Die NVIDIA-Aktie notiert am 9. November 2026 bei 179,32 USD an der NASDAQ und verliert aktuell 3,9 Prozent. Medienberichte über eine mögliche nachrichtendienstliche Einflussnahme im Umfeld von Konzernchef Jensen Huang haben eine unabhängige Untersuchung ausgelöst. Bislang ist öffentlich nicht nachgewiesen, dass Jensen Huang wissentlich an einer Spionageoperation beteiligt war oder vertrauliche Informationen kompromittiert wurden. Bernstein Research bestätigt mit Analyst Stacy Rasgon das Rating „Outperform“ und ein Kursziel von 400 USD. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 123,07 Prozent. Vivek Arya von der Bank of America erwartet 350 USD, Srini Pajjuri von RBC Capital 330 USD und Atif Malik von Citi 315 USD. Joseph Moore von Morgan Stanley, Quinn Bolton von Needham und James Schneider von Goldman Sachs nennen jeweils 300 USD. Thomas O'Malley von Barclays erwartet 275 USD. Stefan Chang von Aletheia Capital hat die Aktie dagegen von „Buy“ auf „Hold“ herabgestuft und das bisherige Kursziel gestrichen. Die größten Chancen liegen in der steigenden Nachfrage nach KI-Rechenleistung, der Einführung neuer Plattformen und der starken Softwareposition. Zu den wichtigsten Risiken gehören geopolitische Spannungen, Exportbeschränkungen, wachsender Wettbewerb, mögliche finanzielle Probleme im KI-Ökosystem und die aktuellen Unsicherheiten rund um die Unternehmensführung. Die NVIDIA-Aktie bleibt damit eine der interessantesten, aber auch anspruchsvollsten Investmentgeschichten der internationalen Technologiebranche.

Hat Ihnen diese NVIDIA-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden! Denn bei 400 USD Kursziel und 179 USD Aktienkurs sollte man zumindest wissen, worüber die Wall Street gerade diskutiert. Und falls Ihr Freund behauptet, künstliche Intelligenz könne sowieso alles besser, schicken Sie ihm diesen Artikel mit den Worten: „Dann soll deine KI erst einmal erklären, warum acht Analysten kaufen wollen und einer plötzlich die Notbremse zieht!“ Vielleicht wird daraus keine Millionärsgeschichte – aber garantiert ein spannenderer Gruppenchat als die nächste Diskussion über das Wetter.

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 9. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.