SanDisk Aktie: Top vervollständigt

Bei der SanDisk-Aktie hätten sich zuletzt zwei auffällige Weichenstellungen wiederholt: Jeweils mit einer Abwärtskurslücke seien wichtige Unterstützungen gebrochen worden. Gemeint sei zunächst die 200-Tage-Linie (akt. bei 1.272 USD) und jüngst dann auch das Juli-Tief bei 998 USD. Die Bedeutung dieses Niveaus sei zusätzlich durch ein Fibonacci-Retracement (1.010 USD) verstärkt worden. Wichtiger als das Fibonacci-Level sei aber die Tatsache, dass durch deren Bruch ein Verkaufssignal in Form einer Doppeltop-Formation entstehe. Das Chartbild besitze also durchaus Schlagseite und die SanDisk-Aktie müsse in Zukunft zunächst kleinere Brötchen backen. Als nächste markante Unterstützungen würden die Hochs bei 776/725 USD und danach der Kursbereich bei rund 600 USD in den Fokus rücken. Hier habe der Chiptitel im ersten Quartal einige wichtige horizontale Marken etabliert.