SDAX-Profiteur LPKF: Shortseller auf dem Rückzug!

Die LPKF-Aktie sorgt für einen kräftigen Kurssprung an der Börse! Während die Papiere des deutschen Lasertechnologiespezialisten um 3,84 Prozent auf 9,18 Euro steigen, reduziert ein institutioneller Leerverkäufer seine Wette auf fallende Kurse erheblich. SIH Partners, LLLP hat seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,68 auf 0,56 Prozent gesenkt. Gleichzeitig hält der US-amerikanische Investor WorldQuant, LLC eine deutlich größere Short-Position von 0,97 Prozent. Die Kombination aus steigenden Aktienkursen und einer deutlichen Positionsreduzierung wirft eine spannende Frage auf: Beginnen die Leerverkäufer bei LPKF nervös zu werden, oder könnte die jüngste Kurserholung nur eine kurze Verschnaufpause vor neuen Turbulenzen sein?