PDD Aktie: Morgan Stanley kappt Kursziel um 30% – die Gründe für die Abstufung

Kursrutsch an der Börse, Ernüchterung bei den Analysten: Die PDD-Aktie (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker: PDD) hat den US-Handel am 9. November 2026 bei 80,50 USD beendet – ein Minus von 2,53 USD beziehungsweise 3,05%. Zugleich setzt Morgan Stanley in der PDD-Aktienanalyse vom 09.11.2026 den Rotstift an: Die Analysten senken ihr Kursziel von 129 USD auf 90 USD und stufen die Aktie von "overweight" auf das Rating "equal-weight" ab. Damit verliert die bisher optimistische Einschätzung deutlich an Kraft.