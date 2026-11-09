Die Scout24-Aktie (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) rückt nach starken Quartalszahlen und einer neuen Kaufempfehlung von Jefferies wieder in den Mittelpunkt der Anleger. Während die Immobilienbranche weiterhin mit einem anspruchsvollen Marktumfeld kämpft, präsentiert sich der Betreiber von ImmoScout24 als hochprofitabler Wachstumskonzern. Die Investmentbank Jefferies bleibt optimistisch: Analyst Giles Thorne hat in seiner Aktienanalyse vom 6. November 2026 das Rating "buy" bestätigt und das Kursziel von 102,50 auf 103 Euro erhöht. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 90,00 Euro, einem Tagesplus von 1 Prozent, ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 14,44 Prozent. Doch was macht die Scout24-Aktie für Jefferies weiterhin attraktiv? Die jüngsten Geschäftszahlen liefern bemerkenswerte Argumente: zweistelliges Umsatzwachstum, eine operative Marge von über 60 Prozent, steigende Abonnementerlöse und neue Wachstumschancen durch künstliche Intelligenz. Gleichzeitig müssen Anleger einige Risiken beachten. Denn selbst ein Unternehmen mit außergewöhnlich hoher Profitabilität ist nicht automatisch eine günstige Aktie. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Kann Scout24 seine starke Marktposition in dauerhaft steigende Gewinne umwandeln und damit das Kursziel 103 Euro von Jefferies rechtfertigen?
Scout24 Aktie: Immobilienportal mit Börsenfantasie - Jefferies setzt weiter auf steigende Kurse!
Jefferies erhöht Kursziel
Scout24-Aktienanalyse: Jefferies-Analyst Giles Thorne bestätigt Rating "buy"
Die neue Aktienanalyse von Jefferies ist ein positives Signal für die Scout24-Aktie. Analyst Giles Thorne hat sein Bewertungsmodell nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen aktualisiert und das Kursziel leicht von 102,50 auf 103 Euro angehoben. Das Rating "buy" bleibt unverändert. Die Kurszielerhöhung um 0,50 Euro entspricht zwar lediglich rund 0,49 Prozent, verdeutlicht aber, dass Giles Thorne nach der Auswertung der Geschäftsentwicklung keinen Anlass sieht, seine positive Einschätzung aufzugeben. Jefferies signalisiert damit weiterhin Vertrauen in die wirtschaftlichen Perspektiven des Immobilienportal-Betreibers. Bemerkenswert ist vor allem der Zeitpunkt der Aktienanalyse. Scout24 hat gerade Zahlen vorgelegt, die sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten Ergebnis je Aktie kräftiges Wachstum zeigen. Giles Thorne berücksichtigt diese Entwicklung in seinem aktualisierten Bewertungsmodell. Welche einzelnen Annahmen er dabei verändert hat, geht aus der veröffentlichten Kurzfassung seiner Studie nicht hervor. Fest steht jedoch: Jefferies bleibt bei der Kaufempfehlung und sieht die Scout24-Aktie weiterhin oberhalb ihres aktuellen Börsenkurses fair bewertet.
Scout24-Aktie bei 90 Euro: Wie attraktiv ist das Kursziel von Jefferies?
Auf Xetra notiert die Scout24-Aktie aktuell bei 90,00 Euro und gewinnt 1 Prozent. Das Kursziel 103 Euro von Jefferies liegt damit 13 Euro über dem gegenwärtigen Börsenkurs. Daraus ergibt sich ein theoretisches Aufwärtspotenzial von 14,44 Prozent. Für Anleger ist dieser Abstand durchaus interessant, allerdings sollte er nicht mit einer garantierten Rendite verwechselt werden. Analystenkursziele beruhen auf Annahmen über zukünftige Umsätze, Gewinne und Bewertungen. Verändern sich diese Voraussetzungen, können sich auch die Kursziele verändern. Die bestätigte Kaufempfehlung von Giles Thorne zeigt dennoch, dass Jefferies die Scout24-Aktie weiterhin positiv beurteilt. Entscheidend wird sein, ob Scout24 seine operative Dynamik aufrechterhalten und die hohen Erwartungen an die Profitabilität erfüllen kann. Die jüngsten Zahlen sprechen grundsätzlich für eine starke wirtschaftliche Ausgangsposition.
