Es ist eines dieser Zahlenwerke, bei denen die Börse die Schlagzeile ignoriert und das Kleingedruckte liest. Die Rocket Lab Quartalszahlen zum dritten Quartal strotzen vor Rekorden: Rekordumsatz, Rekord-Auftragsbuch, Rekord bei den Startaufträgen und erstmals ein positiver operativer Cashflow. Und doch fällt die Aktie im nachbörslichen Handel um 4,03 Prozent auf 56,49 Dollar. Dabei hatte das Papier im regulären Handel noch rund 10 Prozent zugelegt und in zwei Handelstagen fast ein Drittel an Wert gewonnen. Der Grund für die Ernüchterung: ein Verlust je Aktie, der fast doppelt so hoch ausfiel wie erwartet. Doch wer genauer hinsieht, entdeckt hinter dieser Zahl eine ganz andere Geschichte.
Rocket Lab Quartalszahlen: Rekordumsatz, 3,6 Milliarden Dollar Auftragsbuch – warum die Aktie trotzdem fällt
Die Rocket Lab Quartalszahlen liefern Rekorde in Serie: 268 Millionen Dollar Umsatz, ein um 52 Prozent gewachsenes Auftragsbuch und erstmals positiver operativer Cashflow. Trotzdem fällt die Aktie nachbörslich um 4,03 Prozent auf 56,49 Dollar. Was hinter dem Verlust steckt, warum die Prognose stärker ist als erwartet, was Analysten sagen und welche Rolle Neutron und die Iridium-Übernahme spielen.
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Rocket Lab Quartalszahlen
Rekorde auf ganzer Linie – bis auf eine Zahl
Beim Umsatz übertraf Rocket Lab nicht nur die Erwartungen der Analysten, sondern auch die eigene Prognose deutlich. Beim Gewinn sieht es auf den ersten Blick anders aus.
Im dritten Quartal steigerte Rocket Lab den Umsatz um 73 Prozent auf den Rekordwert von 267,8 Millionen Dollar. Das sind 34 Millionen Dollar mehr als im Vorquartal und deutlich mehr als die rund 257 Millionen Dollar, die Analysten im Schnitt erwartet hatten. Auch die eigene Prognose von 250 bis 265 Millionen Dollar wurde übertroffen. Das Produktgeschäft, zu dem vor allem Satelliten und Raumfahrtkomponenten gehören, wuchs dabei von 104 auf 197 Millionen Dollar und hat sich damit fast verdoppelt. Die Dienstleistungen, vor allem Raketenstarts, legten von 51 auf 70 Millionen Dollar zu.
Positiv überrascht hat auch die Profitabilität im Kerngeschäft. Die Bruttomarge nach US-Rechnungslegung lag bei 33,6 Prozent und damit klar über der eigenen Prognose von 29 bis 31 Prozent. Bereinigt um Sondereffekte erreichte sie 38,4 Prozent. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf minus 18,0 Millionen Dollar nach minus 26,3 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Und erstmals seit Langem erwirtschaftete Rocket Lab einen positiven operativen Cashflow von 7,2 Millionen Dollar.
Der Haken steht in der letzten Zeile der Gewinn- und Verlustrechnung: Der Nettoverlust wuchs auf 79,7 Millionen Dollar oder 0,12 Dollar je Aktie. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Minus von 0,07 Dollar je Aktie gerechnet. Ein Jahr zuvor waren es 0,03 Dollar gewesen.
Investigativ
Der Verlust ist kleiner, als er aussieht
Hier lohnt der Blick in die Tabellen der Mitteilung. Zwei Posten, die mit dem laufenden Geschäft wenig zu tun haben, belasten das Ergebnis massiv: ein Verlust aus der vorzeitigen Ablösung von Wandelanleihen in Höhe von 27,3 Millionen Dollar und Transaktionskosten von 21,3 Millionen Dollar, die vor allem im Zusammenhang mit der geplanten Iridium-Übernahme stehen. Zusammen sind das rund 48,6 Millionen Dollar oder etwa 0,07 bis 0,08 Dollar je Aktie. Ohne diese Sondereffekte hätte der Verlust nach unserer Rechnung bei rund 0,05 Dollar je Aktie gelegen – und damit sogar etwas besser als die Erwartungen.
Auch der Vergleich mit dem Vorjahr hinkt. Im dritten Quartal 2025 hatte eine Steuergutschrift von 41,1 Millionen Dollar den Verlust künstlich auf 18,3 Millionen Dollar gedrückt. Vor Steuern lag der Verlust damals bei 59,3 Millionen Dollar, heute bei 76,2 Millionen Dollar – und darin stecken die genannten Einmalbelastungen. Operativ hat sich Rocket Lab also eher verbessert. Was bleibt, sind steigende Ausgaben für Forschung und Entwicklung: Mit 98,4 Millionen Dollar lagen sie 39 Prozent über dem Vorjahr, getrieben vor allem von der neuen Rakete Neutron.
