RENK Aktie im Plus: Hedgefonds starten massive Short-Offensive! Jetzt droht ein explosiver Machtkampf!

Bei der RENK-Aktie bahnt sich ein spannendes Kräftemessen zwischen institutionellen Leerverkäufern und optimistischen Anlegern an! Während die Papiere des deutschen Rüstungstechnologiespezialisten um kräftige 3,76 Prozent auf 36,005 Euro steigen, verschärfen gleich mehrere Hedgefonds ihre Wetten auf fallende Kurse. Capital Fund Management, Marshall Wace und Squarepoint Ops haben ihre Netto-Leerverkaufspositionen erhöht. Gleichzeitig ist Ilex Capital Partners mit einer neu gemeldeten Position von 0,63 Prozent auf der Short-Seite aufgetaucht. Besonders brisant: Insgesamt acht institutionelle Investoren halten zuletzt gemeldete Netto-Leerverkaufspositionen von zusammen 7,03 Prozent des RENK-Aktienkapitals. Die große Frage lautet: Haben die Hedgefonds Risiken erkannt, die andere Anleger unterschätzen, oder könnte der kräftige Kursanstieg die Leerverkäufer schon bald in eine unangenehme Lage bringen?