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Rivian Automotive Aktie: Zweite Schicht für den R2! Kommt jetzt der Margenschub?

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 13:41 1 Min. D.A. Davidson & Co.

DA Davidson senkt das Rivian-Kursziel auf 15 USD, sieht aber positive Signale beim Produktionsstart des R2.

Bild: www.unsplash.com

Der Analyst von DA Davidson, Michael Shlisky, senkt das Kursziel für die Rivian Automotive-Aktie (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker: RIVN) von 17 auf 15 USD und bestätigt die Einstufung "neutral". Das Analysehaus passe sein Bewertungsmodell nach den Ergebnissen des dritten Quartals an. Zugleich weise Michael Shlisky darauf hin, dass der R2 offenbar erfolgreich gestartet sei. Für die Produktion sei bereits eine zweite Schicht eingeführt worden. Unter der Voraussetzung, dass das Interesse der Verbraucher weiter zunehme, dürften sich die Bruttomargen im Laufe der Zeit verbessern. Bei höheren Produktionsmengen könnten sich die Kosten auf mehr Fahrzeuge verteilen, wodurch Skaleneffekte entstehen würden. Der Analyst von DA Davidson, Michael Shlisky, hält an seinem Rating "neutral" für die Rivian Automotive-Aktie fest und reduziert das Kursziel von 17 auf 15 USD. (Analyse vom 06.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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