Das Auftragsbuch
Eine Milliarde Dollar an Startaufträgen in nur einem Quartal
Die eigentliche Sensation des Abends ist nicht der Umsatz, sondern das Auftragsbuch. Es zeigt, wie stark die Nachfrage nach Startkapazitäten derzeit ist.
Der Auftragsbestand wuchs innerhalb von nur drei Monaten um 52 Prozent auf 3,57 Milliarden Dollar. Allein im dritten Quartal unterzeichnete Rocket Lab neue Startverträge im Wert von rund einer Milliarde Dollar für die kleine Rakete Electron, die Hyperschall-Testversion HASTE und die neue Mittelklasse-Rakete Neutron. Dazu kamen 470 Millionen Dollar an Aufträgen für Satelliten und Raumfahrttechnik. Insgesamt stehen nun 117 Starts im Auftragsbuch – ein Rekord.
Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung bei Neutron. Obwohl die Rakete noch nie geflogen ist, sicherte sich Rocket Lab im Quartal Verträge mit Satellitenbetreibern im Wert von mehr als 515 Millionen Dollar. Damit stehen bereits 16 Neutron-Missionen im Auftragsbuch. Mehr noch: Für mehrere dieser Missionen konnte Rocket Lab den Basispreis auf 70 Millionen Dollar je Start anheben, weil die Startkapazitäten in der Branche knapper werden. Das ist ein starkes Signal für die Preissetzungsmacht des Unternehmens.
Q3 2026 was a defining quarter for Rocket Lab. Our end-to-end space strategy is delivering exactly as designed.
Übersetzt: Das dritte Quartal sei ein prägendes Quartal für Rocket Lab gewesen, die Strategie als Komplettanbieter für die Raumfahrt funktioniere genau wie geplant. Beck verweist darauf, dass die wichtigsten Missionen der Welt immer häufiger auf Rocket Lab für Start, Raumfahrzeug und Komponenten setzten – teilweise alles in einer einzigen Mission. Zwölf von Rocket Lab gebaute Raumfahrzeuge erreichten im Quartal erfolgreich den Orbit, darunter acht Plattformen für die Direct-to-Device-Konstellation von Globalstar und zwei Sonden für die Mars-Forschung der NASA. Mehr als 55 weitere Raumfahrzeuge sind derzeit in Bau.
Der Ausblick
Prognose über den Erwartungen: Rekord auch im Schlussquartal
Für das vierte Quartal stellt Rocket Lab einen Umsatz von 270 bis 290 Millionen Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Vorfeld mit rund 265 Millionen Dollar gerechnet. Die Bruttomarge soll nach US-Rechnungslegung auf 34 bis 36 Prozent steigen, bereinigt auf 39 bis 41 Prozent. Beim bereinigten EBITDA erwartet das Management einen Verlust von 14 bis 20 Millionen Dollar. Zusammen mit den ersten neun Monaten ergäbe sich damit ein Jahresumsatz von rund 970 Millionen bis knapp eine Milliarde Dollar – nach rund 600 Millionen Dollar im Jahr 2025.
Der wunde Punkt
Neutron: die Rakete, auf die alle warten
Dass die Aktie trotz dieser Zahlen nachgibt, hat auch mit Neutron zu tun. Die wiederverwendbare Mittelklasse-Rakete soll Rocket Lab in den Markt bringen, den bislang vor allem SpaceX mit der Falcon 9 beherrscht – und sie ist der Schlüssel zu höheren Margen und zur Gewinnschwelle. Doch der Erstflug wurde erneut verschoben. Mitte Oktober hatte Rocket Lab mitgeteilt, dass Neutron nicht wie geplant im vierten Quartal 2026, sondern frühestens 2027 starten wird. Bei Inspektionen waren Fertigungsfehler an einer Tankkuppel der ersten Stufe aus Kohlefaserverbundstoff entdeckt worden. Die Aktie verlor daraufhin binnen einer Woche rund ein Viertel ihres Wertes.
In der Mitteilung zu den Rocket Lab Quartalszahlen bestätigt das Unternehmen den Zeitplan „frühestens 2027“ und verweist auf weitere Fortschritte bei Montage, Tests und der Lieferung der ersten Flughardware an den Startkomplex 3 im US-Bundesstaat Virginia. Ein konkretes Startdatum nennt Rocket Lab nicht. Finanzchef Adam Spice hatte zuvor erklärt, ein positives bereinigtes EBITDA erwarte er ein Quartal nach dem ersten erfolgreichen Neutron-Flug.
