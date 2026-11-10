News G24 aktien bullish Technologie

Scout24 Aktie: KI-Fantasie trifft auf 54% Kurspotenzial

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 15:34 3 Min.

Berenberg bestätigt für Scout24 das Kursziel von 140 Euro und sieht KI als Treiber des zweistelligen Wachstums.

Bild: Scout24 SE

Die Scout24-Aktie (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker: G24) legt zu: Der Kurs steigt um 1,85 Euro beziehungsweise 2,08% auf 90,65 Euro. Noch deutlich höher liegt die Messlatte von Berenberg. Gerhard Orgonas bestätigt in seiner Scout24-Aktienanalyse vom 09.11.2026 das Kursziel 140 Euro und das Rating "buy". Gegenüber dem genannten Aktienkurs ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 54,4%. KI als Wachstumstreiber: Mehr als ein Schlagwort Künstliche Intelligenz helfe dem Betreiber von Internet-Portalen wie ImmoScout24, prozentual zweistellig zu wachsen, erläutere Gerhard Orgonas in seiner langfristigen Einschätzung nach den kürzlich vorgelegten Quartalszahlen. Damit rücke in der Scout24-Aktienanalyse von Berenberg der konkrete geschäftliche Nutzen der Technologie in den Mittelpunkt. KI sei aus Sicht von Gerhard Orgonas bereits ein Faktor, der die Wachstumsentwicklung des Unternehmens unterstütze. Die positive Einschätzung münde weiterhin in das Rating "buy". Mit dem Kursziel 140 Euro signalisiere Berenberg zugleich, dass Gerhard Orgonas der Aktie auf dem genannten Kursniveau weiteres Potenzial zutraue. Plattformstrategie gewinnt an Dynamik Die KI-gestützte Plattformstrategie gewinne zunehmend an Dynamik. Das gelte nach Einschätzung von Gerhard Orgonas auch für die KI-Monetarisierung, also die Umsetzung technologischer Möglichkeiten in zusätzliche Erlöse. Gerade diese Verbindung sei ein wesentlicher Punkt der Scout24-Aktienanalyse: Die Technologie solle nicht allein das Angebot verbessern, sondern auch wirtschaftlich nutzbar werden. Berenberg sehe bei dieser Entwicklung wachsenden Schwung. Konkrete Umsatzbeiträge einzelner KI-Angebote oder eine genaue Aufschlüsselung der erwarteten Wachstumseffekte nennt die vorliegende Zusammenfassung allerdings nicht. Wie stark die Monetarisierung künftig zum Geschäft beiträgt, bleibt deshalb ein wichtiger Punkt für die weitere Beobachtung. Kursziel 140 Euro: Hohe Erwartungen an die Umsetzung Zwischen dem Aktienkurs von 90,65 Euro und dem Kursziel 140 Euro liegen 49,35 Euro. Dieser Abstand macht die Zuversicht von Berenberg deutlich, ist jedoch keine Garantie für einen entsprechenden Kursanstieg. Für die Bewertung der weiteren Entwicklung ist entscheidend, ob Scout24 das von Gerhard Orgonas beschriebene Wachstum fortsetzen und die KI-Monetarisierung weiter ausbauen kann. Eine nachlassende Dynamik würde die positive Investmentthese entsprechend auf die Probe stellen. Gerhard Orgonas bleibe nach den Quartalszahlen bei seiner langfristig positiven Einschätzung. Die zunehmende Dynamik der KI-gestützten Plattformstrategie und der KI-Monetarisierung stütze das unveränderte Rating "buy". Berenberg bleibt auf der Käuferseite Die Scout24-Aktienanalyse von Berenberg stelle damit zwei eng verbundene Chancen heraus: KI unterstütze das prozentual zweistellige Wachstum, während ihre Monetarisierung an Dynamik gewinne. Gerhard Orgonas sehe darin weiterhin Gründe für eine positive Bewertung der Aktie. Berenberg bestätigt für Scout24 das Kursziel 140 Euro und das Rating "buy". Gerhard Orgonas bleibt damit trotz des großen Abstands zum genannten Aktienkurs klar optimistisch. Teile diesen Artikel mit deinen Freunden – eine Wohnung mit 54% mehr Platz ist schwer zu finden. Einen Artikel über 54% rechnerisches Kurspotenzial kannst du ihnen immerhin mietfrei schicken! (Analyse vom 09.11.2026) Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 10. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.