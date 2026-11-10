PUMA Aktie: Shortseller im Clinch! Millennium erhöht den Druck, während AHL den Rückzug antritt

Die PUMA-Aktie sorgt für neue Spannung an der Börse! Während die Papiere des deutschen Sportartikelherstellers um 0,66 % auf 27,27 Euro steigen, liefern sich institutionelle Leerverkäufer ein bemerkenswertes Kräftemessen. Zwei international bekannte Hedgefonds haben ihre Positionen am 9. November 2026 in entgegengesetzte Richtungen verändert: AHL Partners LLP reduziert seine Wette auf fallende Kurse deutlich, während Millennium International Management LP seine Short-Position ausbaut. Gleichzeitig halten weitere Schwergewichte der Hedgefonds-Branche beträchtliche Leerverkaufspositionen. Für Anleger stellt sich damit eine entscheidende Frage: Zeichnet sich bei PUMA eine Entspannung ab, oder könnte die hohe Shortseller-Aktivität zum Belastungsfaktor werden?