Scout24 überrascht mit starkem Umsatzwachstum
Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 liefern eine überzeugende Grundlage für die positive Aktienanalyse. Scout24 steigerte seinen Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 19,7 Prozent auf 198,2 Millionen Euro. Das organische Umsatzwachstum ohne das neu konsolidierte Spaniengeschäft erreichte 10,1 Prozent. Damit wächst Scout24 auch unabhängig von Übernahmen weiterhin zweistellig. In den ersten neun Monaten 2026 erhöhten sich die Konzernerlöse um 17,9 Prozent auf 570,5 Millionen Euro. Besonders bemerkenswert ist die breite Verteilung des Wachstums. Sowohl das Geschäft mit professionellen Immobilienanbietern als auch das Privatkundensegment entwickelten sich positiv. Für die Bewertung der Scout24-Aktie ist dies entscheidend, weil ein Wachstum auf mehreren Geschäftsfeldern grundsätzlich eine stabilere Grundlage bietet als die Abhängigkeit von einem einzelnen Produkt. Jefferies-Analyst Giles Thorne hat diese jüngsten Quartalszahlen in seine aktualisierte Bewertung einbezogen. Ob das starke Umsatzwachstum auch in den kommenden Quartalen anhält, bleibt eine zentrale Frage.
Scout24-Gewinn: Eine operative Marge von über 60 Prozent
Ein besonders beeindruckendes Merkmal des Geschäftsmodells ist die außergewöhnlich hohe Profitabilität. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit stieg im dritten Quartal um 15,9 Prozent auf 120,8 Millionen Euro. Die ausgewiesene operative EBITDA-Marge erreichte 60,9 Prozent. Auf organischer Basis lag sie sogar bei 63,3 Prozent und damit 0,4 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Diese Zahlen zeigen, wie profitabel ein erfolgreiches digitales Plattformgeschäft sein kann. Anders als klassische Industrieunternehmen muss Scout24 für zusätzliches Wachstum nicht im gleichen Umfang neue Fabriken errichten oder umfangreiche Materialbestände aufbauen. Allerdings entstehen auch bei digitalen Plattformen erhebliche Kosten für Technologie, Personal, Marketing und Produktentwicklung. Die hohe Marge ist deshalb kein Selbstläufer. Für Jefferies und Analyst Giles Thorne dürfte die Profitabilität ein wesentlicher fundamentaler Faktor bei der Bewertung der Scout24-Aktie sein. Diese Einschätzung ist eine redaktionelle Ableitung aus den Geschäftszahlen und kein wörtlich belegtes Argument aus der vollständigen Jefferies-Studie.
ImmoScout24: Das Geschäft mit Immobilienprofis boomt
Das Professional-Segment bleibt ein zentraler Wachstumsmotor. Die Erlöse mit gewerblichen Kunden stiegen im dritten Quartal um 23,3 Prozent auf 146,7 Millionen Euro. Besonders erfreulich entwickelte sich das deutsche Abonnementgeschäft mit einem Umsatzplus von 11,5 Prozent. Die Zahl der Kunden wuchs um 3,9 Prozent, während der durchschnittliche Umsatz je Kunde um 7,4 Prozent zulegte. Diese Kombination ist für das Geschäftsmodell ausgesprochen attraktiv. Scout24 gewinnt zusätzliche Kunden und erzielt gleichzeitig höhere Erlöse mit bestehenden Geschäftsbeziehungen. Ein wichtiger Bestandteil sind die Mitgliedschaftsmodelle und ergänzende digitale Dienstleistungen. Je stärker Immobilienmakler und andere professionelle Anbieter die Plattform in ihre täglichen Arbeitsabläufe integrieren, desto größer kann der wirtschaftliche Nutzen langfristiger Kundenbeziehungen werden. Allerdings bleibt der Immobilienmarkt ein wichtiger Einflussfaktor. Eine schwache Neubautätigkeit oder geringere Investitionsbereitschaft professioneller Anbieter könnte das Wachstum bremsen.
