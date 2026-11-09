NVIDIA Aktie unter Druck: Huang-Affäre und Spionage-Verdacht erschüttern Tech-Sektor

Die NVIDIA Aktie stehe bei den aktuellen Aktiennews im Zentrum eines beispiellosen Skandals an der Wall Street, nachdem Konzernchef Jensen Huang eine persönliche Affäre öffentlich eingestanden habe. Brisanz erhalte der Fall durch Recherchen der New York Times, wonach es sich bei der involvierten Person um Alice Huang handle, die mutmaßlich Kontakte zum chinesischen Geheimdienst unterhalten habe. Zwar habe das Board of Directors unter Aufsicht unabhängiger Direktoren und externer Juristen eine unabhängige Untersuchung eingeleitet und betont, dass derzeit keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung von Unternehmensgeheimnissen oder der nationalen Sicherheit vorlägen, dennoch wachse die Unruhe unter den Anlegern. Drei Ausschussvorsitzende des US-Kongresses hätten bereits ein vertrauliches Briefing angefordert, während Konkurrenten wie Alphabet mit neuen TPU-Chips die Schwächephase des Branchenprimus für Gegenoffensiven nutzen würden.