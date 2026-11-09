SAP Aktie: Paukenschlag von JPMorgan! 100 Euro mehr beim Kursziel

Die neue Aktienanalyse von JPMorgan ist ein bemerkenswertes Signal für die SAP-Aktie. Analyst Toby Ogg vollzieht eine deutliche Neubewertung des deutschen Softwarekonzerns und hebt das Rating von "neutral" auf "overweight" an. Gleichzeitig steigt das Kursziel von 175 auf 275 Euro. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 214,25 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 28,35 Prozent. Die zentrale Begründung von JPMorgan ist überzeugend: Wenn künstliche Intelligenz zunehmend in den produktiven Unternehmenseinsatz übergeht, gewinnen zuverlässige Daten, sichere Prozesse und integrierte Kernsysteme an Bedeutung. SAP könnte deshalb von einer Entwicklung profitieren, die zuvor als Bedrohung wahrgenommen wurde. Die jüngsten Geschäftszahlen unterstützen diese These. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal um 13 Prozent, die Cloudumsätze um 26 Prozent und das bereinigte operative Ergebnis um 18 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich der kurzfristige Cloudauftragsbestand auf 24,1 Milliarden Euro. Dennoch bleiben Risiken durch Wettbewerb, hohe Erwartungen und die noch nicht vollständig absehbaren wirtschaftlichen Auswirkungen künstlicher Intelligenz bestehen. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob SAP seine starke Marktposition tatsächlich in dauerhaft steigende Gewinne und Cashflows umwandeln kann. JPMorgan-Analyst Toby Ogg ist inzwischen deutlich optimistischer. Mit dem Rating "overweight" und dem Kursziel 275 Euro setzt JPMorgan auf eine Zukunft, in der SAP nicht zum Opfer der KI-Revolution wird, sondern zu ihren wichtigsten wirtschaftlichen Gewinnern gehören könnte.

Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, riskiert, dass die beim nächsten Stammtisch immer noch behaupten, SAP sei nur eine Software, bei der man zum Ausdrucken einer Rechnung drei IT-Spezialisten und einen Schamanen braucht. Also schnell teilen – bevor JPMorgan das Kursziel erneut erhöht und selbst die Kaffeemaschine ein "Overweight"-Rating verlangt!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 9. November 2026

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