Scout24-Privatkundengeschäft: Auch hier zieht das Wachstum an
Neben dem Geschäft mit Immobilienprofis entwickelt sich das Privatkundensegment positiv. Die Erlöse stiegen im dritten Quartal um 10,5 Prozent auf 51,6 Millionen Euro. Besonders interessant ist das beschleunigte Wachstum der Abonnementumsätze um 10,4 Prozent. Der durchschnittliche Umsatz je Kunde erhöhte sich um 8,9 Prozent. Gleichzeitig wuchs die durchschnittliche Kundenbasis um 1,4 Prozent auf rund 534.000. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass Scout24 zunehmend erfolgreich zusätzliche Dienstleistungen rund um die Immobiliensuche vermarktet. Für Anleger ist das attraktiv, weil wiederkehrende Abonnementerlöse grundsätzlich besser planbar sein können als einmalige Transaktionen. Allerdings müssen Kunden dauerhaft einen ausreichenden Mehrwert erkennen, um kostenpflichtige Angebote weiterhin zu nutzen. Genau darin liegt eine wichtige Herausforderung für das Management. Die bestätigte Kaufempfehlung von Jefferies steht vor dem Hintergrund eines Geschäftsmodells, das in mehreren Bereichen steigende wiederkehrende Umsätze erzielt.
Scout24 und künstliche Intelligenz: Der nächste große Wachstumstreiber?
Ein besonders spannendes Zukunftsthema ist die Integration künstlicher Intelligenz. Scout24 verfolgt mit seiner sogenannten Agentic-OS-Strategie das Ziel, digitale Prozesse rund um Immobilien effizienter und intelligenter zu gestalten. KI-gestützte Anwendungen sollen Nutzern und professionellen Kunden helfen, Informationen schneller auszuwerten, passende Angebote zu finden und Arbeitsabläufe zu automatisieren. Für Scout24 entstehen daraus potenziell neue Möglichkeiten, zusätzliche Dienstleistungen zu vermarkten. Im September nutzten bereits mehr als 10.000 professionelle Kunden der neuen Mitgliedschaftsmodelle die sogenannten ImmoPoints. Das entsprach einem Anstieg von mehr als 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Volumen der ImmoPoints erhöhte sich um mehr als 30 Prozent. Diese Entwicklung zeigt, dass die Nutzung zusätzlicher digitaler Funktionen zunimmt. Ob daraus langfristig erhebliche zusätzliche Gewinne entstehen, muss sich allerdings erst beweisen. Für die Scout24-Aktie könnte künstliche Intelligenz sowohl eine Wachstumschance als auch eine neue Wettbewerbsherausforderung darstellen.
Scout24-Aktienanalyse: Warum das Spaniengeschäft wichtig wird
Mit dem Ausbau des Spaniengeschäfts erweitert Scout24 seine internationale Präsenz. Die spanische Plattformgruppe erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 15,8 Millionen Euro nach 15,5 Millionen Euro im Vorquartal. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl professioneller Kunden zwischen Ende Juni und Ende September um 2,4 Prozent. Auch die Profitabilität verbesserte sich. Diese Entwicklung ist wichtig, weil Scout24 damit seine Abhängigkeit vom deutschen Immobilienmarkt schrittweise reduzieren kann. Allerdings bringt die internationale Expansion zusätzliche Risiken mit sich. Neue Märkte besitzen unterschiedliche Wettbewerbsstrukturen, Kundenbedürfnisse und regulatorische Rahmenbedingungen. Zudem kann die Integration übernommener Unternehmen vorübergehend die ausgewiesene Konzernmarge belasten. Genau dieser Effekt zeigt sich bereits in den aktuellen Zahlen. Während die organische Profitabilität zunahm, lag die berichtete operative EBITDA-Marge unter dem Vorjahreswert. Anleger sollten deshalb zwischen organischer Geschäftsentwicklung und den Auswirkungen der internationalen Expansion unterscheiden.
Scout24-Gewinn je Aktie steigt um 21,5 Prozent
Ein weiteres wichtiges Argument für die Scout24-Aktie ist die Entwicklung des bereinigten Ergebnisses je Aktie. Dieses erhöhte sich im dritten Quartal um 21,5 Prozent auf 1,09 Euro. Im Vorjahresquartal hatte es bei 0,90 Euro gelegen. In den ersten neun Monaten stieg das bereinigte Ergebnis je Aktie um 19,7 Prozent auf 3,06 Euro. Diese Entwicklung zeigt, dass Scout24 nicht nur seine Umsätze steigert, sondern auch auf Ebene der bereinigten Aktionärserträge Fortschritte erzielt. Unterstützt wurde das Wachstum durch Aktienrückkäufe. Allerdings verdient eine weitere Kennzahl Aufmerksamkeit: Das unbereinigte Ergebnis je Aktie sank im dritten Quartal um 26,5 Prozent auf 1,03 Euro. Hintergrund war unter anderem ein positiver steuerlicher Sondereffekt im Vorjahreszeitraum. Für Anleger ist deshalb wichtig, die bereinigten und unbereinigten Ergebniskennzahlen nicht miteinander zu verwechseln. Die Aktienanalyse von Jefferies muss die nachhaltige Ertragskraft des Unternehmens berücksichtigen, nicht nur einzelne Quartalseffekte.
