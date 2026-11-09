Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von SanDisk Corp. (ISIN: US80004C2008, WKN: A411ZM, Ticker: SNDK) unter die Lupe.
SanDisk Aktie: Top vervollständigt
SanDisk durchbricht wichtige Unterstützungen und sendet ein Verkaufssignal – jetzt rücken tiefere Kursmarken in den Fokus.
Bei der SanDisk-Aktie hätten sich zuletzt zwei auffällige Weichenstellungen wiederholt: Jeweils mit einer Abwärtskurslücke seien wichtige Unterstützungen gebrochen worden. Gemeint sei zunächst die 200-Tage-Linie (akt. bei 1.272 USD) und jüngst dann auch das Juli-Tief bei 998 USD. Die Bedeutung dieses Niveaus sei zusätzlich durch ein Fibonacci-Retracement (1.010 USD) verstärkt worden. Wichtiger als das Fibonacci-Level sei aber die Tatsache, dass durch deren Bruch ein Verkaufssignal in Form einer Doppeltop-Formation entstehe. Das Chartbild besitze also durchaus Schlagseite und die SanDisk-Aktie müsse in Zukunft zunächst kleinere Brötchen backen. Als nächste markante Unterstützungen würden die Hochs bei 776/725 USD und danach der Kursbereich bei rund 600 USD in den Fokus rücken. Hier habe der Chiptitel im ersten Quartal einige wichtige horizontale Marken etabliert.
Für eine nachhaltige Verbesserung der angeschlagenen Chartlage müsste die SanDisk-Aktie zumindest die 1.000er-Marke zurückerobern und damit die beschriebene Topformation negieren. Ohne einen solchen Befreiungsschlag gelte statt dem gewohnten "buy the dips" bis auf weiteres "sell the rallies". (Analyse vom 09.11.2026)
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