Das große Bild
Die Iridium-Wette: Rocket Lab will mehr sein als ein Raketenbauer
Für weitsichtige Anleger ist das Quartal vor allem ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einem völlig neuen Unternehmen. Der Schlüssel heißt Iridium.
Im Juni hatte Rocket Lab die Übernahme des Satellitenkommunikations-Anbieters Iridium für einen Unternehmenswert von rund 8 Milliarden Dollar angekündigt – die größte Transaktion der Firmengeschichte. Iridium-Aktionäre erhalten 27 Dollar in bar plus Rocket-Lab-Aktien, insgesamt rechnerisch 54 Dollar je Aktie. Iridium betreibt ein weltweites Satellitennetz, besitzt wertvolle Frequenzrechte und erzielte 2025 einen Umsatz von 871,7 Millionen Dollar bei einem operativen EBITDA von 495 Millionen Dollar. Damit würde Rocket Lab auf einen Schlag profitabel werden – und zugleich sein eigener größter Kunde für Raketenstarts.
Die Rocket Lab Quartalszahlen zeigen, wie weit die Vorbereitungen sind. Der Barteil ist über Aktienverkäufe am Markt vollständig finanziert, die Kreditgeber von Iridium haben dem Fortbestand der Kreditlinie zugestimmt, und die Iridium-Aktionäre haben der Übernahme mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. Der Abschluss wird bis Mitte 2027 erwartet, die Genehmigungen der Behörden stehen noch aus.
I'm now my own user of launch for Iridium. I need launch too. So I'm like my harshest customer.
Der Preis für diese Strategie ist eine erhebliche Verwässerung der Aktionäre. Allein in den ersten neun Monaten 2026 nahm Rocket Lab über Aktienverkäufe am Markt rund 3,9 Milliarden Dollar ein. Die durchschnittliche Aktienzahl stieg im dritten Quartal auf 652 Millionen nach 529 Millionen ein Jahr zuvor, ein Plus von rund 23 Prozent. Im Gegenzug sitzt Rocket Lab nun auf liquiden Mitteln von rund 4,45 Milliarden Dollar und hat seine Wandelanleihen nahezu vollständig abgelöst. Die Zinserträge – im vierten Quartal erwartet das Unternehmen 45 Millionen Dollar – federn die Verluste bereits spürbar ab.
Ein Detail, das kaum jemand auf dem Schirm hat: Der Aktienanteil des Iridium-Deals ist an einen Kurskorridor gekoppelt. Notiert die Rocket-Lab-Aktie zum Abschluss bei 67,50 Dollar oder darunter, erhalten Iridium-Aktionäre fest 0,4 Rocket-Lab-Aktien je Iridium-Aktie. Beim aktuellen Kurs von rund 56 Dollar wäre das Gesamtpaket damit rechnerisch nur noch knapp 50 Dollar statt 54 Dollar wert. Für Rocket-Lab-Aktionäre bedeutet das zumindest Planungssicherheit: Die Zahl der neuen Aktien steigt bei weiter fallenden Kursen nicht mehr.
Die Analysten
Kursziele gekappt, Kaufempfehlungen gehalten
Nach dem Neutron-Schock haben zahlreiche Analysten ihre Kursziele gesenkt – an ihren Kaufempfehlungen halten die meisten jedoch fest. 18 von 22 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 102 Dollar und damit rund 80 Prozent über dem nachbörslichen Kurs. Die Spanne ist jedoch enorm.
Stifel: Buy, Kursziel 132 Dollar
Das höchste der jüngsten Kursziele. Stifel bestätigte die Kaufempfehlung trotz der Neutron-Verschiebung.
Cantor Fitzgerald (Andres Sheppard): Overweight, Kursziel 122 Dollar
Cantor verweist auf Rocket Labs erfolgreiche Bilanz bei Raketenstarts und hält am Kursziel fest.
Needham: Buy, Kursziel 120 Dollar
Bestätigte Kaufempfehlung und Kursziel nach der Verschiebung.
Citi (John Godyn): Buy, Kursziel 105 Dollar
Seit 1. Oktober in der Bewertung. Godyn hebt die bewährte Electron-Rakete, das Raumfahrttechnik-Angebot und das vertikal integrierte Geschäftsmodell hervor, stuft die Aktie aber als hochriskant ein.
KeyBanc (Michael Leshock): Overweight, Kursziel 100 Dollar
Senkte das Ziel von 135 auf 100 Dollar und strich einen umsatzwirksamen Neutron-Start aus seinen Schätzungen für 2027, die er um rund 53 Millionen Dollar reduzierte. Leshock rechnet mit dem Erstflug im zweiten Quartal 2027, hält das erste Quartal aber für möglich und sieht im Rücksetzer eine Chance für langfristig orientierte Anleger.