Scout24-Aktienrückkäufe: Zusätzliche Unterstützung für Aktionäre
Scout24 setzt seine Aktienrückkaufstrategie fort. Allein im dritten Quartal 2026 beschleunigte der Konzern seine Rückkäufe auf 165 Millionen Euro. Bis Ende September wurden im Jahresverlauf mehr als vier Millionen Aktien zurückgekauft und drei Millionen eigene Aktien eingezogen. Dadurch reduzierte sich das Grundkapital von 75 auf 72 Millionen Euro. Aktienrückkäufe können für Aktionäre attraktiv sein, weil sich der Gewinn bei unverändertem Gesamtergebnis auf weniger ausstehende Aktien verteilt. Allerdings hängt der wirtschaftliche Nutzen davon ab, zu welchen Preisen das Unternehmen seine eigenen Aktien erwirbt. Rückkäufe schaffen nicht automatisch zusätzlichen Unternehmenswert. Für Scout24 sind sie dennoch ein wichtiges Instrument der Kapitalallokation. Die Nettoverschuldung lag Ende September bei 612,7 Millionen Euro. Das Verhältnis der Nettoverschuldung zum operativen EBITDA der vergangenen zwölf Monate betrug 1,36. Damit bleibt die Finanzierungssituation ein wichtiger Bestandteil der Bewertung.
Scout24-Prognose 2026: Management erwartet rund 18 Prozent Umsatzwachstum
Die Unternehmensführung hat ihre Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf ein Wachstum von rund 18 Prozent konkretisiert und die Profitabilitätsziele bestätigt. Das ist ein wichtiges Signal, weil Scout24 trotz des anspruchsvollen Marktumfelds an seiner positiven Geschäftsperspektive festhält. Für die Jefferies-Aktienanalyse von Giles Thorne bilden die jüngsten Zahlen und der Unternehmensausblick eine wichtige Bewertungsgrundlage. Die Bank hat nach der Veröffentlichung das Kursziel 103 Euro festgelegt und das Rating "buy" bestätigt. Entscheidend wird sein, ob Scout24 die erwartete Wachstumsdynamik auch im vierten Quartal fortsetzen kann. Das Unternehmen rechnet insbesondere mit einer stärkeren organischen Margenausweitung. Sollte diese Entwicklung eintreten, könnte dies die Ertragsqualität zusätzlich verbessern. Bleibt die Margenentwicklung dagegen hinter den Erwartungen zurück, könnten Anleger die Bewertung vorsichtiger beurteilen.
Scout24-Risiken: Warum die Aktie trotz Jefferies-Kaufempfehlung nicht risikolos ist
Die positive Aktienanalyse von Jefferies sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Scout24 verschiedenen Risiken ausgesetzt ist. Erstens bleibt die Entwicklung des Immobilienmarktes ein wichtiger Einflussfaktor. Eine schwache Transaktionsaktivität, zurückhaltende Bauträger und finanzielle Belastungen privater Haushalte könnten die Nachfrage nach bestimmten Dienstleistungen beeinträchtigen. Zweitens könnte zunehmender Wettbewerb die Preissetzungsmacht begrenzen. Drittens erfordert die Integration neuer Technologien kontinuierliche Investitionen. Künstliche Intelligenz eröffnet zwar zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten, könnte aber gleichzeitig die Art verändern, wie Menschen Immobilien suchen. Viertens müssen internationale Übernahmen erfolgreich integriert werden. Fünftens bleibt die Bewertung der Aktie entscheidend. Hohe operative Margen und zweistelliges Wachstum können eine anspruchsvolle Bewertung unterstützen, garantieren aber keine steigenden Aktienkurse. Für Anleger ist deshalb wichtig, die Chancen und Risiken sorgfältig gegeneinander abzuwägen.
Scout24-Bewertung: Ist das Kursziel 103 Euro realistisch?
