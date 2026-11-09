Scout24 Aktie: Immobilienportal mit Börsenfantasie - Jefferies setzt weiter auf steigende Kurse!

Die Scout24-Aktie bietet eine interessante Kombination aus digitalem Plattformgeschäft, hoher Profitabilität und zweistelligem Wachstum. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass der Konzern trotz eines schwierigen Immobilienmarktumfelds wirtschaftlich erfolgreich arbeitet. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 19,7 Prozent, das operative EBITDA um 15,9 Prozent und das bereinigte Ergebnis je Aktie um 21,5 Prozent. Gleichzeitig eröffnet die Integration künstlicher Intelligenz neue Möglichkeiten, zusätzliche Dienstleistungen zu vermarkten. Jefferies-Analyst Giles Thorne bewertet diese Perspektiven weiterhin positiv. In seiner Aktienanalyse vom 6. November 2026 bestätigte Giles Thorne das Rating "buy" und erhöhte das Kursziel von 102,50 auf 103 Euro. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 90,00 Euro entspricht dies einem theoretischen Aufwärtspotenzial von 14,44 Prozent. Die positive Einschätzung von Jefferies ist nachvollziehbar, weil Scout24 über ein profitables Geschäftsmodell und mehrere Wachstumstreiber verfügt. Dennoch bleiben Risiken durch den Immobilienmarkt, die internationale Expansion und mögliche Veränderungen des Wettbewerbs bestehen. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, ob Scout24 weiter wachsen kann, sondern ob das Unternehmen die hohen Erwartungen an seine zukünftige Ertragskraft dauerhaft erfüllt. Gelingt dies, könnte das Kursziel 103 Euro von Jefferies zu einer realistischen Orientierung für Anleger werden. Die Kaufempfehlung von Giles Thorne ist damit ein positives Signal, aber keine Garantie für steigende Kurse. Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, muss damit rechnen, dass die beim nächsten Treffen wieder behaupten, Scout24 sei nur eine digitale Pinnwand für Wohnungen. Also schnell teilen – bevor jemand versucht, das Kursziel von Jefferies als Kaltmiete für eine Dreizimmerwohnung in München zu interpretieren! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 9. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.