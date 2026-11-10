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NVIDIA Aktie: Spionageverdacht sorgt für Gegenwind - BofA sieht noch keinen Gewinnschaden

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 12:54 1 Min. BofA Securities

Der Skandal um NVIDIA-Chef Jensen Huang sorgt zunehmend für Unsicherheit an der Wall Street. Bank of America warnt vor neuen Risiken für die Unternehmensführung und möglichen regulatorischen Konsequenzen, sieht bislang jedoch keine nachgewiesenen Geschäftsschäden

Bild: NVIDIA Corp., Jensen Huang, CEO

Vivek Arya, Analyst von BofA Securities, rät die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) zu kaufen und stellt das Kursziel von 350 USD in Aussicht. BofA-Analyst Arya argumentiere, dass die unabhängige Untersuchung von NVIDIA zu den gemeldeten Bedenken hinsichtlich möglicher Verbindungen von CEO Jensen Huang zu ausländischen Geheimdiensten zusätzliche "Unsicherheit in Bezug auf die Unternehmensführung und regulatorische Rahmenbedingungen" mit sich bringe. Allerdings dürften die Vorwürfe nicht mit einem "nachgewiesenen geschäftlichen Schaden" gleichgesetzt werden. Der Analyst bezeichne die Nachrichten als einen "neuen Belastungsfaktor, aber noch kein Ereignis mit Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse". Sollten mögliche Ablenkungen oder eine verstärkte Kontrolle bei NVIDIA auftreten, könnten andere Anbieter von Rechenleistung wie AMD, Broadcom und Marvell zusätzlichen Auftrieb erhalten. Sollte dies jedoch zu einer intensiveren Überprüfung führen, könnten sämtliche US-Anbieter, die nach China verkaufen würden, mit stärkeren Kursschwankungen konfrontiert werden, füge Vivek Arya hinzu. NVIDIA Einschätzung im Überblick: Kursziel: ➡️ 350 USD

Rating: 🟢 "buy" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Vivek Arya, BofA Securities | 09.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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