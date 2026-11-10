Rheinmetall Aktie: +2% trotz Shortseller-Druck! Zwei Hedgefonds setzen jetzt auf völlig unterschiedliche Strategien

Die Rheinmetall-Aktie liefert Anlegern neuen Gesprächsstoff! Während die Papiere des Düsseldorfer Rüstungskonzerns um 2,024 % auf 862,10 Euro steigen, kommt es hinter den Kulissen zu bemerkenswerten Veränderungen bei den Leerverkaufspositionen großer Hedgefonds. D. E. Shaw & Co., L.P. reduziert seine Wette auf fallende Kurse, während Two Sigma Investments, LP mit einer neuen meldepflichtigen Short-Position auf den Plan tritt. Gleichzeitig hält Capital Fund Management SA an einer erheblichen Leerverkaufsposition fest. Die unterschiedlichen Strategien institutioneller Investoren machen deutlich: Bei Rheinmetall ist ein spannender Machtkampf zwischen Käufern und Shortsellern entbrannt.