Das Kursziel 103 Euro von Jefferies liegt 14,44 Prozent über dem aktuellen Xetra-Kurs von 90,00 Euro. Damit erwartet Analyst Giles Thorne eine positive Entwicklung der Scout24-Aktie. Ob dieses Potenzial tatsächlich realisiert wird, hängt jedoch von mehreren Faktoren ab. Scout24 muss seine Marktposition behaupten, die wiederkehrenden Umsätze weiter steigern und die hohe Profitabilität sichern. Gleichzeitig sollte die internationale Expansion wirtschaftlich erfolgreich verlaufen. Besonders interessant ist die Kombination aus zweistelligem organischen Umsatzwachstum und einer organischen EBITDA-Marge von mehr als 60 Prozent. Solche Kennzahlen können eine attraktive Grundlage für langfristige Wertsteigerungen schaffen. Allerdings lässt sich aus ihnen allein keine bestimmte faire Aktienbewertung ableiten. Dafür müssten unter anderem zukünftige Cashflows, Investitionen, Kapitalkosten und langfristige Wachstumsannahmen berücksichtigt werden. Die bestätigte Kaufempfehlung von Jefferies ist deshalb ein positives Analystensignal, ersetzt aber keine eigenständige Bewertung.
Scout24-Aktie: Was Anleger jetzt besonders beachten sollten
In den kommenden Quartalen werden mehrere Entwicklungen entscheidend sein. Besonders wichtig ist, ob das organische Umsatzwachstum zweistellig bleibt. Ebenso sollten Anleger die Entwicklung der operativen Marge verfolgen. Scout24 muss beweisen, dass zusätzliche Marketingaufwendungen, internationale Expansion und Investitionen in künstliche Intelligenz langfristig zu steigenden Gewinnen beitragen. Auch das Wachstum der professionellen Kundenbasis und die Entwicklung des durchschnittlichen Umsatzes je Kunde bleiben wichtige Indikatoren. Hinzu kommt die Frage, wie erfolgreich Scout24 seine KI-gestützten Dienstleistungen vermarkten kann. Sollte das Unternehmen diese Herausforderungen meistern, könnte die positive Bewertung von Jefferies zusätzliche Unterstützung erhalten. Eine schwächere Geschäftsentwicklung würde dagegen das Risiko erhöhen, dass Analysten ihre Kursziele reduzieren.
Scout24-Fazit: Jefferies bleibt optimistisch – kann die Aktie jetzt durchstarten?
Die Scout24-Aktie bietet eine interessante Kombination aus digitalem Plattformgeschäft, hoher Profitabilität und zweistelligem Wachstum. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass der Konzern trotz eines schwierigen Immobilienmarktumfelds wirtschaftlich erfolgreich arbeitet. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 19,7 Prozent, das operative EBITDA um 15,9 Prozent und das bereinigte Ergebnis je Aktie um 21,5 Prozent. Gleichzeitig eröffnet die Integration künstlicher Intelligenz neue Möglichkeiten, zusätzliche Dienstleistungen zu vermarkten. Jefferies-Analyst Giles Thorne bewertet diese Perspektiven weiterhin positiv. In seiner Aktienanalyse vom 6. November 2026 bestätigte Giles Thorne das Rating "buy" und erhöhte das Kursziel von 102,50 auf 103 Euro. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 90,00 Euro entspricht dies einem theoretischen Aufwärtspotenzial von 14,44 Prozent. Die positive Einschätzung von Jefferies ist nachvollziehbar, weil Scout24 über ein profitables Geschäftsmodell und mehrere Wachstumstreiber verfügt. Dennoch bleiben Risiken durch den Immobilienmarkt, die internationale Expansion und mögliche Veränderungen des Wettbewerbs bestehen. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, ob Scout24 weiter wachsen kann, sondern ob das Unternehmen die hohen Erwartungen an seine zukünftige Ertragskraft dauerhaft erfüllt. Gelingt dies, könnte das Kursziel 103 Euro von Jefferies zu einer realistischen Orientierung für Anleger werden. Die Kaufempfehlung von Giles Thorne ist damit ein positives Signal, aber keine Garantie für steigende Kurse. Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, muss damit rechnen, dass die beim nächsten Treffen wieder behaupten, Scout24 sei nur eine digitale Pinnwand für Wohnungen. Also schnell teilen – bevor jemand versucht, das Kursziel von Jefferies als Kaltmiete für eine Dreizimmerwohnung in München zu interpretieren! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 9. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
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