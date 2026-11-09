Porsche: Marshall Wace legt nach - doch die Aktie steigt!

Die Porsche-Aktie sorgt für neue Spannung an der Börse! Während die Aktie der Porsche Automobil Holding SE um 1,116 Prozent auf 26,27 Euro steigt, verstärkt der international bekannte Hedgefonds Marshall Wace LLP seine Wette auf fallende Kurse. Die Netto-Leerverkaufsposition wurde von 0,69 auf 0,71 Prozent erhöht. Besonders interessant: Der Hedgefonds hat seine Position innerhalb weniger Wochen mehrfach verändert und hält nun wieder eine seiner höchsten zuletzt gemeldeten Short-Positionen. Für Anleger stellt sich damit eine brisante Frage: Rechnet Marshall Wace mit neuen Belastungen für die Porsche-Aktie, oder könnte die aktuelle Kurserholung den Leerverkäufer zunehmend unter Druck setzen?