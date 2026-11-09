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Roger Rüeggs Radar: KI-Crash und Sektorrotation – Staatsanleihen als Bodyguards fürs Portfolio

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 14:01 4 Min. Swisscanto

Rüegg erwartet nach dem KI-Kursrutsch mittelfristig eine Erholung, reduziert aber das Aktienübergewicht und baut Staatsanleihen zur Absicherung aus.

Bild: Roger Rüegg, Leiter Multi-Asset-Solutions bei Swisscanto/ZKB (Foto: Swisscanto/ZKB)

Die Demokraten konnten die US-Zwischenwahlen deutlich für sich entscheiden, was den Druck auf KI-Titel nochmals verstärkt – aus Sorge um strengere Auflagen und Verzögerungen bei Investitionen in Rechenzentren. Doch trotz dieser jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten bleiben wir für die weitere Entwicklung grundsätzlich zuversichtlich, so Roger Rüegg, Leiter Multi-Asset-Solutions bei Swisscanto/ZKB, in seinem monatlichen Kommentar zu den Märkten und der Asset-Allokation "Roger Rüeggs Radar". Aktien seien fundamental weiterhin attraktiv, auch wenn der Gegenwind etwas zunehme. Gleichzeitig seien Staatsanleihen wieder attraktiv. Rüegg habe deshalb seine Positionen in dieser Anlageklasse ausgebaut und insbesondere die Duration in den USA erhöht. Anleihen seien wieder ein sicherer Hafen. Das Szenario, mit dem Rüegg für diese Anlageklasse gerechnet habe, sei im Oktober eingetreten: Die Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen sei trotz des erneuten Ölpreisanstiegs, höherer Inflationszahlen und guter Konjunkturdaten wieder unter 5,0% gefallen. Rüegg sei bereits seit Längerem der Ansicht, dass die Sorgen um Staatsverschuldung und Inflation übertrieben seien – und halte Staatsanleihen auf diesem Renditeniveau für attraktiv. Angesichts der guten Realrenditen stocke Rüegg in dieser Anlageklasse entsprechend weiter auf und erhöhe insbesondere die Duration in den USA – auch zum Schutz gegen mögliche weitere Kursverluste bei Technologieaktien (siehe Abbildung). Bei auf Euro lautenden Anleihen dagegen bleibe Rüegg aufgrund der politischen Unruhen untergewichtet. Ähnlich wie im Juli habe Rüegg im Oktober eine ausgeprägte Sektorrotation bei Aktien erlebt. KI-Titel seien stark abgestraft worden und viele Anlegerinnen und Anleger hätten defensive Sektoren favorisiert. Fundamentale Gründe dafür gebe es kaum: Technologiefirmen würden ein starkes Gewinnwachstum verzeichnen und die KI-Nutzung nehme zu. Dennoch würden die Kapitalmärkte aufgrund des enormen Finanzierungsbedarfs höhere Risikoprämien fordern. Der Gesamtmarkt sei zwar erstaunlich robust mit -3% seit Ende September geblieben, doch unter der Oberfläche seien die Differenzen massiv gewesen: Technologietitel hätten 11% verloren, Energie habe ein leichtes Plus von 0,5% verzeichnet und Basiskonsum habe 12% gewonnen. Vor diesem Hintergrund erwarte Rüegg eine Gegenbewegung, besonders bei den stark zurückgefallenen Schwellenländeraktien. Diese seien mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von unter neun mittlerweile sehr günstig und fundamental deutlich attraktiver als beispielsweise europäische Aktien. Im Gegenzug reduziere Rüegg sein Übergewicht bei globalen Aktien, da der Druck aufgrund strafferer Finanzkonditionen zunehme. Nach dem deutlichen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen habe sich der Druck auf KI-Titel nochmals verstärkt: Viele Anlegerinnen und Anleger würden befürchten, dass künftig strengere Regeln für KI sowie mögliche Verzögerungen bei Investitionen in Rechenzentren das starke Wachstum in diesem Sektor bremsen könnten. Zusätzlich sei der Kursrutsch durch die Marktstruktur verstärkt worden: Große Investoren und Hedgefonds hätten KI-lastige Positionen und andere, zuvor sehr beliebte Trades, rasch abgebaut. Rüegg sehe die jüngste Korrektur jedoch eher als kurzfristige Bereinigung, denn als grundlegenden Trendwechsel. Die Fundamentaldaten würden stark bleiben: Die Unternehmensgewinne im S&P 500 seien im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um rund 50% gestiegen, und das Gewinnwachstum verteile sich zunehmend auf mehr Branchen und Regionen. Auch für 2027 werde weiterhin ein deutliches Gewinnplus erwartet, bei einer Unternehmensverschuldung, die insgesamt moderat sei. Politische Risiken halte Rüegg kurzfristig für übertrieben. So sei etwa ein landesweites Stopp-Signal für neue Rechenzentren unwahrscheinlich, denn viele Projekte seien vertraglich langfristig abgesichert. Unsicherheiten im Nahen Osten würden zwar für höhere Energiepreise und damit für Nervosität sorgen, würden Rüeggs Erachtens aber derzeit nichts am insgesamt soliden globalen Wachstum ändern. Rüegg habe sein hohes Exposure in der KI-Lieferkette angesichts der gestiegenen Unsicherheit bereits vor den US-Zwischenwahlen leicht reduziert und zur Absicherung auf globale, nicht auf Euro lautende Staatsanleihen gesetzt. Angesichts der bereits hohen Kursverluste bei Halbleitern, gesunkener Bewertungen und eines deutlich erhöhten Volatilitätsindex (VIX) erwarte Rüegg mittelfristig eine Erholung. Größere Zukäufe tätige er jedoch noch nicht – dafür warte er auf klarere Kaufsignale seitens seiner technischen und Sentiment-Indikatoren. Bei den alternativen Anlagen bleibe Rüegg in Cat Bonds und Gold investiert. Zwar habe der Goldpreis gelitten, er halte sich bislang aber an der psychologisch wichtigen Marke von 4.000 US-Dollar pro Unze. Cat Bonds könnten erneut ein starkes Anlagejahr verzeichnen, da größere Verluste durch Umweltkatastrophen ausgeblieben seien. Obwohl die Renditeerwartungen nicht mehr so hoch seien wie in der Vergangenheit, würden sie Rüeggs Einschätzung nach ein wichtiger Diversifikator im Portfolio bleiben. Übergewichtet bleibe Rüegg auch im australischen Dollar sowie bei Schwellenländerwährungen. Den Euro halte er aufgrund politischer Unruhen und zu hoher Leitzinserwartungen dagegen untergewichtet.

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