstellen, seien in der beschriebenen Erwartung von Phil Buller jedoch nicht vorausgesetzt.
Siemens Energy und Legrand stehen höher im Kurs
Innerhalb der Branche gebe Phil Buller aktuell den Aktien von Siemens Energy und Legrand den Vorzug. Die Siemens-Aktienanalyse von JPMorgan mache damit deutlich, dass eine positive Einschätzung für Siemens nicht automatisch die höchste Priorität im Branchenvergleich bedeute.
Warum Phil Buller die beiden anderen Titel im Einzelnen bevorzuge, gehe aus der vorliegenden Zusammenfassung nicht hervor. Klar sei jedoch die Rangfolge: Siemens bleibe mit dem Rating "overweight" positiv eingestuft, während Siemens Energy und Legrand derzeit die bevorzugten Alternativen seien.
Kursziel 345 Euro: Weiterhin Abstand zum aktuellen Kurs
Zwischen dem genannten Aktienkurs von 274,25 Euro und dem Kursziel 345 Euro liegen 70,75 Euro. Das entspricht einem rechnerischen Potenzial von rund 25,8%, stellt aber keine zugesicherte Kursentwicklung dar.
Phil Buller halte damit an einer positiven Kursperspektive fest, obwohl die gerechtfertigte Bewertungsprämie gegenüber der Branche inzwischen erreicht sei. Entscheidend sei die Kombination aus unveränderter Einstufung und geringerer Priorität innerhalb seiner Aktienauswahl.
JPMorgan bestätigt in der Siemens-Aktienanalyse das Kursziel 345 Euro und das Rating "overweight". Phil Buller bleibt damit grundsätzlich optimistisch, bevorzugt aktuell aber Siemens Energy und Legrand.
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(Analyse vom 09.11.2026)
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 10. November 2026
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