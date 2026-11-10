Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker: HOOD) unter die Lupe.
Robinhood Aktie rutscht nach Q3-Zahlen ab – Bietet der Rücksetzer eine Chance, um Aktien kaufen zu gehen?
Robinhood verfehlt die Gewinnerwartungen und verliert nachbörslich 4%, während starke Kundenzuflüsse Hoffnung machen.
Klatt werfe einen präzisen Blick auf die neuesten Quartalsergebnisse des US-amerikanischen Brokerhauses. Die Aktien von Robinhood seien im nachbörslichen Handel um 4% gefallen. Die Anleger hätten damit auf die schwächer als erwartet ausgefallenen Ergebnisse des dritten Quartals (endend am 30. September) reagiert, obwohl das Unternehmen im Optionshandel und bei den Prognosemärkten durchaus Wachstum habe verzeichnen können. Für Anleger, die überlegen würden, in FinTech-Werte zu investieren und Aktien kaufen möchten, stelle sich nun die Frage, wie nachhaltig das Geschäftsmodell der Robinhood Aktie wirklich sei. Im Folgenden analysiere Klatt die drei wichtigsten Erkenntnisse des Quartalsberichts.
📌 Die 3 Key Takeaways zur Robinhood Aktie
1. 📊 Gewinn verfehle die Erwartungen der Wall Street
Gewinnrückgang: Der Nettogewinn von Robinhood sei im dritten Quartal auf 468 Millionen US-Dollar bzw. 51 Cent pro Aktie gesunken (nach 556 Millionen US-Dollar bzw. 61 Cent pro Aktie im Vorjahresquartal). Damit seien die Schätzungen der Wall Street, die bei 56 Cent gelegen hätten, deutlich verfehlt worden.
Umsatz stagniere auf hohem Niveau: Der Gesamtumsatz habe mit 1,42 Milliarden US-Dollar exakt die Erwartungen der Analysten getroffen. Im Jahresvergleich entspreche dies immerhin einem Anstieg von 12% gegenüber den 1,27 Milliarden US-Dollar des Vorjahresquartals.
2. 🔄 Diversifizierung: Krypto-Schwäche treffe auf Event-Boom
Transaktionen unter den Schätzungen: Die wichtigen transaktionsbasierten Umsätze seien zwar im Jahresvergleich um 19% auf 867 Millionen US-Dollar gestiegen, damit jedoch unter den Schätzungen von StreetAccount (879 Millionen US-Dollar) geblieben.
Lichtblicke im Derivatehandel: Robinhood baue seine Plattform massiv aus. Dies zeige sich in einem starken Anstieg der Optionsumsätze um 31% (auf 399 Millionen US-Dollar) und der Aktienumsätze um 41% (auf 121 Millionen US-Dollar). Ein massiver Treiber seien Umsätze aus Event-Kontrakten gewesen, die um über 500% explodiert seien.
Krypto-Einbruch: Diese starken Zuwächse seien jedoch durch einen massiven Rückgang bei den Kryptowährungsumsätzen überschattet worden, die um 55% auf 120 Millionen US-Dollar eingebrochen seien.
3. 💰 Starkes Plattform-Wachstum und Kundenvertrauen
Kapitalzuflüsse: Trotz der operativen Durchwachsenheit wachse die Plattformbasis kontinuierlich weiter. Die Nettoeinlagen hätten sich im dritten Quartal auf 15,7 Milliarden US-Dollar belaufen.
Solide Wachstumsraten: Dies entspreche einer starken annualisierten Wachstumsrate von 17% (bezogen auf das Plattformvermögen am Ende des zweiten Quartals). Auf Jahressicht (verglichen mit Q3 2025) habe Robinhood insgesamt 71 Milliarden US-Dollar an Nettoeinlagen eingesammelt, was einem satten Wachstum von 21% entspreche.
💼 Expertenfazit von Jens Klatt: Die Transformation koste Zeit
Die aktuellen Zahlen der Robinhood Aktie würden die Schmerzen einer operativen Transformation verdeutlichen. Das Unternehmen bemühe sich massiv, seine Brokerage-App zu einer breiter aufgestellten Finanzdienstleistungsplattform (inklusive Vermögensverwaltung und Abonnements) umzubauen, um die Abhängigkeit von volatilen Marktbewegungen zu verringern. Finanzvorstand Shiv Verma habe dazu treffend erklärt, dass beispielsweise die stark wachsenden Event-Kontrakte auf Kryptowährungsbewegungen den Anlegern trotz des Preisverfalls im klassischen Kassahandel eine alternative Ertragsquelle bieten würden.
"Obwohl Robinhood beim Gesamtumsatz die Erwartungen der Analysten exakt erfüllen konnte, sorgte ein verfehlter Nettogewinn für einen nachbörslichen Kursrutsch von vier Prozent. Die aktuellen Zahlen verdeutlichen die Schmerzen einer operativen Transformation, die das Unternehmen derzeit durchläuft."
Dennoch bleibe festzuhalten: Wer auf dem aktuellen Niveau diese Aktien kaufen möchte, setze auf einen Turnaround, der noch nicht vollständig geglückt sei. Das Verfehlen der Gewinnerwartungen und die leichte Schwäche bei den Transaktionsumsätzen würden zur Vorsicht mahnen. Positiv stimme jedoch das weiterhin extrem starke Vertrauen der Kunden, welches sich in massiven Nettoeinlagen von 15,7 Milliarden US-Dollar im Quartal widerspiegele. Der Neo-Broker habe Substanz, doch kurzfristig dürften die nachbörslichen Kursverluste von 4% für erhöhte Volatilität sorgen. (Analyse vom 10.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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