Bank of America: Kursziel 100 Dollar
Kürzte das Kursziel von 110 auf 100 Dollar.
Citizens (Trevor Walsh): Market Outperform, Kursziel 90 Dollar
Die deutlichste Kürzung: von 130 auf 90 Dollar. Walsh sieht die Verschiebung vor allem bei den Starterlösen der Jahre 2027 und 2028.
Goldman Sachs (Noah Poponak): Neutral, Kursziel 67 Dollar
Der Skeptiker unter den großen Häusern. Poponak senkte sein Ziel von 75 auf 67 Dollar, rechnet mit dem Neutron-Erstflug im zweiten Quartal 2027 und warnt vor höheren Ausgaben und steigendem Mittelabfluss.
Neu in der Bewertung sind zudem Raymond James mit „Outperform“ und einem Kursziel von 80 Dollar sowie Barclays mit „Overweight“ und 85 Dollar. Clear Street kürzte sein Ziel von 129 auf 105 Dollar.
Die Aktie
Vom Höhenflug in den Sinkflug: die Achterbahn des Jahres 2026
Wie volatil die Rocket-Lab-Aktie ist, zeigt ein Blick auf das laufende Jahr. Im Frühjahr kletterte das Papier bis auf rund 151 Dollar, getragen von der Euphorie um Raumfahrtwerte und den Börsengang von SpaceX. Seitdem ging es steil bergab – zuletzt lag die Aktie rund 64 Prozent unter ihrem Jahreshoch und markierte ein Tief bei 44,30 Dollar. In den vergangenen beiden Handelstagen folgte dann eine Erholung um rund 28 Prozent, unter anderem angetrieben von Milliardenaufträgen der NASA für eine Mondbasis, bei denen Rocket Lab allerdings nicht zum Zuge kam. Nach einem solchen Kurssprung reicht eine Ergebnisverfehlung beim Gewinn, um Gewinnmitnahmen auszulösen.
Die Rocket-Lab-Aktie auf einen Blick
Rocket Lab Corporation (Symbol: RKLB, Nasdaq) – nachbörslich 56,49 US-Dollar, –4,03 Prozent am 9. November 2026
Q3 2026: Umsatz 267,8 Mio. US-Dollar (+73 Prozent), GAAP-Bruttomarge 33,6 Prozent, Ergebnis je Aktie –0,12 US-Dollar
Auftragsbestand: 3,57 Mrd. US-Dollar (+52 Prozent zum Vorquartal), 117 Starts
Operativer Cashflow Q3: +7,2 Mio. US-Dollar
Liquide Mittel: rund 4,45 Mrd. US-Dollar zum 30. September 2026
Prognose Q4 2026: Umsatz 270 bis 290 Mio. US-Dollar, GAAP-Bruttomarge 34 bis 36 Prozent
Neutron: 16 Missionen im Auftragsbuch, Erstflug frühestens 2027
Iridium-Übernahme: Unternehmenswert rund 8 Mrd. US-Dollar, Abschluss bis Mitte 2027 erwartet
Analysten: 18 von 22 mit Kaufempfehlung, durchschnittliches Kursziel rund 102 US-Dollar
Häufige Fragen zu den Rocket Lab Quartalszahlen
Wie fielen die Rocket Lab Quartalszahlen aus?
Rocket Lab steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 73 Prozent auf den Rekordwert von 267,8 Millionen Dollar und übertraf damit die Erwartungen von rund 257 Millionen Dollar. Der Auftragsbestand stieg auf 3,57 Milliarden Dollar. Der Verlust je Aktie lag mit 0,12 Dollar über den erwarteten 0,07 Dollar.
Warum fällt die Rocket-Lab-Aktie nach den Zahlen?
Anleger reagierten auf den höher als erwarteten Verlust je Aktie. Dieser geht jedoch zu einem großen Teil auf Sondereffekte zurück: rund 27 Millionen Dollar aus der Ablösung von Wandelanleihen und rund 21 Millionen Dollar Transaktionskosten. Zudem war die Aktie in den beiden Tagen zuvor um rund 28 Prozent gestiegen.
Wann startet die Neutron-Rakete?
Rocket Lab plant den Erstflug von Neutron frühestens 2027. Ursprünglich war der Start für das vierte Quartal 2026 vorgesehen, wurde aber wegen Fertigungsfehlern an einer Tankkuppel verschoben.
Welche Kursziele haben Analysten für die Rocket-Lab-Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 102 Dollar. Stifel sieht 132 Dollar, Cantor Fitzgerald 122 Dollar, Needham 120 Dollar, Citi 105 Dollar, KeyBanc und Bank of America 100 Dollar, Citizens 90 Dollar und Goldman Sachs 67 Dollar.
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