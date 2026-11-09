Rocket Lab Quartalszahlen: Rekordumsatz, 3,6 Milliarden Dollar Auftragsbuch – warum die Aktie trotzdem fällt

Positiv überrascht hat auch die Profitabilität im Kerngeschäft. Die Bruttomarge nach US-Rechnungslegung lag bei 33,6 Prozent und damit klar über der eigenen Prognose von 29 bis 31 Prozent. Bereinigt um Sondereffekte erreichte sie 38,4 Prozent. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf minus 18,0 Millionen Dollar nach minus 26,3 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Und erstmals seit Langem erwirtschaftete Rocket Lab einen positiven operativen Cashflow von 7,2 Millionen Dollar.

Der Haken steht in der letzten Zeile der Gewinn- und Verlustrechnung: Der Nettoverlust wuchs auf 79,7 Millionen Dollar oder 0,12 Dollar je Aktie. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Minus von 0,07 Dollar je Aktie gerechnet. Ein Jahr zuvor waren es 0,03 Dollar gewesen.