Robinhood Aktie rutscht nach Q3-Zahlen ab – Bietet der Rücksetzer eine Chance, um Aktien kaufen zu gehen?

Klatt werfe einen präzisen Blick auf die neuesten Quartalsergebnisse des US-amerikanischen Brokerhauses. Die Aktien von Robinhood seien im nachbörslichen Handel um 4% gefallen. Die Anleger hätten damit auf die schwächer als erwartet ausgefallenen Ergebnisse des dritten Quartals (endend am 30. September) reagiert, obwohl das Unternehmen im Optionshandel und bei den Prognosemärkten durchaus Wachstum habe verzeichnen können. Für Anleger, die überlegen würden, in FinTech-Werte zu investieren und Aktien kaufen möchten, stelle sich nun die Frage, wie nachhaltig das Geschäftsmodell der Robinhood Aktie wirklich sei. Im Folgenden analysiere Klatt die drei wichtigsten Erkenntnisse des Quartalsberichts.